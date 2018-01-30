Мужчины рассказали, по каким 8 признакам определяют женский интерес к себе

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«Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?» — сказала несравненная Фаина Раневская. И в чем-то была права, ведь в отношениях между сильным и слабым полом женская смекалка очень важна.

Игра «мужчина — охотник, женщина — добыча» стара как мир и актуальна по сегодняшний день. Ведь дамам нравятся решительные и смелые рыцари. Но, согласитесь, иногда желание охотиться нужно подогреть. И тут не обойтись без женской хитрости — играть нужно тонко, ведь доступность снижает ценность любой добычи. Как сделать так, чтобы он понял вашу заинтересованность, но при этом сохранил азарт и желание играть дальше? Держите план действий от AdMe.ru, который нам подсказали сами мужчины.

1. Улыбайтесь

Ученые доказали, что улыбающиеся женщины нравятся сильному полу больше, чем те, которые выглядят слишком загадочными или уверенными в себе. Улыбаясь, вы посылаете мужчине сигнал: «Я счастлива и таким же сделаю тебя». А кто откажется от такого предложения? Поэтому улыбайтесь. Даже когда разговариваете с ним по телефону, ведь ваш настрой чувствуется на расстоянии.

2. Покажите свой интерес

Сильный пол (впрочем, как и слабый) любит, когда к нему проявляют интерес. Поинтересуйтесь у мужчины его увлечениями, взглядами, целями. Наблюдайте за собеседником и развивайте ту тему, на которую он отреагировал наиболее живо. Если вы ничего в ней не понимаете, не стесняйтесь признаться в этом — это может выглядеть мило, главное, делать это не с пренебрежением, а заинтересованно. Не очень: «Понятия не имею, что может нравиться в езде на мотоциклах, ведь это опасно!»

«Понятия не имею, что может нравиться в езде на мотоциклах, ведь это опасно!» Намного лучше: «Давно хотела разобраться, что так привлекает людей в езде на мотоциклах, ведь со стороны это выглядит опасно».

3. Попросите о помощи

Создайте ситуацию, в которой мужчина, который вам нравится, почувствует себя нужным. В эпоху сильных и независимых женщин возможности сильного пола проявить себя добытчиком и защитником сильно ограниченны. Приглашать его к себе домой, чтобы повесить полку, не всегда уместно, а вот попросить перенести вещи или посмотреть, что стучит в двигателе, вполне подойдет. Так вы предоставите мужчине возможность почувствовать себя спасателем и одновременно намекнете о своей симпатии, ведь среди всех вы выбрали именно его.

4. Искренне поблагодарите

Если просьба о помощи — это намек, то благодарность — это прямое, но тонкое признание в том, что мужчина вам интересен. Также это возможность сделать комплимент, ценность которого нельзя преуменьшать. Поэтому замените «спасибо» фразой «У тебя отлично все получилось. Ты мне действительно очень помог, без тебя я бы не справилась». Кстати, благодарность — это идеальный момент для флирта. Подойдите поближе, дотроньтесь, посмотрите в глаза. Пригласите его в знак благодарности на чашку кофе или бокал вина.

5. Помогите мужчине почувствовать себя сильным

Дайте мужчине ощущение того, что вы за ним как за каменной стеной. Почаще говорите, что рядом с ним как ни с кем другим вы чувствуете себя в безопасности и ничего не боитесь. Защита женщины — опция, заложенная в сильном поле природой, и, активируя ее, вы даете непрямой, но очень понятный посыл мужчине: «Ты мне нравишься». Без предлога говорить о безопасности странно, поэтому «помогите» мужчине о вас позаботиться. Например, попросите проводить домой, потому что темно или потому что дождь, а у вас нет зонта (даже если он есть).

6. Говорите прямо

О неумении мужчин понимать намеки не даром придумывают анекдоты, равно как и о женском пристрастии к этим намекам. Предположим, вы хотите показать мужчине свое расположение, пригласив его в кино. Так приглашайте! По фразе «В кинотеатре идет хороший фильм» мужчина вряд ли поймет, что вы хотите пойти с ним в кино, а какой там фильм — вообще неважно. Выражайте свои мысли конкретно. Самое страшное, что может произойти в этом случае, — он откажется. В таком случае следует задуматься, а стоит ли вообще игра свеч.

7. Будьте последовательной

В общении с мужчиной, особенно с тем, кому вы хотите понравиться, важно придерживаться одной линии поведения. Но часто бывает так, что женщины из-за желания казаться загадочной или из-за банальной смены настроения резко меняют стратегию своих действий, чего сильный пол не понимает, а иногда и нервничает по этому поводу. Если вчера вы всем своим видом показывали, что он вам нравится, сегодня показываете безразличие, а завтра опять интерес, вы создаете сложности. А кому они нужны?

8. Не пытайтесь стать подругой

Пытаясь обратить на себя внимание мужчины, женщина иногда начинает вести себя как его близкий друг: слушает рассказы о других девушках, дает советы и предлагает помощь. Такое поведение противоречит правилам игры, которую вы затеяли, ведь за другом не нужно охотиться. Поэтому если мужчина вам интересен как партнер, не начинайте строить дружбу. Будьте однозначны в своих действиях: смотрите на него, говорите и ведите себя так, как увлеченная им женщина, а не близкий друг.

И еще несколько слов

Придерживаясь намеченной вами линии поведения, не переборщите с комплиментами, просьбами о помощи и прочим. Мужчина до последнего должен сомневаться, правильно ли он интерпретирует ваш интерес к себе, — это позволяет не утратить чувство того, что это он охотится за вами, а не наоборот.

Что делать, если эти приемы не работают? Тут есть 2 варианта: сказать мужчине прямо о своих чувствах или перестать терять время и посмотреть вокруг, ведь наверняка там немало других объектов, достойных вашего внимания. Каждое из этих решений верное, и выбор зависит лишь от женщины, ее принципов и характера. Какое из них выберете вы?