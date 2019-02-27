Мужчины признались, почему не могут устоять перед женщинами постарше

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Существует стереотип, что в супружеской паре мужчина должен быть старше. Раньше отношения, в которых мужчина был моложе женщины, обществом не приветствовались. Сегодня люди смотрят на вещи шире и разница в возрасте особой роли не играет. Это может показаться удивительным, но сейчас многие мужчины увлечены женщинами старше себя по разным причинам.

AdMe.ru решил пролить свет на эту загадку и попробовал понять, чем зрелые женщины так привлекают молодых мужчин.

Зрелые женщины знают, чего хотят

Что изначально привлекает мужчину в женщине постарше, так это ее четкие цели. Она хорошо представляет, чего хочет, и фокусирует свое внимание на достижение цели. В то время пока девушки все еще познают мир через отношения и драмы, леди постарше сосредоточены на том, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь тех, кто им дорог.

Зрелые женщины больше знают о жизни

У них больше опыта в отношениях, что позволяет мужчинам учиться у них. Зрелая женщина предлагает свой взгляд на вещи, а ее богатый жизненный опыт помогает мужчине взглянуть на жизнь более реалистично и тем самым стать взрослее. Она может увидеть мужчину таким, каким он сам себя не видит. Она показывает ему, чего он стоит, и побуждает добиваться большего.

Они заставляют смотреть на вещи иначе

Отношения с женщиной старше — прекрасная возможность для личностного роста. В паре мы всегда узнаем о себе что-то новое, но зрелая женщина помогает по-настоящему прочувствовать свои эмоции. С ней не нужны уловки. Не требуется заставлять ее догадываться — вы можете просто сказать, что у вас на уме, и она не станет давить. Это помогает установить более устойчивую связь с партнером и построить зрелые, надежные отношения.

Они независимы и уверены в себе

Молодым женщинам часто требуются внимание и публичное одобрение, а зрелая женщина уже довольна собой. Ей не нужно что-то кому-то доказывать, она не ищет одобрения. Ей живется комфортно. Ее уверенность и то, как она себя преподносит, притягивают. Зрелой женщине приятно мужское внимание, но она на нем не зациклена — у нее есть и другие важные вещи в жизни.

Они более зрелы эмоционально

У женщин в возрасте больше жизненного опыта, они через многое прошли. Они умеют не давать волю чувствам, прекрасно контролируют свои эмоции и поведение. Но это не значит, что зрелые женщины скучны и не знают, как веселиться. По большей части они так же любят игры и ребячество, как и девушки, с удовольствием общаются и отлично проводят время с близкими людьми.

У них изысканный вкус

Некоторым мужчинам нравится ощущение покоя, которое исходит от зрелой женщины. У молодых женщин есть энергия, которой они часто распоряжаются бездумно, и не всех мужчин это привлекает. Многие молодые мужчины предпочитают более размеренный ритм жизни. Зрелые женщины по большей части выбирают спокойные хобби: занимаются своим садом, живописью, делают что-то руками, а вечер проводят в местах, где можно расслабиться, — например в джаз-баре.

Они отличные собеседники

Лучше собеседника, чем зрелая женщина, найти сложно. С высоты своего жизненного опыта она видит мир шире и глубже. Кроме того, по статистике, у большинства женщин за 30 есть высшее образование. Эрудированная женщина может поддержать беседу на любую тему. У нее есть свое мнение по любому вопросу, и это привлекает мужчин.

Они материально обеспечены

Не секрет, что мужчины — молодые и не очень — стремятся к устойчивому финансовому положению. У большинства зрелых женщин уже есть сложившаяся карьера, пенсионные накопления, а также привычка вовремя оплачивать свои счета. В общем, мужчины тоже иногда хотят, чтобы их содержали.

Дети покинули родительское гнездышко

Возможно, это прозвучит грубо, но далеко не каждый мужчина хочет брать на себя ответственность за воспитание детей. У большинства женщин зрелого возраста есть взрослые дети, которые живут отдельно. Это позволяет мужчине и его избраннице сконцентрироваться друг на друге и целиком посвятить себя партнеру. Некоторые мужчины слишком эгоистичны и не хотят делить внимание любимой женщины с ее детьми.

Она может быть «мамочкой»

Некоторые мужчины предпочитают зрелых женщин, потому что хотят, чтобы о них заботились. Речь идет о душевной и эмоциональной поддержке, которую может оказать женщина постарше. Это так называемый синдром маменькиного сыночка — состояние, когда мужчина хочет, чтобы женщина полностью его обслуживала — от готовки до выбора одежды. Но не всех зрелых женщин устраивает такая роль.

Она хорошо готовит

Зрелая женщина освоила кулинарное искусство в совершенстве. Она может приготовить что угодно на скорую руку, и это будет объедение. Девушки меньше времени проводят у плиты, чаще едят в ресторанах и кафе или заказывают обед на дом, а женщинам постарше нравится готовить для своих мужчин. Также они очень любят, чтобы вся семья собиралась за столом, чтобы поесть чего-нибудь домашнего и очень вкусного.