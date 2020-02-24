Мужчины, которые готовят и убирают, привлекают женщин больше всего, считают ученые

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Возможно, мужчины удивятся, открыв, что перчатки и дезинфицирующее средство могут сделать их в глазах избранниц не менее привлекательными, чем галстук или запонки. Ученые выяснили, что мужчины, занимающиеся домашними делами, имеют высокие шансы понравиться женщинам. Кажется, стоит обратить эти новые данные во благо мужчин... и во благо прекрасных дам, конечно.

AdMe.ru спешит познакомить вас с последними новостями науки, которые могут укрепить не одни отношения.

Прежде чем прийти к такому выводу, эксперты проанализировали национальные данные

Alright @NBCTheVoice - I'm a man of his word!! How do you like your eggs #TEAMUSHER?? pic.twitter.com/Ai7OmQE3Xs — Usher Raymond IV (@Usher) May 23, 2014

Социологи Скотт Колтрейн (Scott Coltrane) и Мишель Адамс (Michele Adams) из Калифорнийского университета в Риверсайде проанализировали данные по динамике доходов населения в рамках программы развития детей (CDS of the PSID) и обнаружили, что женщины расценивают мужчин, занимающихся работой по дому, как более привлекательных и желанных.

Они не единственные специалисты, сделавшие такое наблюдение

Их выводы подтверждаются Советом современных семей. Его специалисты подчеркнули, что теперь, когда женщины также работают полный рабочий день, пары, в равной степени делящие домашние дела, в большей степени удовлетворены всеми аспектами своего брака.

Вот еще один пример: исследования, проведенные доктором Готтманом (Dr. Gottman), психологом, показывают, что жены считают участие своих мужей в домашнем хозяйстве признаком любви. Это в свою очередь влияет на степень привлекательности партнера.

Время стереотипов истекло

Такие выводы дискредитируют представление о том, что мужчина утрачивает свою мужественность, если регулярно сидит с ребенком, готовит или моет полы. Реальность совершенно противоположна, и традиционный подход в отношениях теперь подходит далеко не всем парам.

Отцы, которые моют посуду и присматривают за детьми, хорошо влияют на мальчиков

Анализ данных также показал, что дети школьного возраста, занимающиеся домашними делами вместе со своими папами, лучше ладят со своими сверстниками и заводят больше друзей, чем те, кто этого не делает. Кроме того, они лучше слушаются учителей, хорошо ведут себя в классе, не впадают в депрессию и активно социализируются.