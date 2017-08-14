8 вещей, которые делает женщина, если она разлюбила

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Иногда отношения заходят в тупик, но человеку так сложно сделать решающий шаг, несмотря на то что любовь ушла. AdMe.ru нашел 8 ситуаций, которые подскажут, что чувства иссякли.

1. Ей стало безразлично, как вы проводите время

Если раньше девушка буквально выспрашивала, как у вас прошел день, то сейчас ей абсолютно неинтересно, что у вас происходит. Один или два раза такое невнимание можно списать на занятость, но если такое безразличие стало системным, стоит задуматься.

2. Она перестала вас ревновать. Вообще

Любому человеку свойственно хоть немножко, но ревновать. Тем более если раньше ваша половинка проявляла живой интерес к тем людям, которые вас окружают.

3. На ваши сообщения и звонки она отвечает изредка

Речь идет не о том, что ваш партнер действительно занят, а о том, что его сообщения стали намного реже, когда вы точно знаете, что он мог бы и ответить. А тем более если и сами сообщения стали безэмоциональными, это тревожный звоночек.

4. Внезапно ваше совместное увлечение стало ей неинтересно

Ваша половинка все чаще стала отказываться от совместного проведения отдыха? Если вы стали замечать это, задумайтесь, почему ваше общество стало ей уже неинтересно. Ведь раньше ее радовали ваше совместные вылазки.

5. Она перестала строить совместные планы на будущее

Самый тревожный пункт. Если ваш партнер хочет быть с вами всю жизнь, то, конечно, вы будете в его планах на будущее. А если вас там нет, то это повод для серьезного разговора.

6. Ее явно что-то беспокоит, но она не хочет ничего с вами обсуждать

Если раньше вы могли говорить ночи напролет обо всем, что вас беспокоит, а сейчас партнер явно избегает вас, хотя вы чувствуете его напряжение, то лучше аккуратно выяснить, что же послужило поводом для такого поведения.

7. Она не хочет, чтобы вы ей помогали

Раньше вы были ей необходимы в некоторых ситуациях, и она с радостью принимала вашу заботу. Теперь она не только прекрасно справляется без вас, но даже отталкивает руку помощи, когда вы ее протягиваете. Поговорите с ней, может, такое отношение вызвано вашей прошлой реакцией на ее просьбу или у нее нет желания лишний раз вас видеть.

8. Она перестала смеяться над вашими шутками

Вы точно знаете, что раньше ваша девушка ухахатывалась над любой вашей шуткой и ее глаза горели неподдельным интересом, когда вы ей рассказывали забавные истории. Но куда все ушло? Как отдельный пункт это не так страшно — мало ли, может, она устала, — но вкупе с предыдущими «симптомами» наводит на определенные мысли.