Мужчина 5 лет ходил к психотерапевту и готов рассказать о том, что понял за эти годы
Пользователь твиттера под ником Comme Glisteauve посещает психотерапевта уже 5 лет. Мужчина говорит, что за это время избавился от большинства иллюзий («как меня все полюбят», «как я стану миллионером») и реально взглянул на свои возможности. О сеансах и тех выводах, которые он сделал после них, Comme Glisteauve рассказал в треде.
Мы в AdMe.ru с интересом прочитали его сообщения и уверены, что они будут полезны всем, кого волнует собственное психическое здоровье.
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Сначала главное: психотерапевт решает психологические проблемы (неуверенность, комплексы, фобии) людей, здоровых психически. Если у вас шизофрения, навязчивые состояния, бред и так далее — вам к психиатру. 2-й важный вопрос: помогает? ДА, ПОМОГАЕТ. Но есть нюансы. Как в той шутке: «Сколько психологов надо, чтобы вкрутить лампочку? Один, если она готова меняться». 90 % результата — это работа самого клиента, а не психотерапевта.
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Сколько нужно ходить? Долго. Увы. Этого обычно не говорят, чтобы не отпугнуть, но, если вы жертва абьюза, вас годами унижали в школе или 10 лет в браке — вы не восстановитесь за пару встреч. Нужны (о, ужас!) годы. И да, бесплатная психотерапия НЕ РАБОТАЕТ. Вот совсем. В этом вся суть профессиональной помощи: вы оплачиваете труд специалиста, и он [труд] приобретает для вас ценность. Даром ничего не будет.
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Первые пара сотен занятий, как правило, проходят в жалобах на родителей и рассказах о том, как человека не любили и обижали.
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Практически все женщины страшно обижены на мать. К отцу претензий меньше.
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Когда выравнивается самооценка и появляется самоуважение, тебе даже говорить ничего не нужно. Люди сами ощущают, что тебе хамить не стоит. Предлагают более выгодные проекты, льстят, делают больше комплиментов. Все это ощущается как магия, хотя на самом деле это просто правильный габитус, внешний образ, грубо говоря. Благодаря этому, например, я за 2 года стал из мальчика на побегушках начальником дирекции и зарплату увеличил в 10 раз.
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Вообще, 90% нашего успеха в жизни зависит от самооценки. Плохо, что ее разрушают люди, которые должны укреплять — родители, учителя, начальство. Особенно беда с людьми, рожденными в СССР или сразу после развала, в 90-е. У каждого второго самооценка ниже плинтуса.
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Травма неосознанно тлеет и отравляет вам жизнь. Поэтому ее надо находить и вскрывать. Это очень болезненный процесс.
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А теперь сюрприз — разговор в кабинете психолога не лечит. С таким же успехом можно и молча сидеть. Целительное действие оказывают терапевтические отношения, которые вы устанавливаете со специалистом в пределах кабинета. В атмосфере доверия и поддержки клиент учится жить так, как будто у него были любящие родители и понимающие друзья. Многие думают: «Вот приду к психологу, все обсудим, и он мне скажет четко, что нужно делать». Так не работает. Никто, кроме вас, не решит ваши проблемы.
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Нельзя насильно привести кого-то к психотерапевту и ждать, что тот «вылечится». Только добровольно, по запросу от самого клиента.
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Если психотерапевт выказывает резкое неприятие ЛГБТ, феминизма, бодипозитива — это, скорее всего, шарлатан. И дело даже не в отношении к этим темам, а в том, что настоящий профессионал должен работать, даже если у вас половой орган на лбу растет, без высказывания личной оценки. Психотерапевт не дает советов. Не дает. Никаких советов. Вообще. Никак. Не намекает. Не одобряет и не осуждает ваше решение.
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Страх одиночества и страх близости — это, как ни странно, одно и то же. Это неуверенность в себе, своих границах, сомнения в своей ценности.
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Любовная зависимость так же вредна, как, например, зависимость от героина. Убивает не так быстро, но так же может заставить делать ужасные вещи.
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Теперь немного о том, как же все-таки работает психотерапия. Первые полгода ты ходишь к терапевту, жалуешься на то, что тебя волнует, и потихоньку ощущаешь, что становится немного легче. Ближе к году разрешаются самые острые внутренние конфликты и снимаются блоки, которые привили родители. Клиент начинает ощущать эйфорию и даже в какой-то мере считать, что сам может «поработать психологом».
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Где-то через год (у всех по-разному) наступает откат. Поверхностные легкие конфликты разрешены, но для проработки более глубинных тем нужно время. Возникает ощущение, что ничего не происходит, все пропало. Далее следует период застоя, когда большая часть работы происходит с подсознанием и внешне вроде никак не проявляется. Клиент еще больше уверяется, что ничего не происходит. На этом этапе многие бросают терапию.
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Потом наступает новый виток «разочарования» в психотерапевте. Оказывается, он не только не маг, он еще и не всемогущий лекарь! Почти шарлатан! Сидит там и наблюдает! Многие клиенты начинают в открытую конфликтовать с терапевтами или бросать. На этом этапе (3–4 года) клиент не видит смысла в терапевте. Мол, если я могу решить все вопросы сам, то смысл мне идти и ныть там за деньги? Проблема в том, что, даже понимая это, клиент ничего не делает. И здесь происходит тот самый прорыв. Локус контроля возвращается на место, и клиент понимает: чтобы что-то поменялось, нужно что-то делать. Ему, клиенту, а не терапевту.
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Самое главное, что нужно знать о психотерапии: в процессе работы над собой вы становитесь сильнее. То есть проблемы никуда не деваются, но вы теперь способны справиться с ними сами.
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До терапии порой трудно понять, как это — не общаться с неприятными людьми и игнорировать бестактные вопросы. Это же «невоспитанно», «люди же спрашивают». После терапии ты просто понимаешь, что не обязан общаться с подобными персонажами.
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«Полюбить себя» — это псевдопсихологический вздор из глянцевых журналов. В ходе терапии можно научиться принимать себя. (А уж потом, возможно, полюбить. Но это не точно).
У вас есть опыт посещения психотерапевта? Если да, расскажите о нем в комментариях.
Фото на превью polosatyjmyx / twitter