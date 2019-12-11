Мужчина 5 лет ходил к психотерапевту и готов рассказать о том, что понял за эти годы

Потом наступает новый виток «разочарования» в психотерапевте. Оказывается, он не только не маг, он еще и не всемогущий лекарь! Почти шарлатан! Сидит там и наблюдает! Многие клиенты начинают в открытую конфликтовать с терапевтами или бросать. На этом этапе (3–4 года) клиент не видит смысла в терапевте. Мол, если я могу решить все вопросы сам, то смысл мне идти и ныть там за деньги? Проблема в том, что, даже понимая это, клиент ничего не делает. И здесь происходит тот самый прорыв. Локус контроля возвращается на место, и клиент понимает: чтобы что-то поменялось, нужно что-то делать. Ему, клиенту, а не терапевту.