Можно ли влюбить в себя человека? Наука отвечает — да

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Это один из главнейших вопросов в области романтических отношений, которым наверняка задавался практически каждый из нас. Огромное количество исследований, проведенных за многие годы, доказали, что мы действительно можем контролировать любовь. Ведь формально это такая же базовая психологическая эмоция, как страх, радость, жалость и т. д., которые вполне поддаются регулированию, если их хорошо изучить. Так как же с помощью знания психологии и психологических трюков научиться вызывать в других чувство влюбленности и привязанности?

AdMe.ru выяснил, что на самом деле любовь — это не совсем о «судьбе». Это совместная работа биологических, химических и психологических механизмов, которые можно изучить, узнать к ним подход и успешно использовать в своих целях. Главное, нужно отдавать себе отчет в том, что у другого человека должна быть хотя бы какая-то минимальная симпатия по отношению к вам. Тогда можно будет успешно и быстро превратить эту благосклонность в настоящие и более глубокие чувства.

1. Не угощайте мороженым на первом свидании

Социальный психолог Джон Барг, работающий в Йельском университете, занимается преимущественно исследованием роли автоматизма и бессознательной обработки в социальном поведении. Несколько его исследований выявили любопытную закономерную связь между температурой тела человека и его психологическим состоянием. Оказалось, что когда нам тепло физически, мы также склонны вести себя более ласково и дружелюбно по отношению к другим людям. Эта хитрость может очень пригодиться, например, на первом свидании, когда особенно важно максимально расположить к себе человека. Поэтому стоит запомнить это и в будущем отдавать предпочтение теплым местам, блюдам и напиткам, чтобы любая встреча (будь она деловая или романтическая) прошла гладко.

2. Преимущества долгого зрительного контакта

Гарвардский психолог Зик Рубин в одном из своих исследований задался целью понять, можно ли измерить любовь. Ответ он нашел во взглядах, а точнее, в их частоте и продолжительности. Психолог выяснил, что глубоко влюбленные парочки смотрят друг на друга 75 % времени при разговоре, а также довольно медленно и неохотно отрывают взгляд, когда кто-то осмеливается нарушить их уединение. В обычном же разговоре люди смотрят друг на друга от 30 до 60 % времени. Однако взгляд в глаза может быть не только следствием влюбленности, но и стать ее первопричиной. Глядя на кого-то так же долго и часто, вы обманываете мозг человека, так как он помнит, что это «влюбленный взгляд», и поэтому думает, что здесь, образно говоря, запахло романтикой. Из-за этого нервная система начинает вырабатывать гормон фенилэтиламин, что в свою очередь вызывает ощущения, которые мы испытываем во время первой влюбленности: «бабочки в животе», ладони потеют, сердце заходится в танце. Ну как тут устоять?

3. Расскажите что-то неловкое о себе

Очевидно, что открытый и общительный человек изначально имеет больше шансов завоевать симпатию, чем скрытный бука. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, бесстрашно делясь деталями о себе и своей жизни, вы успешно располагаете к себе собеседника. Согласно исследованию, проведенному учеными Гарвардской школы бизнеса, 79 % испытуемых предпочли оказаться на свидании с откровенным и искренним человеком, который не склонен что-то утаивать и скрывать, даже если речь идет о странных привычках и вкусах, неловких ситуациях, которые с ними случались, и даже негативных чертах характера. Ведь это действует так же, как и секреты: когда мы рассказываем какую-то тайну, между нами и собеседником возникает особая связь, основанная на доверии и понимании.

4. Ничего не делайте. Лучше дайте сделать что-то для вас

Делая доброе дело или одолжение, мы чувствуем себя лучше. Мы довольны собой и испытываем очень теплые эмоции по отношению к человеку, которому только что помогли. Оправдывая свои действия или затраты, мы часто идеализируем объект своей щедрости и убеждаем себя, что они достойны такого отношения как никто другой. В результате создается эмоциональный якорь и человек начинает нравиться нам еще больше. С другой же стороны, когда кто-то делает для нас что-то, нам приятно. Но в дело также вступают другие эмоции — и не все они положительные. В основном появляется чувство «долга» и необходимость отплатить чем-то. Все осложняется, когда жест исходит от человека, который нам не совсем нравится или вовсе неприятен. Так что стоит иметь в виду этот психологический эффект, немного поунять свое желание подарить возлюбленному целый мир и для начала дать возможность подарить что-то вам, чтобы закрепить его чувства.

5. Придумайте один на двоих секретный язык

На самом деле речь идет о всевозможных специфических шуточках, словах и жестах, которые появляются у людей, когда они находят общий интерес или становятся по-настоящему близки. Возможно, вам нравится один и тот же фильм, юмористическое шоу, песня, книга или даже мем. А может, шутка появилась спонтанно во время вашего свидания, прогулки или просто очередной встречи — от нее не стоит отмахиваться и игнорировать. Найдя, закрепив и используя подобную фразу в вашем повседневном общении, вы переведете отношения на более глубокий уровень, они станут еще крепче и «интимнее». К этому выводу пришли ученые из Техасского университета в своем исследовании. Всем нам хочется видеть себя особенными и уникальными, и подобный «секретный язык» как раз позволяет почувствовать себя не одним из многих, а единственным, с кем есть такой уровень взаимопонимания.

6. Размер зрачка имеет значение

В одном из исследований 60–70-х годов ученые изучали влияние размера зрачка на привлекательность человека. Они показали мужчинам по 2 фотографии одной и той же женщины. Фото были идентичными за исключением одной маленькой детали — на одной зрачки дамы были увеличены. В конечном счете мужчины посчитали, что именно на этом отредактированном снимке женщина выглядит более нежной, женственной и милой. Хотя никто из них не обратил внимание и не заметил разницу именно в глазах. На этом эффекте можно сыграть и искусственно. Вы, конечно, не можете одним только своим желанием повлиять на свои зрачки, но зато вполне способны создать подходящие условия. Например, просто приглушить свет. Воспользоваться свечами, вместо обычного освещения. Или же заранее продумать поход в ресторан, который славится расслабляющей атмосферой.

7. Чаще будьте рядом... но потом вызовите дефицит

В мире грез любой человек может подойти к предмету своего воздыхания, продекларировать свое отношение и любовь и тут же получить взаимное чувство. В реальном же мире все далеко не так просто, поэтому людям приходится играть в игры. Безусловно, проводить больше времени поначалу, особенно когда симпатия обоюдная, нужно. Чтобы лучше узнать друг друга, наладить контакт, успеть выполнить несколько предыдущих пунктов этой статьи, ну и в конце концов, чтобы в целом понять, стоит ли игра свеч. Но после череды встреч и свиданий психологи рекомендуют немного отойти (даже если очень не хочется), создать дистанцию и дефицит своего присутствия в жизни пары. Этот ход выполняет сразу несколько функций: не позволяет перенасытиться друг другом (известно, что со временем чувства притупляются, но, чтобы они не затухли совсем, стоит пойти на опережение и стать менее доступным для времяпрепровождения на какой-то срок);

дает прочувствовать другому человеку, насколько приятным и важным для него стало ваше общение (ведь согласно «принципу дефицита», редкие, уникальные или лимитированные предметы вызывают у людей наибольший спрос);

дает вам возможность взять свои собственные эмоции под контроль и мыслить здраво.

8. Ассоциируйтесь у избранника с чем-то хорошим

Методичным и настойчивым повторением одних и тех же мыслей и установок можно запрограммировать чужой мозг в соответствии со своими желаниями. Вот почему так важно правильно подбирать слова и выражения в общении с людьми, которые важны для нас. Почти такой же принцип можно использовать на благо своего образа. Если кто-то произнесет ваше имя в компании, как думаете, о чем в первую очередь подумают люди? Они видят вас целеустремленным, веселым, уверенным в себе или, может быть, печальным или вечно жалующимся? Чем лучше вы себя преподнесете, тем больше позитивных мыслей вы будете вызывать у избранника, даже когда вас не будет рядом. При этом не важно, являетесь ли вы настолько положительным на самом деле (у всех нас есть недостатки). Важно лишь, как вас воспринимают, и, главное, как вы хотите, чтобы вас воспринимали.