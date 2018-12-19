Молодой московский психотерапевт в два счета развенчивает наши самые популярные заблуждения

19

48

13.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорить о сложных вещах доступно, стильно и с юмором — талант, которым гештальт-терапевт Евгений Веритов подкупает свою аудиторию вот уже 7 лет. В своих публикациях московский психотерапевт, по собственному выражению, выводит в тренды стабильную психику.

Редакция AdMe.ru пообщалась с Евгением и с его помощью собрала меткие выводы, понимание которых не только упрощает жизнь, но и помогает избавиться от некоторых весьма прилипчивых заблуждений.

Несколько вещей, которые каждому неплохо бы понимать о себе

Знакомьтесь: Евгений Веритов собственной персоной.

Ваша психика всегда за вас . В это трудно поверить, когда приходится жить с бесконтрольной тревогой, подорванной самооценкой или под гнетом вины. Тем не менее все ваши внутренние болезненные процессы служат одной цели — дать вам приспособиться к миру. Такими, пусть и дискомфортными, способами психика изо всех сил пытается защитить вас от еще более мучительных переживаний.

. В это трудно поверить, когда приходится жить с бесконтрольной тревогой, подорванной самооценкой или под гнетом вины. Тем не менее все ваши внутренние болезненные процессы служат одной цели — дать вам приспособиться к миру. Такими, пусть и дискомфортными, способами психика изо всех сил пытается защитить вас от еще более мучительных переживаний. Нам трудно с теми вещами, которые меняют наши представления о себе, даже если они меняют их в лучшую сторону. Человеку одинаково сложно отказаться и от «короны», и от мысли о том, что он — полное ничтожество.

То, чего мы в себе не знаем, управляет нами больше, чем то, что мы в себе знаем.

Мнение окружающих волнует нас гораздо меньше, чем принято считать. Постороннее мнение влияет на нас только тогда, когда входит в резонанс с нашим собственным. Например, я думаю, что дураком быть плохо. Я им быть не хочу, то есть натурально боюсь им оказаться. Если кто-то назвал меня дураком, он подкормил мой собственный внутренний страх, и именно поэтому мне теперь плохо.

Позитивное мышление — мусор . В действительности оно заставляет вас игнорировать собственные чувства, отвлекает от реальных проблем и реальных задач.

— . В действительности оно заставляет вас игнорировать собственные чувства, отвлекает от реальных проблем и реальных задач. А если вы игнорируете свои чувства и эмоции, то ваша психика обязательно попытается прекратить это насилие, иногда весьма радикальными способами. Если она еще этого не сделала, значит, вы просто не до конца испытали ее терпение.

Несколько вещей, которые каждому неплохо помнить в общении с другими

Проговаривайте людям то , что вы чувствуете . Этим вы в перспективе сделаете хорошо и себе, и им. Даже если вы пока думаете, что это не так. Даже если они пока думают, что это не так.

, . Этим вы в перспективе сделаете хорошо и себе, и им. Даже если вы пока думаете, что это не так. Даже если они пока думают, что это не так. Когда вы проговариваете свои чувства, пользуйтесь формулировкой «я чувствую обиду» вместо формулировки «ты козел». Тогда вас услышат с большей вероятностью.

Доверие к другому — это значимый подарок, который вы делаете в первую очередь самому себе.

Родителей можно не любить . Хорошо, конечно, когда получается наоборот, но вы не обязаны этого делать.

. Хорошо, конечно, когда получается наоборот, но вы не обязаны этого делать. Еще кое-что про обязанности. Здорово, когда ваши чувства, ценности и мысли уважают, но вообще-то никто (совсем никто) вам по умолчанию этого не должен. Если вы думаете иначе, то, скорее всего, вам придется тяжко.

Раздражение , недовольство , досада , злость и агрессия — такие же цивилизованные и легальные эмоции , как и все остальные . Принципиально важно то, как вы предъявляете их другим людям, а не то, что вы профессионально владеете 100 способами их подавления или подмены.

Агрессия — это всего лишь импульс, заставляющий нас отстаивать свое пространство. И это далеко не всегда потребует какого-то буйства: только прямоты и честности, в первую очередь с собой. Вы никогда не сможете твердо и спокойно отстоять свои интересы, пока не признаетесь себе в собственных «плохих» чувствах.

, , , — , . Принципиально важно то, как вы предъявляете их другим людям, а не то, что вы профессионально владеете 100 способами их подавления или подмены. Агрессия — это всего лишь импульс, заставляющий нас отстаивать свое пространство. И это далеко не всегда потребует какого-то буйства: только прямоты и честности, в первую очередь с собой. Вы никогда не сможете твердо и спокойно отстоять свои интересы, пока не признаетесь себе в собственных «плохих» чувствах. Не спрашивайте: «Неужели человек может так думать/чувствовать/поступать?» Да, может. Он еще и не так может поступать. Человек вообще удивительная штука.

Человек вообще удивительная штука. Помните: люди ведут себя так, как ведут, и делают то, что делают, не потому что они такие сволочи, а потому что что-то их такими сделало. Даже самая настоящая сволочь прошла какой-то путь , прежде чем ею стать, и, возможно, просто не понимает, что можно поступать как-то иначе.

Это осознание хорошо влияет на умение принимать людей. Особенно хорошо это осознание помогает принимать родителей и отпускать какие-то свои детские истории.

, прежде чем ею стать, и, возможно, просто не понимает, что можно поступать как-то иначе. Это осознание хорошо влияет на умение принимать людей. Особенно хорошо это осознание помогает принимать родителей и отпускать какие-то свои детские истории. Тем не менее предыдущий пункт совершенно не обязывает вас принимать тех, кто вам не нравится. Умение отвергать не менее важно, чем умение принимать. Вообще не иметь без необходимости дел с людьми, которые вам не нравятся, — здоровая и полезная практика.

Несколько вещей, которые стоит учитывать при выборе психотерапевта

При выборе специалиста разумно ориентироваться только на его публикации и отзывы о нем. Никакие другие «показатели» типа анализа его фото в соцсетях, внешности, семейного или социального положения не имеют ничего общего с компетентностью. Прогнозирование в терапии невозможно ни в каком виде . Если вам обещают добиться результата за Х сессий, определить суть проблемы за N минут или излечить от чего-то за Z месяцев, уходите и не оглядывайтесь. Потому что терапия — глубоко индивидуальный и сложный процесс, не поддающийся планированию. Если человек убеждает вас в обратном, он либо шарлатан, либо вопиюще неграмотный специалист с «синдромом бога».

. Если вам обещают добиться результата за Х сессий, определить суть проблемы за N минут или излечить от чего-то за Z месяцев, уходите и не оглядывайтесь. Потому что терапия — глубоко индивидуальный и сложный процесс, не поддающийся планированию. Если человек убеждает вас в обратном, он либо шарлатан, либо вопиюще неграмотный специалист с «синдромом бога». Оценить качество работы психотерапевта можно только по комфортности и естественности вашей рабочей сессии. Терапевт не обязан задать фиксированное количество вопросов, протоколировать ваши ответы, следовать списку конкретных тем или убеждать вас в чем бы то ни было.