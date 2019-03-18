Многое из того, что вы помните, на самом деле выдумка. И мы расскажем почему

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Всем нам известна фраза Дарта Вейдера из «Звездных войн»: «Люк, я твой отец». В реальности в фильме в ответ на фразу Люка «Это ты убил моего отца!» Вейдер говорит: «Нет, я твой отец», не упоминая имя. Если вы сейчас очень удивились, значит, вы только что испытали на себе «эффект Манделы», основанный на неверном коллективном воспоминании об общеизвестных событиях или фактах.

Нас в AdMe.ru очень заинтересовал этот странный феномен памяти, который окружен большим количеством мифов, и мы решили разобраться, можно ли объяснить данный эффект с научной точки зрения.

Как и когда появился «эффект Манделы»?

Эта форма ложных воспоминаний впервые обнаружилась в 2010 году, когда большое количество людей ошибочно «вспомнили» в интернете, что Нельсон Мандела умер. Они считали, что он умер в тюрьме в 1980-х годах. На самом деле политик был освобожден в 1990 году и скончался только в 2013-м. В то же время многие люди заявляли, что они видели его похороны по телевизору еще 20 лет назад. Консультант по паранормальным явлениям Фиона Брум придумала термин «эффект Манделы». После той истории начали появляться и другие примеры. Например, многие ошибочно «вспомнили», что робот C-3PO из «Звездных войн» был целиком золотым, хотя на самом деле одна из его ног серебряная.

Сбои в матрице и параллельные Вселенные

Сама Брум объясняет данный эффект с помощью псевдонаучных теорий. По ее мнению, существует альтернативная Земля; если реальности на нашей планете сдвигаются, некоторые люди проваливаются туда и попадают в иной мир. Также Фиона приводит в пример фильм «Матрица»: феномен ошибочной памяти — результат сбоя в матрице. Действительно, некоторые ученые выдвигают теорию о том, что Вселенная — это голограмма и иногда система дает сбои. Кстати, явление ложных воспоминаний также связано с фильмом: многие уверены, что Морфеус говорил знаменитую фразу «А что, если я скажу тебе, что все, что ты знал раньше, было ложью?» На самом деле этих слов вообще нет в боевике.

Что же говорит об этом наука?

Психологи объясняют «эффект Манделы» ложной памятью и социальными эффектами. Это включает в себя ошибочное воспоминание о событиях или их искажение. Бессознательное создание сфабрикованного или неверно истолкованного прошлого называется конфабуляцией. В повседневной жизни она очень распространена. Здесь также можно увидеть проявление парадигмы Диз—Родигер—Макдермотт. Участники эксперимента прослушивают запись, на которой есть списки слов, связанные по темам. Затем их просят вспомнить слова из определенной группы. Если они называют те, которых там никогда не было, это и есть проявление конфабуляции. Неточность нашей памяти также может возникать из-за «ошибок контроля источника». Это случаи, когда люди не могут различить реальные и воображаемые события. Американский профессор Джим Коан продемонстрировал, как это происходит, используя эксперимент «потерянных в торговом центре». Коан рассказал членам своей семьи о событиях из детства. История о том, что его брат заблудился в торговом центре, была полностью выдумана. Однако брат Коана не только поверил, что событие произошло, но и добавил дополнительные детали к рассказу.

Феномен ложной памяти также можно отнести к «ошибкам на основе схемы». Они представляют собой организованные «пакеты» знаний, которые хранятся в нашей памяти. Таким образом, это облегчает понимание материала, но может вызывать искажения в деталях. Психолог Фредерик Бартлетт изложил этот процесс в своей книге «Вспоминая» 1932 года. Он прочитал участникам народную сказку и обнаружил, что слушатели опускают незнакомые детали и преобразовывают информацию, чтобы сделать ее более понятной. Известные примеры «эффекта Манделы», иллюстрирующие «ошибки схемы», — это ложное убеждение, что дядя Пеннибагс из «Монополии» носит монокль, название шоколадки KitKat содержит дефис (Kit-Kat), а в логотипе Ford нет завитушки. Это объясняется чрезмерным обобщением правописания и автоматическим «облегчением» информации.

Сообщаемые ошибки могут стать частью коллективной реальности. Интернет усиливает этот процесс, быстро распространяя ложную информацию. Так что большинство эффектов связаны с ошибками памяти и социальной дезинформацией. Тот факт, что многие неточности слишком банальные, говорит о том, что они являются результатом избирательного внимания и ошибочного вывода. Вышеперечисленные разоблачения не означают, что «эффект Манделы» нельзя объяснить мультивселенной. Понятие параллельных Вселенных изучается квантовыми физиками. Но, к сожалению, наука еще не установила существование альтернативных реальностей.

Встречали ли вы подобные ошибки памяти? Бывали ли у вас ложные воспоминания? Поделитесь с нами своими наблюдениями, возможно, мы все живем в параллельной Вселенной?