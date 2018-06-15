Мифы о творчестве, которые оказались неправдой, но до сих пор отравляют нам жизнь

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Талантливые люди вызывают у окружающих восторг. Именно поэтому они да и сам творческий процесс окутаны множеством мифов и легенд. Людям, которые хотели бы творить, но не уверены в своих способностях, часто кажется, будто талант — это что-то врожденное. И нужно сначала понять, есть ли он у тебя, прежде чем что-то создавать. Однако Дэниел Койл в своей книге «Код таланта» приводит научные исследования, доказывающие, что талант — этот тот же навык, который человек отработал десятки тысяч раз и в конце концов овладел им виртуозно.

Мы в AdMe.ru разобрали основные стереотипы о творческих людях. На примере всем известных писателей, художников и музыкантов мы покажем, как на самом деле создаются шедевры.

Миф 1. Лишения способствуют творчеству

Мы можем посмотреть, что действительно происходит с человеком искусства в критической ситуации, в фильме «Пианист». Он показывает, как выживал в оккупированной фашистами Польше Владислав Шпильман — один из самых талантливых пианистов ХХ века. Если вкратце: человек потерял всю семью, дом и даже право на жизнь. И эти события отнюдь не способствовали его творческим успехам. Вспомните пирамиду Маслоу: прежде чем переходить к высшим потребностям, к которым относится творчество, нужно закрыть низшие — в сне, еде и безопасности. Если человек регулярно недоедает, плохо спит и думает только о выживании, его мозг находится в состоянии стресса и не способен к творческой работе.

Миф 2. Алкоголь повышает креативность

Группа австрийских ученых провела исследования, доказывающие, что небольшие дозы алкоголя делают человека более сообразительным и оригинальным. Для этого нужно выпить около 300 мл пива или 100 мл вина. Но увеличение дозы затормаживает работу мозга и ухудшает мыслительные функции. А при постоянном употреблении исчезнет эффект и от 300 мл. Ведь человеку понадобится для опьянения уже бо́льшая доза, и положительного влияния на креативность не будет. Что насчет творческих гениев? Многие из них восхваляли выпивку и в жизни, и в работе. Однако творить предпочитали трезвыми. Стивен Кинг писал свою норму слов днем, а вечером переходил к выпивке. Хемингуэй, хоть и любил раздавать советы в стиле «Пиши пьяным — редактируй трезвым», прилежно садился писать каждый день до обедам трезвым. Возможно, они были бы и рады работать в опьянении, но мозг человека не позволяет этого делать даже великим творцам.

Миф 3. Наркотики стимулируют фантазию

Наркотики известные творческие личности любили не меньше алкоголя. Но, как и с выпивкой, их пристрастие окутано ореолом романтизации, а неприглядные факты затерты. Гении в творчестве были в то же время обычными зависимыми людьми и употребляли запрещенные вещества по той же причине, что и все наркоманы: чтобы облегчить свое состояние. Некоторые из них, как Хантер Томпсон, художественно описали свой опыт приема наркотиков. Но это были не фантазии автора, а реальные галлюцинации, которые испытывают все наркоманы, независимо от таланта. Проще говоря, сами по себе наркотики не сделали гениальным творцом ни одного человека. Зато убили немало талантливых людей.

Миф 4. Творческому гению не нужна обычная работа

«Гениями» большинство известных нам людей стали в довольном зрелом возрасте. Кому-то было за 30, другим за 40 и даже больше. Все эти годы они (за редким исключением) работали, чтобы себя обеспечить, а творчеством занимались на досуге. Для многих работа служила еще и источником вдохновения. Кен Кизи был помощником психолога — благодаря этой профессии и родился роман «Над кукушкиным гнездом», который принес ему мировую славу. Чарльз Диккенс подростком трудился на фабрике — эти воспоминания в будущем стали основой «Оливера Твиста». Талантливый человек может использовать для творчества любой материал, в том числе и самую заурядную работу. Так что если вам кажется, что ваша профессия мешает творчеству, это, скорее всего, отговорки.

Миф 5. Нельзя творить на заказ

Некоторые думают, что гениальный творец должен быть как Ван Гог, который жил в нищете и не мог продать ни одной работы. Однако в мире искусства гораздо больше противоположных примеров, доказывающих, что талант может проявить себя в любых условиях. Сальвадор Дали на заказ создал логотип Chupa Chups, по которому эту конфету до сих пор узнают во всем мире. Джек Керуак после успеха романа «На дороге» зарабатывал писательством и имел заказы на книги от нескольких издательств. Гонорары не помешали ему создать еще несколько крупных произведений. Творческая профессия в некоторых аспектах такая же, как и любая другая: у нее есть свой покупатель и автор получает за нее деньги. Невостребованное творчество, оцененное много позже, — это скорее исключение.

Миф 6. Гении творят по вдохновению

Для каждого гения творчество — это постоянный систематичный труд. Например, Джоан Роулинг разрабатывала структуру книг о Гарри Поттере, прописывала характеры и действия героев почти 10 лет и знала, чем все закончится, уже к моменту выхода 1-й книги. Почему сложно создать шедевр по вдохновению? Все дело в биологии. Когда мы учимся чему-то новому, в мозге создается нейронная сеть. Если мы регулярно тренируемся — пишем, играем на гитаре или в футбол, — нейроны покрываются миелиновой оболочкой. И чем больше миелина вокруг нашей цепи из нейронов, тем проще и лучше нам дается новая деятельность. Но оболочка утолщается только путем постоянной практики. Поэтому постоянные тренировки делают нас более креативными, свободными и оригинальными — дают возможность творить. Если же нейронная сеть плохо натренирована, мы делаем все медленно и некачественно и остаемся на уровне любителей и дилетантов.

Миф 7. Талант — это врожденное

Выше мы уже писали, что нейронные сети создаются и укрепляются только путем постоянных тренировок. Но все не так просто. Недавнее исследование психологов из Принстона доказывает, что одних тренировок для успеха недостаточно. В конечном итоге более успешным становится тот, кто меняет сложившийся подход и традиции. Примеров множество: Сальвадор Дали, который стал проповедником сюрреализма, или «Битлз», которые взорвали мир рок-н-ролла. Все эти люди настолько отличались от всего, что было до них, что моментально вошли в историю. Но здесь есть большое «но»: для креативного подхода нужна база. К тому моменту, как создать свои шедевры и хиты, Дали уже умел рисовать, а «Битлз» — играть. Никто из них не придумал ничего стоящего в детстве, хоть и имел творческие задатки. Чтобы менять традиции, нужно в них разбираться, а на это требуется время.

Миф 8. Творчество доступно только людям искусства

Некоторые люди чувствуют в себе творческие задатки, но не могут их реализовать, потому что работают на «скучной» работе. Но на самом деле творческий подход доступен в совершенно любых профессиях. Учителям нужно мыслить оригинально, чтобы заинтересовать ребенка своим предметом. Даже для грамотного распределения бюджета требуется определенный креатив, если бюджет ограничен. Оригинальное мышление нужно не только в искусстве. Мы используем его и в работе, и в жизни, чтобы находить неочевидные решения сложных ситуаций или просто самовыражаться. В мире множество людей самых разных профессий, отличающихся креативным мышлением: Алан Тьюринг, например, заложил основы современной информатики, когда во время Второй мировой войны создал машину, способную взломать шифры немецкой армии. А школьный дворник рисует во время работы картины прямо на снегу. «Скучная» профессия не мешает ему творить.

Миф 9. У всех талантливых людей необычная яркая жизнь

Часть людей волнует не творчество как таковое, а бонусы, которые они от него получат: слава, награды, деньги. Мы знаем множество людей, которые действительно получили это все благодаря таланту. Но какой процент они составляют от всех талантливых и даже гениальных? На самом деле очень небольшой. Когда мы представляем себя на месте тех, кто уже добился успеха, то делаем одну из распространенных ошибок систематического отбора — «ошибку выжившего». Обращаем внимание на победителей, но игнорируем тех, кто проиграл — остался неизвестен при жизни или не смог прокормить себя творчеством. Если хотите отрезвить себя, почитайте биографию Кафки: нынешний гений литературы в свое время был заурядным писателем, всю жизнь проработал клерком, прожил на одном месте и скончался в возрасте 40 лет. И он далеко не единственный гений со скучной биографией. Талант — это не гарантия яркой жизни, не стоит на это надеяться.

Миф 10. Талантливые люди высокомерные и самоуверенные

Что ж, творческие личности и правда нередко обладают скверным характером. Однако больше о гениях мы знаем не из реальных источников, а из фильмов и сериалов. Но в жизни великие творцы вовсе не такие, как Шелдон или Шерлок. Среди них немало тех, кто сомневался в себе и именно поэтому работал больше и усерднее в попытках доказать, что чего-то стоит. А кто-то был настолько в себе не уверен, что хотел уничтожить свои произведения. Только благодаря случайности мы сегодня можем прочитать книги Кафки. Писатель попросил своего друга сжечь рукописи после его смерти, но он не исполнил его волю, а издал черновики. Моне в уничтожении своих работ преуспел больше: со своей падчерицей художник сжег около 60 картин.