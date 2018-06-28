Как эмоции влияют на нашу болезнь и почему не нужно списывать все на психосоматику
Психосоматика — модное сегодня слово из мира медицины. Некоторые объясняют ей любую болезнь: начиная с солнечных ожогов и заканчивая инфарктами. На самом же деле психосоматику диагностировать весьма непросто, да и не каждый специалист возьмется это сделать.
Мы в AdMe.ru совместно с психологом Елизаветой Суворой решили разобраться в том, что такое психосоматика и как ее распознать.
Что такое психосоматика
По сути говоря, психосоматика — это влияние нашего эмоционального и психологического состояния на физическое тело, на наше здоровье. Следует понимать: как состояние нашей психики влияет на здоровье, так же и состояние здоровья влияет на психику (тут уже используется термин «соматопсихика»).
Психосоматика давно признана наукой, а перечень соответствующих заболеваний можно найти в МКБ-10. К ним относятся ипохондрия, дисморфофобия, нейродермит, неврозы, обсессивно-компульсивное расстройство, астма, болезни ЖКТ, ревматоидный артрит, сахарный диабет 2-го типа, онкозаболевания, ишемическая болезнь сердца, вегетативные расстройства, мигрени и др.
Но не стоит любую головную боль или изжогу списывать на психосоматику. Болезнь можно назвать психосоматической, если врач выяснит, что симптомы заболевания возникли из-за воздействия на нашу психику. Не нужно искать психосоматику в банальной простуде, если вокруг все кашляют, а в воздухе кишат вирусы и бактерии. Вспомните, как перед важной контрольной в школе или невыученным уроком резко поднималась температура или болело горло. Вот это и есть психосоматика. Не стоит игнорировать влияние психики на физическое здоровье.
Как эмоции влияют на болезнь
Одним из факторов, способствующих развитию психосоматики, являются отрицательные эмоции. Они ослабляют иммунную систему, приводят к гормональному дисбалансу, истощают организм. И вот лишь несколько примеров.
- Для развития язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, помимо инфекции, решающими факторами становятся неконтролируемые переживания страха, тревоги, беспомощности и чрезмерная перегрузка организма.
- Для развития болезней сердца (гипертония, ишемия, стенокардия или инфакт миокарда) характерными являются эмоции гнева, которые возникают в процессе преодоления сложной проблемы или враждебности.
- Для возникновения кардинального невроза необходима бурная кратковременная эмоциональная реакция или эмоциональное нарушение.
- Для возникновения бронхиальной астмы значение определенных конкретных негативных эмоций не доказано, но на деле их значение все же велико.
Болезнь как способ привлечения внимания
Помните, как в детстве, когда вы болели, мама брала больничный, весь день проводила с вами дома, читала сказки и кормила малиновым вареньем? Порой болезнь для ребенка — это единственный способ привлечь внимание к себе и своим проблемам. Ведь во время болезни ребенок начинает получать ту порцию теплоты и внимания, которой ему не хватало в обыденной жизни.
Проблема в том, что с возрастом такая реакция может закрепиться, и уже взрослый человек начинает заболевать, когда ему недостает нежности и внимания от партнера или же он хочет увидеть соответствующее к себе отношение от окружающих.
Как распознать психосоматику
Проблема состоит в том, что психосоматические заболевания довольно затруднительно диагностировать. Обычно медики говорят о психосоматике, если синдромы болезни не соответствуют клинической картине. Проще говоря, у человека болит желудок, его постоянно тошнит, но при этом анализы совершенно нормальные и другие обследования не показывают патологий.
Лечением психосоматических заболеваний, как правило, занимаются клинические психологи и психотерапевты, при этом к решению вопроса привлекаются и медики других специальностей. Но основным лечащим врачом все же должен стать врач-психиатр. Такой врач должен обладать достаточными знаниями на стыке психиатрии и других медицинских дисциплин.
Почему психосоматика — это модно
Сегодня существует тенденция приписывать себе различные серьезные заболевания, и в основном это, конечно, совершается ради привлечения внимания. Сам себе человек не может диагностировать психосоматику. Это может сделать только высококвалифицированный специалист. Те же модные сейчас панические атаки тоже относятся к психосоматике, а приписывать их себе любят, как правило, девочки-подростки.
Сейчас очень много странной и непроверенной информации, где источником каждой болезни считается психосоматика. И люди в это охотно верят. Психосоматика — это очень глубокие процессы в психике, связанные со стрессом или семейными отношениями. Вы, наверное, слышали, что от невысказанности и подавленных эмоций иногда болит горло. Но только вот невысказанность при этом должна быть о-го-го какая! Не стоит каждой банальной простуде приписывать подавленные эмоции.
Почему не нужно бояться психологов и психиатров
Не нужно бояться обращаться к психологам. В конце концов, их работа направлена именно на помощь. Важно понимать, что психосоматические заболевания — это в первую очередь задача клинических психологов, которые работают в медицинских учреждениях. Психосоматические заболевания — это не что-то новое и таинственное, каждый может с ними столкнуться, ведь уровень стресса сейчас крайне высок, да и социальные отношения с годами проще не становятся. Психосоматика — это та вещь, с которой можно и нужно работать. И для этой работы нам необходим проводник из психологической сферы.
А как вы относитесь к вопросу о психосоматических заболеваниях? Расскажите об этом в комментариях.
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