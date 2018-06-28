Как эмоции влияют на нашу болезнь и почему не нужно списывать все на психосоматику

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Психосоматика — модное сегодня слово из мира медицины. Некоторые объясняют ей любую болезнь: начиная с солнечных ожогов и заканчивая инфарктами. На самом же деле психосоматику диагностировать весьма непросто, да и не каждый специалист возьмется это сделать.

Мы в AdMe.ru совместно с психологом Елизаветой Суворой решили разобраться в том, что такое психосоматика и как ее распознать.

Что такое психосоматика

По сути говоря, психосоматика — это влияние нашего эмоционального и психологического состояния на физическое тело, на наше здоровье. Следует понимать: как состояние нашей психики влияет на здоровье, так же и состояние здоровья влияет на психику (тут уже используется термин «соматопсихика»). Психосоматика давно признана наукой, а перечень соответствующих заболеваний можно найти в МКБ-10. К ним относятся ипохондрия, дисморфофобия, нейродермит, неврозы, обсессивно-компульсивное расстройство, астма, болезни ЖКТ, ревматоидный артрит, сахарный диабет 2-го типа, онкозаболевания, ишемическая болезнь сердца, вегетативные расстройства, мигрени и др. Но не стоит любую головную боль или изжогу списывать на психосоматику. Болезнь можно назвать психосоматической, если врач выяснит, что симптомы заболевания возникли из-за воздействия на нашу психику. Не нужно искать психосоматику в банальной простуде, если вокруг все кашляют, а в воздухе кишат вирусы и бактерии. Вспомните, как перед важной контрольной в школе или невыученным уроком резко поднималась температура или болело горло. Вот это и есть психосоматика. Не стоит игнорировать влияние психики на физическое здоровье.

Как эмоции влияют на болезнь

Одним из факторов, способствующих развитию психосоматики, являются отрицательные эмоции. Они ослабляют иммунную систему, приводят к гормональному дисбалансу, истощают организм. И вот лишь несколько примеров. Для развития язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, помимо инфекции, решающими факторами становятся неконтролируемые переживания страха, тревоги, беспомощности и чрезмерная перегрузка организма.

Для развития болезней сердца (гипертония, ишемия, стенокардия или инфакт миокарда) характерными являются эмоции гнева, которые возникают в процессе преодоления сложной проблемы или враждебности.

Для возникновения кардинального невроза необходима бурная кратковременная эмоциональная реакция или эмоциональное нарушение.

Для возникновения бронхиальной астмы значение определенных конкретных негативных эмоций не доказано, но на деле их значение все же велико.

Болезнь как способ привлечения внимания

Помните, как в детстве, когда вы болели, мама брала больничный, весь день проводила с вами дома, читала сказки и кормила малиновым вареньем? Порой болезнь для ребенка — это единственный способ привлечь внимание к себе и своим проблемам. Ведь во время болезни ребенок начинает получать ту порцию теплоты и внимания, которой ему не хватало в обыденной жизни. Проблема в том, что с возрастом такая реакция может закрепиться, и уже взрослый человек начинает заболевать, когда ему недостает нежности и внимания от партнера или же он хочет увидеть соответствующее к себе отношение от окружающих.

Как распознать психосоматику

Проблема состоит в том, что психосоматические заболевания довольно затруднительно диагностировать. Обычно медики говорят о психосоматике, если синдромы болезни не соответствуют клинической картине. Проще говоря, у человека болит желудок, его постоянно тошнит, но при этом анализы совершенно нормальные и другие обследования не показывают патологий. Лечением психосоматических заболеваний, как правило, занимаются клинические психологи и психотерапевты, при этом к решению вопроса привлекаются и медики других специальностей. Но основным лечащим врачом все же должен стать врач-психиатр. Такой врач должен обладать достаточными знаниями на стыке психиатрии и других медицинских дисциплин.

Почему психосоматика — это модно

Сегодня существует тенденция приписывать себе различные серьезные заболевания, и в основном это, конечно, совершается ради привлечения внимания. Сам себе человек не может диагностировать психосоматику. Это может сделать только высококвалифицированный специалист. Те же модные сейчас панические атаки тоже относятся к психосоматике, а приписывать их себе любят, как правило, девочки-подростки. Сейчас очень много странной и непроверенной информации, где источником каждой болезни считается психосоматика. И люди в это охотно верят. Психосоматика — это очень глубокие процессы в психике, связанные со стрессом или семейными отношениями. Вы, наверное, слышали, что от невысказанности и подавленных эмоций иногда болит горло. Но только вот невысказанность при этом должна быть о-го-го какая! Не стоит каждой банальной простуде приписывать подавленные эмоции.

Почему не нужно бояться психологов и психиатров

Не нужно бояться обращаться к психологам. В конце концов, их работа направлена именно на помощь. Важно понимать, что психосоматические заболевания — это в первую очередь задача клинических психологов, которые работают в медицинских учреждениях. Психосоматические заболевания — это не что-то новое и таинственное, каждый может с ними столкнуться, ведь уровень стресса сейчас крайне высок, да и социальные отношения с годами проще не становятся. Психосоматика — это та вещь, с которой можно и нужно работать. И для этой работы нам необходим проводник из психологической сферы.

А как вы относитесь к вопросу о психосоматических заболеваниях? Расскажите об этом в комментариях.