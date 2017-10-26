Один миф, из-за которого люди бывают несчастны в отношениях

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AdMe.ru выяснил, как можно избежать критической точки, когда брак начинает рушиться, и сделать так, чтобы этот момент не наступил никогда. Есть один миф, который прямо или косвенно «виновен» в несчастьях в любви. И самая большая и странная проблема — он популярен настолько, что в него многие верят.

1. Все ждут «вихрь»

Все мы мечтаем о любви, которая вихрем ворвется в наши серые будни, взбаламутит привычную жизнь. Девочкам активно советуют ждать «того самого», который возьмет на ручки, надарит цветов, накупит новый гардероб, прибьет наконец все полки. Небесное провидение, судьба, предназначение свыше, он само совершенство! А тем, кто ждет слишком долго, советуют далеко не ходить и сделать такого из того, кто рядом. Образ идеальной жены тоже всем известен: мила, легка, весела, смех звенит, мозг не ест.

2. Что происходит, когда «вихрь» стихает

Но сколько можно ждать эти полки, где то самое обещанное платье? Почему мы сидим дома, почему посуду мою только я? И снова это сиденье унитаза! Зачем нам отдавать эти деньги твоему другу, если нужна новая сковорода? А вообще нужно питаться правильно, никакого фастфуда! И когда же ты уже прибьешь эти полки? Нет, нет, наверное, небеса ошиблись. Он оказался вовсе не моим идеалом. Куда делась любовь? И что теперь делать: пойти искать нового принца или всю жизнь терпеть?

3. Почему «вихрь» оказывается обречен

Причина обреченности «вихря» проста: многие почему-то думают, что раз уж любовь пришла, то должна остаться навсегда. Должна стать фундаментом отношений, который ни вправо, ни влево двигаться не может, несмотря на поведение и выходки супругов. Любовь же! И, если проходит такая любовь, считается, что рядом просто не тот человек, что он не оправдал наших волшебных ожиданий. Надо пойти и поискать другого, подходящего. Там фундамент будет другой, и точно все получится. Но что делают сами люди для того, чтобы сказка не кончалась? Все говорят: «Я с ним разговаривала», «Я ему объясняла» или «Я ее просил», «Я ей рассказывал, как со мной надо». Хоть кто-то был услышан? Вряд ли. Потому что он с ней тоже разговаривал и объяснял, а она тоже просила и рассказывала, как с ней надо. Все пытаются изменить другого, не меняя себя. Научить другого обращаться с собой. Потому «я» — оно такое, какое есть, правильно? Любите как есть, принимайте как есть (кажется, эта штука называется эгоизмом). Но, если вы не готовы идти навстречу любимому, почему он должен идти навстречу вам? Поэтому в следующий раз, когда покажется, что любовь куда-то ушла и пора искать другого принца или принцессу, стоит спросить себя: что вы сделали для того, который сейчас гремит там чем-то на кухне? Но только делать надо не то, что вы считаете нужным, а то, что нужно вашему партнеру. И вот тут начинается самое сложное. Но ведь все вокруг так и говорят, что любовь и брак — это совсем не просто? Это только кажется, что счастливые супруги изначально были счастливы, а несчастные — изначально обречены. Никто не знает, сколько усилий приложили первые для того, чтобы все было хорошо.