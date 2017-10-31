Метод Пеннебейкера: 4 дня на то, чтобы стало лучше

Неприятности случаются с каждым, и к ним невозможно привыкнуть. Мудрые люди помнят, что со временем переживания становятся слабее, но как прожить тот период, когда еще очень больно?

AdMe.ru решил познакомить читателей с методом Джеймса Пеннебейкера и надеется, что вы вспомните про него, когда будет необходимо вернуть эмоциональное равновесие.

Что нужно, чтобы начать?

  • ручка (карандаш)
  • тетрадь (листок бумаги)

ИЛИ

  • компьютер (ноутбук)

Что нужно сделать?

  • Поставьте таймер на 15 минут.
  • Откройте тетрадь или текстовую программу на компьютере.
  • Начните писать о том, что случилось, и о том, что вы чувствуете.

Важно!

  • Не думайте о грамотности и аккуратности.
  • Не думайте о последовательности событий — пишите так, как идет поток мыслей.
  • Не старайтесь подбирать слова — пишите те выражения, какие приходят в голову.
  • Если вы исчерпали все, что хотели написать, то вернитесь к началу и повторите другими словами, пока не закончится время.
  • После сигнала таймера остановитесь.
  • Повторяйте упражение в течение 4 дней: каждый день пишите 15 минут о тех событиях, которые стали причиной боли и о собственных эмоциях.
  • Спустя 4 дня выбросите все, что написали, или закройте документ и нажмите кнопку «удалить».

Как это работает?

Американский психолог Джеймс Пеннебейкер сформулировал этот метод в 1970-е годы после того, как оправился от депрессии. После развода он изолировался ото всех и только спустя месяц нашел в себе силы встать из постели и сесть за печатную машинку. Он не знал, что делать, и просто смотрел на нее, а потом начал писать — свободно и без остановки. Спустя несколько дней он почувствовал, что ему наконец-то становится легче: он начал видеть цели и возможности в собственной жизни.

Метод проверен временем и сотнями добровольцев — люди писали о том, что лежало на душе годами, и их состояние, эмоциональное и даже физическое, неизменно улучшалось.

Этот эффективный прием доказывает: даже если горе невероятно сильное, еще можно продолжать жить.

Фото на превью Summit Entertainment

229 На склад!
2 Комментарии
  • 31 октября 2017
  • 2
  • 20593

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!