Метод Пеннебейкера: 4 дня на то, чтобы стало лучше
Неприятности случаются с каждым, и к ним невозможно привыкнуть. Мудрые люди помнят, что со временем переживания становятся слабее, но как прожить тот период, когда еще очень больно?
AdMe.ru решил познакомить читателей с методом Джеймса Пеннебейкера и надеется, что вы вспомните про него, когда будет необходимо вернуть эмоциональное равновесие.
Что нужно, чтобы начать?
- ручка (карандаш)
- тетрадь (листок бумаги)
ИЛИ
- компьютер (ноутбук)
Что нужно сделать?
- Поставьте таймер на 15 минут.
- Откройте тетрадь или текстовую программу на компьютере.
- Начните писать о том, что случилось, и о том, что вы чувствуете.
Важно!
- Не думайте о грамотности и аккуратности.
- Не думайте о последовательности событий — пишите так, как идет поток мыслей.
- Не старайтесь подбирать слова — пишите те выражения, какие приходят в голову.
- Если вы исчерпали все, что хотели написать, то вернитесь к началу и повторите другими словами, пока не закончится время.
- После сигнала таймера остановитесь.
- Повторяйте упражение в течение 4 дней: каждый день пишите 15 минут о тех событиях, которые стали причиной боли и о собственных эмоциях.
- Спустя 4 дня выбросите все, что написали, или закройте документ и нажмите кнопку «удалить».
Как это работает?
Американский психолог Джеймс Пеннебейкер сформулировал этот метод в 1970-е годы после того, как оправился от депрессии. После развода он изолировался ото всех и только спустя месяц нашел в себе силы встать из постели и сесть за печатную машинку. Он не знал, что делать, и просто смотрел на нее, а потом начал писать — свободно и без остановки. Спустя несколько дней он почувствовал, что ему наконец-то становится легче: он начал видеть цели и возможности в собственной жизни.
Метод проверен временем и сотнями добровольцев — люди писали о том, что лежало на душе годами, и их состояние, эмоциональное и даже физическое, неизменно улучшалось.
Этот эффективный прием доказывает: даже если горе невероятно сильное, еще можно продолжать жить.
Фото на превью Summit Entertainment