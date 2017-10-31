Метод Пеннебейкера: 4 дня на то, чтобы стало лучше

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AdMe.ru решил познакомить читателей с методом Джеймса Пеннебейкера и надеется, что вы вспомните про него, когда будет необходимо вернуть эмоциональное равновесие.

Неприятности случаются с каждым, и к ним невозможно привыкнуть. Мудрые люди помнят, что со временем переживания становятся слабее, но как прожить тот период, когда еще очень больно?

Что нужно, чтобы начать?

Что нужно сделать?

Как это работает?

Американский психолог Джеймс Пеннебейкер сформулировал этот метод в 1970-е годы после того, как оправился от депрессии. После развода он изолировался ото всех и только спустя месяц нашел в себе силы встать из постели и сесть за печатную машинку. Он не знал, что делать, и просто смотрел на нее, а потом начал писать — свободно и без остановки. Спустя несколько дней он почувствовал, что ему наконец-то становится легче: он начал видеть цели и возможности в собственной жизни.

Метод проверен временем и сотнями добровольцев — люди писали о том, что лежало на душе годами, и их состояние, эмоциональное и даже физическое, неизменно улучшалось.

Этот эффективный прием доказывает: даже если горе невероятно сильное, еще можно продолжать жить.