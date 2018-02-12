Маркетологи выяснили, что в одном и том же возрасте женщины и мужчины хотят совершенно разного
Нередко наши желания не совпадают со стремлениями второй половинки, и наоборот. Однако спустя время приоритеты меняются, и мы всплескиваем руками со словами: «Я тебе это еще 5 лет назад говорила!» В чем же проблема? Компания маркетинговых исследований FDF Group провела анализ на тему «Чего хотят мужчины и женщины на разных этапах жизни». Удивительно, но потребность, которую испытывает девушка в 25, мужчине свойственно ощущать лишь в 35 лет.
Опираясь на выводы маркетологов и собственные наблюдения, мы составили списки основных желаний людей в разном возрасте.
AdMe.ru предлагает ознакомиться с результатами исследований и определить, совпадают ли они, по вашему мнению, с реальностью.
Обратите внимание: каждая карточка переворачивается, если на нее нажать.
20–25 лет
25–35 лет
35–45 лет
45+ лет
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Вы согласны с результатами исследования?
Фото на превью depositphotos, depositphotos