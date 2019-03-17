Мамы в этом не признаются, но они постоянно испытывают чувство вины. Вот 11 причин, по которым это происходит
Жизнь современных молодых мам существенно отличается от той, что была еще 30–50 лет назад. С одной стороны, сейчас стало больше вещей, облегчающих родителям жизнь: подгузники, хорошие смеси, молокоотсосы и прочее. С другой — общество стало больше требовать от матерей: они не должны жаловаться, а их детей не должно быть ни видно, ни слышно. В таких условиях у женщин возникает ощущение, что они просто ужасные матери.
Многие авторы AdMe.ru знакомы с этим чувством. Поэтому мы вспомнили 11 случаев, в которых родители испытывали вину совершенно напрасно.
1. Когда вы ругаете ребенка
Да, ругать детей — это плохо. Да, крик — это насилие, недопустимое в отношении ребенка. Но родитель — это человек, а не робот, поэтому может сорваться. Конечно, это не означает, что можно орать на детей каждый день по малейшему поводу, и уж тем более не позволяет поднимать на малыша руку.
2. Когда вы отдыхаете, в то время как ребенок предоставлен сам себе
Малыш устраивает дома жуткий бардак, но заниматься с ним или прибираться уже нет сил, и мама вместо этого читает книжку, а потом ее мучает чувство вины. А, собственно, за что? Мама тоже имеет право на отдых, и если она его не получит, то просто не сможет нормально выполнять родительские обязанности, а вместо этого станет, например, кричать на ребенка.
3. Когда вы не понимаете, что нужно вашему плачущему младенцу
Малыш поел, ему сменили подгузник и взяли на ручки, но он продолжает истошно реветь. Мама не знает, чем помочь младенцу, и от отчаяния ревет сама. Ей мучительно стыдно, она считает себя самой ужасной родительницей в мире, потому что не понимает, что нужно ее ребенку. Но разве легко определить, что именно просит человек, который еще не умеет говорить и все свои просьбы выражает только плачем? Не стоит винить себя, если вы не можете каждый раз угодить своему крохе.
4. Когда вы не можете справиться с истерикой ребенка
Малыш подрос, научился ходить и говорить — и вот теперь-то точно хорошая мать должна уметь справляться с его истериками. Так думают многие, особенно те, у кого нет детей. И вот женщина с трехлеткой заходят в супермаркет, и ребенок начинает кататься по полу и вопить, а окружающие — осуждающе смотреть на маму. Мама в этот момент от стыда готова провалиться сквозь землю. Нет, она не плохая мать, просто ее ребенок вошел в переходный возраст, когда он начинает отделять себя от родителей и познавать мир. Он утверждает свое «я» и порой перегибает палку. Для таких детей в возрасте от 1 до 4 лет есть даже специальный термин — тоддлер. Если ваш малыш катается по полу и истерит, требуя шоколадку, и при этом он вписывается в эти возрастные рамки, не вините себя: ребенок перерастет такое свое поведение.
5. Когда вы кормите грудным молоком в общественном месте
Кормление грудью в аэропорту, в кафе и даже в детской поликлинике порой вызывает бурю негодования у окружающих. Мы не будем сейчас подробно объяснять, почему негодующие неправы, а просто посоветуем мамам не обращать на них внимания и спокойно кормить голодного ребенка.
6. Когда не кормят ребенка грудью
Искусственное вскармливание — еще один повод для мамы почувствовать себя виноватой, а для окружающих — втоптать ее в грязь. Грудь принадлежит женщине, и ее право кормить или не кормить с ее помощью младенца. Если вы по собственному желанию выбрали смеси, не надо испытывать чувство вины. Если это вынужденная необходимость — тем более.
7. Когда мама недостаточно следит за гигиеной малыша
Наши родители проглаживали пеленки с обеих сторон и тщательно кипятили все наши бутылочки и соски. За это им низкий поклон. Но сейчас педиатры считают, что стерильная среда вредит малышу, поэтому нет нужды тратить кучу времени на манипуляции с бельем и посудой. Не надо себя винить, что вы ухаживаете за малышом иначе, чем ваша мама ухаживала за вами, лучше поиграйте с ребенком.
8. Когда вы работаете, вместо того чтобы сидеть с ребенком
Работающие мамы очень переживают, что у них остается мало времени на малыша. Если вы работаете, потому что не хотите жертвовать карьерой, не вините себя. Довольная и реализовавшая себя мать, которая занимается ребенком пару часов в день, — это лучше, чем круглосуточно находящаяся с ним родительница, обвиняющая его в том, что он отнял ее лучшие годы. Если же вы работаете, чтобы просто прокормить семью, вам тем более не в чем себя винить.
9. Когда ваш ребенок развивается медленнее других
У соседки сын в 3 месяца уже ползал, у подруги дочь в год говорила предложениями, а ваш малыш совсем не блещет успехами и, возможно, немного отстает от сверстников? Во-первых, соседка и подруга могут приврать, хвастаясь детьми, а во-вторых, не стоит торопить события, если у ребенка нет каких-либо проблем. И уж тем более не стоит себя винить в том, что ваш малыш начал делать что-либо позже сверстников. Все вокруг увлеклись ранним развитием, а вы не водите ребенка на развивашки? Тем более не надо стыдиться. Современные специалисты считают, что подобные курсы могут навредить детям, так что это именно вы делаете все правильно, а не ваши хвастливые собеседники.
10. Когда ваш ребенок не оправдал ваших ожиданий
Хотели воспитать настоящую принцессу: водили ее на бальные танцы, уроки игры на скрипке и большой теннис. А она сколотила рок-группу и рубится с друзьями в гараже на гитарах. Чувствуете себя виноватой? За что? За то, что воспитали творческую личность, которая имеет свое мнение?
11. Когда ваш ребенок вам хамит
Когда наступает переходный возраст, некоторые дети становятся неуправляемыми. Ваш ребенок может даже очень обидно нагрубить вам. Многие мамы чувствуют себя виноватыми за то, что плохо воспитали сыновей или дочерей. Как правило, в подростковом хамстве виноваты не столько родители, сколько гормоны. Но про воспитание все же не забывайте.