Мамы в этом не признаются, но они постоянно испытывают чувство вины. Вот 11 причин, по которым это происходит

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Жизнь современных молодых мам существенно отличается от той, что была еще 30–50 лет назад. С одной стороны, сейчас стало больше вещей, облегчающих родителям жизнь: подгузники, хорошие смеси, молокоотсосы и прочее. С другой — общество стало больше требовать от матерей: они не должны жаловаться, а их детей не должно быть ни видно, ни слышно. В таких условиях у женщин возникает ощущение, что они просто ужасные матери.

Многие авторы AdMe.ru знакомы с этим чувством. Поэтому мы вспомнили 11 случаев, в которых родители испытывали вину совершенно напрасно.

1. Когда вы ругаете ребенка

Да, ругать детей — это плохо. Да, крик — это насилие, недопустимое в отношении ребенка. Но родитель — это человек, а не робот, поэтому может сорваться. Конечно, это не означает, что можно орать на детей каждый день по малейшему поводу, и уж тем более не позволяет поднимать на малыша руку.

2. Когда вы отдыхаете, в то время как ребенок предоставлен сам себе

Малыш устраивает дома жуткий бардак, но заниматься с ним или прибираться уже нет сил, и мама вместо этого читает книжку, а потом ее мучает чувство вины. А, собственно, за что? Мама тоже имеет право на отдых, и если она его не получит, то просто не сможет нормально выполнять родительские обязанности, а вместо этого станет, например, кричать на ребенка.

3. Когда вы не понимаете, что нужно вашему плачущему младенцу

Малыш поел, ему сменили подгузник и взяли на ручки, но он продолжает истошно реветь. Мама не знает, чем помочь младенцу, и от отчаяния ревет сама. Ей мучительно стыдно, она считает себя самой ужасной родительницей в мире, потому что не понимает, что нужно ее ребенку. Но разве легко определить, что именно просит человек, который еще не умеет говорить и все свои просьбы выражает только плачем? Не стоит винить себя, если вы не можете каждый раз угодить своему крохе.

4. Когда вы не можете справиться с истерикой ребенка

Малыш подрос, научился ходить и говорить — и вот теперь-то точно хорошая мать должна уметь справляться с его истериками. Так думают многие, особенно те, у кого нет детей. И вот женщина с трехлеткой заходят в супермаркет, и ребенок начинает кататься по полу и вопить, а окружающие — осуждающе смотреть на маму. Мама в этот момент от стыда готова провалиться сквозь землю. Нет, она не плохая мать, просто ее ребенок вошел в переходный возраст, когда он начинает отделять себя от родителей и познавать мир. Он утверждает свое «я» и порой перегибает палку. Для таких детей в возрасте от 1 до 4 лет есть даже специальный термин — тоддлер. Если ваш малыш катается по полу и истерит, требуя шоколадку, и при этом он вписывается в эти возрастные рамки, не вините себя: ребенок перерастет такое свое поведение.

5. Когда вы кормите грудным молоком в общественном месте

Кормление грудью в аэропорту, в кафе и даже в детской поликлинике порой вызывает бурю негодования у окружающих. Мы не будем сейчас подробно объяснять, почему негодующие неправы, а просто посоветуем мамам не обращать на них внимания и спокойно кормить голодного ребенка.

6. Когда не кормят ребенка грудью

Искусственное вскармливание — еще один повод для мамы почувствовать себя виноватой, а для окружающих — втоптать ее в грязь. Грудь принадлежит женщине, и ее право кормить или не кормить с ее помощью младенца. Если вы по собственному желанию выбрали смеси, не надо испытывать чувство вины. Если это вынужденная необходимость — тем более.

7. Когда мама недостаточно следит за гигиеной малыша

Наши родители проглаживали пеленки с обеих сторон и тщательно кипятили все наши бутылочки и соски. За это им низкий поклон. Но сейчас педиатры считают, что стерильная среда вредит малышу, поэтому нет нужды тратить кучу времени на манипуляции с бельем и посудой. Не надо себя винить, что вы ухаживаете за малышом иначе, чем ваша мама ухаживала за вами, лучше поиграйте с ребенком.

8. Когда вы работаете, вместо того чтобы сидеть с ребенком

Работающие мамы очень переживают, что у них остается мало времени на малыша. Если вы работаете, потому что не хотите жертвовать карьерой, не вините себя. Довольная и реализовавшая себя мать, которая занимается ребенком пару часов в день, — это лучше, чем круглосуточно находящаяся с ним родительница, обвиняющая его в том, что он отнял ее лучшие годы. Если же вы работаете, чтобы просто прокормить семью, вам тем более не в чем себя винить.

9. Когда ваш ребенок развивается медленнее других

У соседки сын в 3 месяца уже ползал, у подруги дочь в год говорила предложениями, а ваш малыш совсем не блещет успехами и, возможно, немного отстает от сверстников? Во-первых, соседка и подруга могут приврать, хвастаясь детьми, а во-вторых, не стоит торопить события, если у ребенка нет каких-либо проблем. И уж тем более не стоит себя винить в том, что ваш малыш начал делать что-либо позже сверстников. Все вокруг увлеклись ранним развитием, а вы не водите ребенка на развивашки? Тем более не надо стыдиться. Современные специалисты считают, что подобные курсы могут навредить детям, так что это именно вы делаете все правильно, а не ваши хвастливые собеседники.

10. Когда ваш ребенок не оправдал ваших ожиданий

Хотели воспитать настоящую принцессу: водили ее на бальные танцы, уроки игры на скрипке и большой теннис. А она сколотила рок-группу и рубится с друзьями в гараже на гитарах. Чувствуете себя виноватой? За что? За то, что воспитали творческую личность, которая имеет свое мнение?

11. Когда ваш ребенок вам хамит