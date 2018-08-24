Мы узнали, какими хотят видеть мужчины своих женщин (Теперь понятно, почему Ким Кардашьян использует бронзер)

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Как бы ни были далеки мужчины от современных бьюти-трендов, у них есть свое представление о женской красоте. И вопреки распространенному мнению, что парни предпочитают умопомрачительных красоток с высокими скулами, не меньшей популярностью у сильного пола пользуются девушки с детскими чертами лица и большими глазами. И большинство мужчин имеют укоренившиеся представления о том, какими должны быть идеальный макияж и прическа. Именно о них мы и расскажем в нашей статье.

AdMe.ru убежден, что, выбрав один из следующих вариантов макияжа и причесок, вы будете самой красивой и желанной в глазах своего избранника и получите массу комплиментов от окружающих.

1. Макияж а-ля натюрель

Естественный макияж приходится по вкусу подавляющему большинству парней. Сильной половине человечества нравится видеть настоящую красоту женщины, а толстый слой «штукатурки» создает впечатление, будто девушке есть что скрывать.

Но если вы не готовы ходить с «голым» лицом, сделайте макияж в стиле nude. Коричневая тушь, легкий тональный крем-флюид, тени и помада естественных оттенков помогут вам добиться нужного эффекта.

2. Дымчатый макияж и темные тени для глаз

По мнению многих мужчин, smoky eyes (дымчатый макияж глаз) — это невероятно обольстительно. Темные тени на глазах делают девушек загадочными. Так что такой вариант вечернего макияжа наверняка покорит вашего любимого человека.

3. Глянцевые губы

Блеск для губ не только визуально делает губы более полными, но и сводит с ума представителей сильного пола. Он создает эффект влажных губ, которые так и хочется поцеловать.

4. Красная помада

Что бы парни ни говорили про естественный макияж, но красная помада на них действует как тряпка на быка. Этот цвет добавляет женщине уверенности в себе, а убежденность в своей красоте сама по себе необычайно притягательна. Однако незабываемое впечатление вы произведете только в том случае, если нанесете помаду аккуратно и не будете использовать в макияже яркие тени. Кстати, красная помада идет абсолютно всем, нужно только найти свой оттенок.

5. Длинные и пушистые ресницы

Длинные ресницы выглядят необычайно женственно, и именно поэтому они так нравятся мужчинам. Они не только делают ваши глаза больше и красивее, но и помогают всему лицу выглядеть более молодым и свежим. Девушки с длинными естественными (или напоминающими естественные) ресницами всегда вызывают восторженные отзывы у представителей сильного пола.

6. Увлажненная, сияющая кожа

Сияющая, будто бы слегка влажная кожа ассоциируется с молодостью и здоровьем. Поэтому неудивительно, что нашим избранникам нравится такой look. При помощи небольшого количества бронзера и хайлайтера вы сможете создать эффект легкого свечения кожи, которая будет выглядеть так, словно вам только вчера исполнилось 18 лет.

7. Светлые глаза, светлые губы

Лицо с таким макияжем кажется очень нежным, невинным, почти детским. Как известно, у любого мужчины есть потребность выглядеть сильным в глазах своей любимой девушки и заботиться о ней, и подобный "ангельский" макияж вызывает именно такое желание.

8. Подчеркнутый контур лица и румяна

Большинству парней нравятся очерченные скулы. Скульптурирование лица делает внешность более выразительной, но не создает впечатления, что вы слишком старались перед свиданием. Также сильный пол положительно относится к небольшому количеству румян, поскольку они делают девушку нежнее и женственнее.

9. "Кошачьи глаза"

"Кошачьи глаза" - это игриво, кокетливо и сексуально, и это нравится мужчинам. Стрелки с давних пор ассоциируются с соблазном, поэтому смело используйте их в своем макияже. Одних только стрелок и туши на ресницах будет достаточно, чтобы заставить любимого человека восхищаться вами.

10. Длинные, приятно пахнущие волосы

Подавляющее большинство мужчин любят длинные прямые волосы. Но здесь есть одно "но": они должны быть ухоженными, блестящими. Красивые волосы естественного цвета - это показатель здоровья женщины, поэтому дама с роскошной шевелюрой на бессознательном уровне кажется очень привлекательной. Также многие парни обращают внимание на запах волос любимой девушки: приятный аромат шампуня или кондиционера делает ее в глазах мужчины еще более красивой и желанной.

11. Вьющиеся волосы

Локоны всегда добавляют образу девушки чувственности и женственности. Поэтому, выбирая для торжественного мероприятия прическу с вьющимися волосами, вы точно не прогадаете. Только будьте умеренны в использовании средств для укладки: мужчинам приятно перебирать мягкие и шелковистые волосы, а не жесткие негнущиеся кудри.

12. Конский хвост

Высокий конский хвост на некоторых девушках выглядит просто неотразимо. Поэтому, если вы любите эту прическу, не отказывайтесь от нее. Конский хвост одинаково уместен и в спортзале, и на свидании. Такая простая и естественная прическа кажется мужчинам очень милой. И учтите: сильный пол обычно не жалует сложные женские укладки, к которым нельзя прикоснуться, волосы неестественных оттенков и кудри, как у афроамериканки.

13. Ногти телесного или нежно-розового оттенка

Мужчины не предъявляют особых требований к маникюру, кроме ухоженности. Большинство из них предпочитают видеть на женских ручках спокойный маникюр с округлыми ногтями нежно-розовых, нюдовых или красных оттенков. Слишком длинные или заостренные ногти кажутся мужчинам скорее отталкивающими, нежели привлекательными. Основное правило для женских ногтей (в мужском понимании) - они должны не отвлекать внимание от девушки, а лишь дополнять ее образ.