Люди во всем мире заменяют мусорное ведро на маленькую банку. Вы можете сделать так же и сэкономить 40 % своего бюджета

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Многие жители России уверены, что сортировать отходы бесполезно — у нас их все равно не перерабатывают, а отправляют на свалку. Движение «Ноль отходов» (Zero Waste) предлагает другой выход: самим производить меньше мусора. Даже если вы не будете следовать всем перечисленным в статье принципам сразу, а выберете один или два, вы все равно поможете планете. Присоединяйтесь.

AdMe.ru изучил рекомендации людей, цель которых — жизнь без отходов. Вот их советы о том, как прийти к осознанному потреблению и в разы уменьшить количество производимого нами мусора.

1. Следуйте правилу 5R

Дома у основательницы движения Zero Waste Беа Джонсон нет мусорного ведра, а ее семья производит всего одну небольшую баночку мусора в год. Беа рассказывает, что, когда она в 2010 году начала пропагандировать жизнь без мусора, ее считали сумасшедшей и писали комментарии вроде «она и ноги, наверное, не бреет». Сегодня ее последователями и участниками Zero Waste Challenge стали тысячи людей по всему миру. Беа говорит, что такой образ жизни освобождает время и позволяет сэкономить до 40 % семейного бюджета.

Вот принципы, которым она следует: Отказывайтесь от ненужного (Refuse): не берите флаеры, визитки, одноразовые пакеты, и ваш дом станет чище. Беа говорит, что ее семья не принимает подарки в виде вещей и просит дарить только впечатления: от билетов в кино до полета на параплане. Сокращайте потребление (Reduce). Покупки «на автопилоте» — потому что скучно или чтобы скоротать время — ведут к тому, что вы стимулируете производство лишних вещей, на которые тратятся природные ресурсы. Например, для производства одной футболки требуется 2 700 литров воды. Используйте вещи повторно (Reuse). Старайтесь давать всем вещам в вашем доме вторую жизнь: даже крепкий пластиковый зип-пакет, если вы используете его много раз, будет экологичнее бумажного. Отправляйте на переработку (Recycle). Многие использованные вещи — вовсе не мусор, а ценное вторсырье. Найдите на карте ближайший к вам пункт приема и сдавайте макулатуру, стекло, алюминий и пластик. Компостируйте или отправляйте на свалку то, что не попадает в пункты 1–4.

2. Не покупайте лекарства впрок

Анастасия Приказчикова, автор блога I’mOrganic, рекомендует не покупать медикаменты заранее. Часто такие запасы не используются и мы выбрасываем просроченные лекарства, а ведь это опасные отходы. Оказавшись на свалке, они попадают в почву и водоемы, а оттуда — в водопровод. В России медицинские отходы нельзя сдать на переработку, поэтому специалисты по утилизации рекомендуют сливать водорастворимые лекарства в канализацию (на упаковке должно быть указано «диспергируемые»). А нерастворимые нужно вытащить из блистеров, растолочь в порошок, смешать с чем-то несъедобным (например, старой заваркой) и положить в непрозрачный пакет или закручивающуюся банку, чтобы бездомные животные случайно не съели их.

3. Ищите альтернативу пластику

Вещи из пластика удобны и дешевы, и отказаться от них сложно. Вам необязательно собственноручно шить косметические спонжи из старых тряпочек — делайте то, что вам по силам. Экоблогер Татьяна Евлоева советует начать с малого, например купить бамбуковую зубную щетку вместо обычной. Для мытья посуды можно использовать люфу (губку из высушенной мякоти длинной тыквы), а для тела — рукавичку для хаммама — кесе, они бывают разной жесткости и для них не нужны мыло или скраб. Что можно сделать еще: Пластиковой упаковке предпочтите картонную, стеклянную и алюминиевую — ее можно сдать на переработку.

картонную, стеклянную и алюминиевую — ее можно сдать на переработку. Покупайте оптом, чтобы упаковочных отходов было меньше, например туалетную бумагу можно закупать в больших упаковках для гостиничного бизнеса.

4. Откажитесь от одноразовых вещей

Самый продаваемый товар в российских супермаркетах — одноразовые пакеты. Каждый год их используется 500 млрд, а всеми произведенными на сегодняшний день пакетами можно обернуть планету 4 200 раз. На свалках они распадаются на микрочастицы, которые попадают в воду, почву, организмы животных и людей. Острую проблему создают и одноразовые кофейные стаканчики, миллионы которых покупается в мире каждое утро. Их невозможно переработать, так как изнутри стаканчики покрыты специальной пленкой, не пропускающей жидкость, и они пополняют свалки так же, как и пакеты. «Зеровейстеры» советуют заменять одноразовые вещи многоразовыми аналогами и носить их с собой. Вот примеры: Термокружка для кофе.

Бутылка для воды.

Авоська или тканевая сумка.

Матерчатые мешочки или зип-пакеты, которые хоть и сделаны из пластика, но более прочные, поэтому их можно мыть и использовать много раз.

Многоразовые бахилы, которые можно стирать. Кое-где, например вот на этом австралийском фермерском рынке, уже можно взять напрокат керамическую кружку вместо одноразового стаканчика.

5. Проверяйте маркировку товаров

Маркировка помогает выбрать безопасный для человека и природы товар и показывает, что он произведен без ущерба для экологии. Право поставить на упаковку специальный символ (например, «Листок жизни») производитель получает только после сертификации, которая эту безопасность подтверждает. Но это не мешает производителям ставить псевдомаркировку, чтобы повысить ценность продукта в глазах потребителя. Чтобы проверить, экологичный ли товар на самом деле, вы можете отсканировать символы на упаковке с помощью приложения Ecolabel Guide (App Store, Google Play). Маркировка также помогает разобраться, как утилизировать упаковку товара. Например, все, на чем стоит символ перечеркнутой урны (лампочки, батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники и аэрозольные баллончики), — опасные отходы, которые нельзя выбрасывать в мусорное ведро, а нужно сдавать в пункты утилизации. Что означают символы маркировки, можно посмотреть здесь.

6. Заведите компостер или диспоузер

Органические отходы — овощные очистки, жмых из соковыжималки, засохший хлеб и т. д. — легко превращаются в полезное удобрение, которым можно подкармливать комнатные, балконные и огородные растения или деревья на газоне возле дома. Для этого продвинутые защитники окружающей среды покупают или самостоятельно делают компостеры — емкости по переработке органического мусора. В них могут использоваться специальные микроорганизмы (например, бокаши) или живые черви, которые насыщают компост полезными веществами, обеззараживают и рыхлят его. И нет, по квартире они не расползутся — червяки боятся дневного света. На сайте Greenpeace рассказывается, как сделать вермикомпостер самостоятельно. Можно также установить под кухонную мойку диспоузер — электрический прибор, который измельчает отходы так, что их можно смывать в канализацию. Заводить специальный агрегат необязательно. Лорен Сингер, основательница проекта Trash is for Tossers о раздельном сборе мусора, говорит, что хранит все органические отходы в большой миске в морозилке, а когда они накапливаются, вывозит и выбрасывает в компостную кучу.

Бонус: экосервисы и «зеленые» проекты

«Экотакси» приедет и заберет ваш мусор (Санкт-Петербург).

Магазины ZeroWasteShop.Moscow (Москва) и «Пакета нет» (Тюмень) продают продукты на развес в тару покупателя.

Кофейни, где дадут скидку на кофе 10–25 %, если вы придете со своей чашкой (Украина).

Компания «Зеленый драйвер» — лекции и тренинги на тему экологичного образа жизни.

Экологическое движение «Раздельный сбор» — организация акций по сбору вторсырья по всей России.

Сообщество «зеровейстеров» «ВКонтакте» — здесь можно найти единомышленников, придерживающихся принципов жизни без мусора.

Российское движение Zero Waste в Facebook.

Движение #plogging в Instagram — сбор мусора во время пробежки: нужно взять с собой крепкий мусорный пакет, собрать встретившийся по дороге мусор и выложить фото «добычи» в соцсетях.