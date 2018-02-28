Люди в сети меряются своими носами, и это вдохновляет посмотреть на себя с другой стороны

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Журналистку и писательницу Радику Сангхани природа наградила действительно выдающимся носом, что обычно считается недостатком внешности. Но Радика решила, что так быть не должно, и устроила целый флешмоб, который в настоящий момент гордо шествует по планете. Если вы тоже стесняетесь какой-то особенности своей внешности, предлагаем вам посмотреть на участников флешмоба.

AdMe.ru считает, что Радика сделала нечто простое, но очень важное. Вот такой пост она опубликовала у себя в твиттере:

Breaking the big nose taboo with my new campaign on the #sideprofileselfie!! Let’s stop hating our noses for not being tiny, little snubs and learn to love them by sharing a #sideprofileselfie https://t.co/2WpuNQmqmY pic.twitter.com/hL6mZmYEwZ — Radhika Sanghani (@radhikasanghani) February 20, 2018

«Разрушим табу на большие носы с моей новой кампанией #sideprofileselfie!! Давайте перестанем ненавидеть наши носы за то, что они не вышли размером, и научимся любить их».

Все, кому было что сказать, с радостью подхватили флешмоб и стали делиться своими фото и историями

«Я хотела бы вернуть себе годы, которые потратила, чувствуя себя уродиной. В школе у меня была туча прозвищ, мне говорили, что я страшная. И сейчас мне твердят, что я была бы красивее, если бы сделала ринопластику. Так вот, слушайте! Во мне течет немецкая кровь, и у меня костная структура самой крутой ведьмы в мире. Я буду любить себя в 1 000 раз больше и нейтрализую всю ненависть, которую получила».

«Никогда не забуду момент, когда я начала чувствовать себя неуверенно из-за своего носа. Однажды в школе учитель дал нам творческое задание: мы должны были нарисовать свой профиль, используя тень. И один друг сказал: „Сидни, я не замечал, что твой нос такой огромный!“ Мама говорила мне, что у меня римский царственный профиль, но травма была нанесена. Я устала от шуток над большими носами, которые задевают чувства людей, устала от странных поз, которые нужно принимать на фото, и от трюков со светом. Устала перебирать снимки и искать тот, где нос выглядит меньше. Это мой нос. Его ломали, ненавидели и прятали 20 лет, но сейчас я говорю „хватит“».

Here goes! My side profile in all its backlit glory. Embrace your big noses girls, don’t hide in the shadows like I did. #sideprofileselfie pic.twitter.com/BGtjLtQJ8S — Kayleigh Pritchard (@locketmoon) February 21, 2018

«Вот и он! Мой профиль, залитый контровым светом. Девчонки, примите свои большие носы. Не уходите в тень, как это делала я».

«У меня было столько причин не любить мой профиль, и все они, честно говоря, были глупыми. Спасибо Радике за то, что помогла трансформировать мою неуверенность в осознание своей необычной красоты».

«Разрушаем табу на большие носы вместе».

«Мне нравится новый тренд. Каждый имеет право чувствовать себя уверенно и комфортно в своем собственном теле. Мой привет большеносым леди!»

«С моего носа можно прыгнуть и сделать тройное сальто, но я не парюсь, потому что мне нравится быть уникальной».

Replying to @radhikasanghani tweet about big noses. I’ve always been self-conscious about my nose. Since reading about your campaign, I’m glad it’s something being talked about. #sideprofileselfie pic.twitter.com/OvAQyVOT7i — Melissa Deen (@melissa654579) February 23, 2018

«Откликаюсь на твит о больших носах. Я всегда стеснялась своего носа и рада, что кто-то решил поднять эту тему, поскольку это то, о чем стоит поговорить».

«Почему бы не поучаствовать во флешмобе #SideProfileSelfie? Особенно если есть чем гордиться!»

«Конечно же, я тоже принимаю челлендж. Спорим, вы не сможете найти человека с носом больше, чем у меня? Потому что таких людей нет, ну разве что Эдриен Броуди, покровитель всех большеносых. Минусы иметь такой шнобель: маска для сна плохо сидит и пропускает свет;

сложно целоваться;

в душе осталась травма от обзывательств в детстве. Плюсы: не падают очки;

никто еще ни разу не забыл мое лицо».

К флешмобу подключились и мужчины

My big nose is as much my identity as my big ears! Vive les grands nes! #sideprofileselfie pic.twitter.com/UBPy1tVRwv — Solo (@Sansomchris) February 21, 2018

«Мой большой нос — такая же часть моей индивидуальности, как и мои большие уши».

Не обошлось и без юмористов

"I've been embarrassed of my nose for so long! Finally I've embraced it! THANK YOU #sideprofileselfie!!" - Tom, Magician pic.twitter.com/fpooIlrfU8 — Barbara Asboth (@barbasboth) February 24, 2018

«Я так долго стыдился своего носа. Теперь наконец-то я принял его! — Том, волшебник».

В заключение

My colleague @sianemma just gave me a photoshopped nose job to prove I look better as I am. Think she's right... #sideprofileselfie #bignoselove pic.twitter.com/n0jmuPAMiY — Radhika Sanghani (@radhikasanghani) February 21, 2018

Радика выложила у себя в твиттере фото, на котором подруга уменьшила ей нос в фотошопе. И самой журналистке, и подписчикам показалось, что ее внешность стала довольно заурядной и лишилась изюминки. А вы как думаете? Стоит вспомнить и всеми любимых актрис и моделей: Мэрил Стрип, Барбру Стрейзанд, Джулию Робертс, Кейт Уинслет и Жизель Бюндхен. Их носы маленькими не назовешь, зато сколько шарма.

Жизель Бюндхен и Барбра Стрейзанд.

Во многих культурах крупные носы считались признаком смелости и гордости. Античные мастера изображали человека с крупным носом, если хотели подчеркнуть его мудрость и красоту — посмотрите хотя бы на Афину или Венеру Милосскую. К чему мы ведем? К тому, что любая особенность внешности может быть как недостатком, так и изюминкой, и вся разница заключается лишь в том, как вы сами к ней относитесь.