Люди в сети меряются своими носами, и это вдохновляет посмотреть на себя с другой стороны
Журналистку и писательницу Радику Сангхани природа наградила действительно выдающимся носом, что обычно считается недостатком внешности. Но Радика решила, что так быть не должно, и устроила целый флешмоб, который в настоящий момент гордо шествует по планете.
Если вы тоже стесняетесь какой-то особенности своей внешности, предлагаем вам посмотреть на участников флешмоба.
AdMe.ru считает, что Радика сделала нечто простое, но очень важное. Вот такой пост она опубликовала у себя в твиттере:
Breaking the big nose taboo with my new campaign on the #sideprofileselfie!! Let’s stop hating our noses for not being tiny, little snubs and learn to love them by sharing a #sideprofileselfie https://t.co/2WpuNQmqmY pic.twitter.com/hL6mZmYEwZ— Radhika Sanghani (@radhikasanghani) February 20, 2018
«Разрушим табу на большие носы с моей новой кампанией #sideprofileselfie!! Давайте перестанем ненавидеть наши носы за то, что они не вышли размером, и научимся любить их».
Все, кому было что сказать, с радостью подхватили флешмоб и стали делиться своими фото и историями
«Я хотела бы вернуть себе годы, которые потратила, чувствуя себя уродиной. В школе у меня была туча прозвищ, мне говорили, что я страшная. И сейчас мне твердят, что я была бы красивее, если бы сделала ринопластику.
Так вот, слушайте! Во мне течет немецкая кровь, и у меня костная структура самой крутой ведьмы в мире. Я буду любить себя в 1 000 раз больше и нейтрализую всю ненависть, которую получила».
«Никогда не забуду момент, когда я начала чувствовать себя неуверенно из-за своего носа. Однажды в школе учитель дал нам творческое задание: мы должны были нарисовать свой профиль, используя тень. И один друг сказал: „Сидни, я не замечал, что твой нос такой огромный!“
Мама говорила мне, что у меня римский царственный профиль, но травма была нанесена. Я устала от шуток над большими носами, которые задевают чувства людей, устала от странных поз, которые нужно принимать на фото, и от трюков со светом. Устала перебирать снимки и искать тот, где нос выглядит меньше. Это мой нос. Его ломали, ненавидели и прятали 20 лет, но сейчас я говорю „хватит“».
Here goes! My side profile in all its backlit glory. Embrace your big noses girls, don’t hide in the shadows like I did. #sideprofileselfie pic.twitter.com/BGtjLtQJ8S— Kayleigh Pritchard (@locketmoon) February 21, 2018
«Вот и он! Мой профиль, залитый контровым светом. Девчонки, примите свои большие носы. Не уходите в тень, как это делала я».
«У меня было столько причин не любить мой профиль, и все они, честно говоря, были глупыми. Спасибо Радике за то, что помогла трансформировать мою неуверенность в осознание своей необычной красоты».
«Разрушаем табу на большие носы вместе».
«Мне нравится новый тренд. Каждый имеет право чувствовать себя уверенно и комфортно в своем собственном теле. Мой привет большеносым леди!»
«С моего носа можно прыгнуть и сделать тройное сальто, но я не парюсь, потому что мне нравится быть уникальной».
Replying to @radhikasanghani tweet about big noses. I’ve always been self-conscious about my nose. Since reading about your campaign, I’m glad it’s something being talked about. #sideprofileselfie pic.twitter.com/OvAQyVOT7i— Melissa Deen (@melissa654579) February 23, 2018
«Откликаюсь на твит о больших носах. Я всегда стеснялась своего носа и рада, что кто-то решил поднять эту тему, поскольку это то, о чем стоит поговорить».
«Почему бы не поучаствовать во флешмобе #SideProfileSelfie? Особенно если есть чем гордиться!»
«Конечно же, я тоже принимаю челлендж. Спорим, вы не сможете найти человека с носом больше, чем у меня? Потому что таких людей нет, ну разве что Эдриен Броуди, покровитель всех большеносых.
Минусы иметь такой шнобель:
-
маска для сна плохо сидит и пропускает свет;
-
сложно целоваться;
-
в душе осталась травма от обзывательств в детстве.
Плюсы:
-
не падают очки;
-
никто еще ни разу не забыл мое лицо».
К флешмобу подключились и мужчины
My big nose is as much my identity as my big ears! Vive les grands nes! #sideprofileselfie pic.twitter.com/UBPy1tVRwv— Solo (@Sansomchris) February 21, 2018
«Мой большой нос — такая же часть моей индивидуальности, как и мои большие уши».
Не обошлось и без юмористов
"I've been embarrassed of my nose for so long! Finally I've embraced it! THANK YOU #sideprofileselfie!!" - Tom, Magician pic.twitter.com/fpooIlrfU8— Barbara Asboth (@barbasboth) February 24, 2018
«Я так долго стыдился своего носа. Теперь наконец-то я принял его! — Том, волшебник».
В заключение
My colleague @sianemma just gave me a photoshopped nose job to prove I look better as I am. Think she's right... #sideprofileselfie #bignoselove pic.twitter.com/n0jmuPAMiY— Radhika Sanghani (@radhikasanghani) February 21, 2018
Радика выложила у себя в твиттере фото, на котором подруга уменьшила ей нос в фотошопе. И самой журналистке, и подписчикам показалось, что ее внешность стала довольно заурядной и лишилась изюминки. А вы как думаете?
Стоит вспомнить и всеми любимых актрис и моделей: Мэрил Стрип, Барбру Стрейзанд, Джулию Робертс, Кейт Уинслет и Жизель Бюндхен. Их носы маленькими не назовешь, зато сколько шарма.
Жизель Бюндхен и Барбра Стрейзанд.
Во многих культурах крупные носы считались признаком смелости и гордости. Античные мастера изображали человека с крупным носом, если хотели подчеркнуть его мудрость и красоту — посмотрите хотя бы на Афину или Венеру Милосскую.
К чему мы ведем? К тому, что любая особенность внешности может быть как недостатком, так и изюминкой, и вся разница заключается лишь в том, как вы сами к ней относитесь.
Фото на превью sam_kazam321/instagram, bammesdottir/instagram