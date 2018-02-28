Люди в сети меряются своими носами, и это вдохновляет посмотреть на себя с другой стороны

Журналистку и писательницу Радику Сангхани природа наградила действительно выдающимся носом, что обычно считается недостатком внешности. Но Радика решила, что так быть не должно, и устроила целый флешмоб, который в настоящий момент гордо шествует по планете.

Если вы тоже стесняетесь какой-то особенности своей внешности, предлагаем вам посмотреть на участников флешмоба.

AdMe.ru считает, что Радика сделала нечто простое, но очень важное. Вот такой пост она опубликовала у себя в твиттере:

«Разрушим табу на большие носы с моей новой кампанией #sideprofileselfie!! Давайте перестанем ненавидеть наши носы за то, что они не вышли размером, и научимся любить их».

Все, кому было что сказать, с радостью подхватили флешмоб и стали делиться своими фото и историями

«Я хотела бы вернуть себе годы, которые потратила, чувствуя себя уродиной. В школе у меня была туча прозвищ, мне говорили, что я страшная. И сейчас мне твердят, что я была бы красивее, если бы сделала ринопластику.

Так вот, слушайте! Во мне течет немецкая кровь, и у меня костная структура самой крутой ведьмы в мире. Я буду любить себя в 1 000 раз больше и нейтрализую всю ненависть, которую получила».

«Никогда не забуду момент, когда я начала чувствовать себя неуверенно из-за своего носа. Однажды в школе учитель дал нам творческое задание: мы должны были нарисовать свой профиль, используя тень. И один друг сказал: „Сидни, я не замечал, что твой нос такой огромный!“

Мама говорила мне, что у меня римский царственный профиль, но травма была нанесена. Я устала от шуток над большими носами, которые задевают чувства людей, устала от странных поз, которые нужно принимать на фото, и от трюков со светом. Устала перебирать снимки и искать тот, где нос выглядит меньше. Это мой нос. Его ломали, ненавидели и прятали 20 лет, но сейчас я говорю „хватит“».

«Вот и он! Мой профиль, залитый контровым светом. Девчонки, примите свои большие носы. Не уходите в тень, как это делала я».

«У меня было столько причин не любить мой профиль, и все они, честно говоря, были глупыми. Спасибо Радике за то, что помогла трансформировать мою неуверенность в осознание своей необычной красоты».

«Разрушаем табу на большие носы вместе».

«Мне нравится новый тренд. Каждый имеет право чувствовать себя уверенно и комфортно в своем собственном теле. Мой привет большеносым леди!»

«С моего носа можно прыгнуть и сделать тройное сальто, но я не парюсь, потому что мне нравится быть уникальной».

«Откликаюсь на твит о больших носах. Я всегда стеснялась своего носа и рада, что кто-то решил поднять эту тему, поскольку это то, о чем стоит поговорить».

«Почему бы не поучаствовать во флешмобе #SideProfileSelfie? Особенно если есть чем гордиться!»

«Конечно же, я тоже принимаю челлендж. Спорим, вы не сможете найти человека с носом больше, чем у меня? Потому что таких людей нет, ну разве что Эдриен Броуди, покровитель всех большеносых.

Минусы иметь такой шнобель:

  • маска для сна плохо сидит и пропускает свет;

  • сложно целоваться;

  • в душе осталась травма от обзывательств в детстве.

Плюсы:

  • не падают очки;

  • никто еще ни разу не забыл мое лицо».

К флешмобу подключились и мужчины

«Мой большой нос — такая же часть моей индивидуальности, как и мои большие уши».

Не обошлось и без юмористов

«Я так долго стыдился своего носа. Теперь наконец-то я принял его! — Том, волшебник».

В заключение

Радика выложила у себя в твиттере фото, на котором подруга уменьшила ей нос в фотошопе. И самой журналистке, и подписчикам показалось, что ее внешность стала довольно заурядной и лишилась изюминки. А вы как думаете?

Стоит вспомнить и всеми любимых актрис и моделей: Мэрил Стрип, Барбру Стрейзанд, Джулию Робертс, Кейт Уинслет и Жизель Бюндхен. Их носы маленькими не назовешь, зато сколько шарма.

Жизель Бюндхен и Барбра Стрейзанд.

Во многих культурах крупные носы считались признаком смелости и гордости. Античные мастера изображали человека с крупным носом, если хотели подчеркнуть его мудрость и красоту — посмотрите хотя бы на Афину или Венеру Милосскую.

К чему мы ведем? К тому, что любая особенность внешности может быть как недостатком, так и изюминкой, и вся разница заключается лишь в том, как вы сами к ней относитесь.

Фото на превью sam_kazam321/instagram, bammesdottir/instagram

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14 Комментарии
  • 28 февраля 2018
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