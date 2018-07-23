Люди с психическими расстройствами рассказали о своей жизни. Вряд ли вы догадывались, как может начаться шизофрения

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Существует радикальная гипотеза о том, что всего каких-то 3 тысячи лет назад все люди были шизофрениками. Такое утверждение ученых основывается на анализе рукописей разных культур: люди в совершенно разных уголках планеты, не имея никакой связи друг с другом, вели себя абсолютно одинаково — слышали голоса и подчинялись им, думая, что это «говорят» боги или музы. В наши дни всевозможные психические расстройства стали синонимом недееспособности, что не мешает тем, у кого голоса в голове и пустые дыры в душе, жить среди относительно здоровых людей. Вероятно, такие примеры есть даже в вашем окружении, просто вы этого не замечаете...