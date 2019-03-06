Люди рассказали о том, когда они впервые заподозрили у себя психическое заболевание. Их истории больше чем просто комментарий в сети

Меня почти сбила машина, а я подумал, что я не против этого. @allboolshite

Меня стали раздражать все вокруг и особенно я сама. @ZebraCakeExpress

Когда это стало негативно влиять на работу. С одной меня даже уволили. На другой — временно отстранили от должности. @grumblecakes1

У меня было много знакомых с депрессией, мы общались в интернете. Постепенно я поняла, что испытываю те же симптомы, что и они. Мне не хотелось признавать, что у меня депрессия, но я хотя бы начала больше узнавать о болезни. @ImOnlyChasingSafety

Когда реальность перестала казаться настоящей. @jolimau

Когда я заметил это у своего сына. @nooomaam