Люди рассказали о том, когда они впервые заподозрили у себя психическое заболевание. Их истории больше чем просто комментарий в сети
Более 300 млн человек страдает от депрессии. Кроме того, это главная причина потери трудоспособности в мире. Поэтому так важно избавляться от стигмы, окружающей это и другие психические расстройства. И в этом могут помочь даже простые обсуждения в интернете. Например, пользователь Reddit задал вопрос людям с депрессией и другими расстройствами: «Когда вы впервые признались себе, что у вас проблемы?»
Пост собрал почти 9 тыс. ответов, и мы в AdMe.ru перевели для вас несколько историй, каждая из которых больше чем просто комментарий незнакомца.
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Когда понял, что я настолько безэмоционален, что больше не могу даже нормально злиться. @I_Automate
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Когда я едва могла двигаться и у меня ушло 5 минут на то, чтобы надеть кроссовки. Анорексия медленно забирает все силы, убеждая, что на самом деле у тебя все в порядке. @DenchBoyz10
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Когда ежедневное чувство грусти перестало быть чем-то ненормальным. @tastylifts
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У меня была постродовая депрессия. Я поняла, что что-то не так, когда врач осматривала ребенка, а я поймала себя на мысли, что хотела бы, чтобы она забрала его на пару лет. @OriDoodle
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Когда даже самые простые и рутинные вещи стали непосильны: уборка, ответ на звонок или сообщение — буквально все, кроме лежания в кровати. @JerseySophie
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Когда из-за панический атаки я впервые завалила экзамен, хотя у меня были отличные отметки по всем заданиям и тестам. @pharmakarma1337
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Когда я две недели подряд не выходил из дома и месяцами не писал никому из друзей. @Iced—Tea
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Я ветеран с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Я понял, что что-то не так, когда заметил, как дети постоянно заглядывают мне в глаза. Оказалось, они делали это, чтобы понять, безопасно ли со мной сейчас разговаривать. Мои умные детки поняли, что у меня проблемы, раньше меня самого. @Boat1690
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Когда я не мог отвечать на звонки, ходить в магазин, просто выйти на улицу, потому что боялся, что меня кто-то увидит. @Dexikovicek
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Я была абсолютно уверена, что мой муж будет счастлив лишь при одном условии — если я совершу суицид. @PalomaMisa
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Когда все мои врачи говорили, что у меня проблемы, хотя я был полностью уверен в противоположном. @poetically_incorrect
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Когда читал статью на эту тему и подумал: «Блин, это же именно то, что я сейчас чувствую». @elisaadmv
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Меня почти сбила машина, а я подумал, что я не против этого. @allboolshite
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Меня стали раздражать все вокруг и особенно я сама. @ZebraCakeExpress
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Когда это стало негативно влиять на работу. С одной меня даже уволили. На другой — временно отстранили от должности. @grumblecakes1
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У меня было много знакомых с депрессией, мы общались в интернете. Постепенно я поняла, что испытываю те же симптомы, что и они. Мне не хотелось признавать, что у меня депрессия, но я хотя бы начала больше узнавать о болезни. @ImOnlyChasingSafety
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Когда реальность перестала казаться настоящей. @jolimau
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Когда я заметил это у своего сына. @nooomaam
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Я поняла, что у меня проблемы, когда перестала чувствовать хоть что-нибудь. Я чуть не ушла от парня, потому что мне казалось, что он не заслуживает быть с человеком, который не чувствует ничего, кроме злости и печали. @piccolowerinstrument
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Когда мама напомнила мне, что плакать каждый день ненормально. Я думала, что всем тяжело дается переход из колледжа в реальный мир и ежедневные слезы — это нестрашно. @jay-eye-elle-elle-
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Когда мне пришлось наложить швы на раны от самоповреждения. До этого у меня не было осознания, насколько это серьезно. @10bravegrapefruits
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Когда мой муж сказал: «Мне кажется, нам надо поехать к врачу. С тобой что-то не так, и я не знаю, что делать. Мне очень страшно». @Netflix_and_backrubs
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Я начала складывать свои вещи в коробки, чтобы родителям не пришлось разбирать комнату, когда они найдут мое тело. Я думала, как это предусмотрительно, а потом представила, как бы я отреагировала, если бы это сделал мой брат. Была бы я благодарна, что он позаботился о моем удобстве перед своим суицидом? Нет, я была бы убита горем, что он ушел, не попытавшись получить помощи. @number1booty
Надеемся, вам никогда не придется проходить через то, о чем пишут авторы ответов. Но если вы подозреваете, что у вас могут быть проблемы со здоровьем, пожалуйста, не бойтесь обратиться за помощью.