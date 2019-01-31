Люди рассказали о своих странных привычках (Скорее всего, среди них вы найдете и свою)

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Наверное, невозможно отыскать такого человека, который бы никогда не замечал странностей в своем поведении: одни постоянно ведут диалог в собственной голове, другие задерживают дыхание, когда открывают холодильник, а третьи громко проговаривают все вслух, чтобы ничего не забыть. Этими и другими откровениями люди поделились в твиттере, и оказалось, что они неодиноки в своих привычках.