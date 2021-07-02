Люди поделились вариантами небанальных вопросов, которые помогут лучше узнать и раскрыть любого человека

В интернете есть немало сайтов, где собрано множество вопросов, которые помогут лучше узнать другого человека и наладить с ним более близкий контакт. Конечно, люди не всегда с ходу готовы рассказывать о себе или своем характере, но всегда можно получить ответы обходными путями. Пользователи сайта Reddit.com решили провести опрос на тему того, какой на первый взгляд невинный вопрос можно задать человеку, чтобы лучше раскрыть его как личность?