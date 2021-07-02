Люди поделились вариантами небанальных вопросов, которые помогут лучше узнать и раскрыть любого человека
В интернете есть немало сайтов, где собрано множество вопросов, которые помогут лучше узнать другого человека и наладить с ним более близкий контакт. Конечно, люди не всегда с ходу готовы рассказывать о себе или своем характере, но всегда можно получить ответы обходными путями. Пользователи сайта Reddit.com решили провести опрос на тему того, какой на первый взгляд невинный вопрос можно задать человеку, чтобы лучше раскрыть его как личность?
Нам в AdMe.ru было весьма любопытно почитать все ответы, а некоторые вопросы мы даже решили взять себе на вооружение. В конце мы приготовили для вас бонус в виде легкой игры, которая также может помочь лучше узнать собеседника.
- «По какой теме вы могли бы провести 30-минутную презентацию без подготовки?» Я думаю, что это гениальный вопрос. © theGrodon / Reddit
- «Любимый комплимент, который вы когда-либо получали?» Это многое расскажет вам о том, что люди думают о себе и что они склонны ценить. © howdidthishappen2850 / Reddit
- «Как бы вы описали интернет пещерному человеку?» Ответ на этот вопрос покажет вам, как люди используют интернет. Например, кто-то может сказать, что это источник информации или способ соединения людей, которые находятся далеко. Я знаю одного человека, который сказал, что не станет объяснять это пещерному человеку, потому что не вернется в прошлое без кондиционера. © not_a_library / Reddit
- Вы предпочитаете день или ночь? © featoutsider / Reddit
- «Какой ваш идеальный бутерброд?» Этот вопрос я часто задаю в приложении для знакомств. Человека не так часто спрашивают о бутербродах, поэтому, как правило, у него нет заготовленного ответа. При этом если он отвечает сразу, то это значит, что он может быстро подумать и включиться в игру. Если отвечает не сразу, это значит, что ему нужно время, чтобы ответить на вопрос, к которому он не готов. То есть это довольно серьезный человек. А если он начинает читать вам лекцию о том, что сэндвичи вредны для здоровья, — бегите. © shiguywhy / Reddit
- Что вам нужно сделать, чтобы стать совершенно счастливым? © Blabbermouth8 / Reddit
- «Что бы вы сделали, если бы знали, что это сойдет вам с рук и никто об этом не узнает?» Если человек ответит честно, это может многое вам о нем сказать. И меня удивляет, сколько людей дают пугающе честные ответы. © jonndos / Reddit
- Вы возвращаете тележку обратно после разгрузки продуктов? © Kn0wmad1c / Reddit
- На самом деле, тележка для покупок — это важная лакмусовая бумажка для определения способности человека к самоуправлению. Вернуть ее — простое и логичное действие, которое мы считаем правильным. Причем нет таких ситуаций, кроме чрезвычайных, когда человек не может вернуть свою тележку. В то же время, если человек не возвращает ее на место, то он не нарушает при этом закон, это не преступление. Таким образом, на примере тележки можно понять, будет ли человек поступать правильно, не будучи принужденным к этому. Никто не накажет вас и даже не оштрафует за то, что вы не вернули ее, но вы ничего и не получите за свой поступок. То есть вы должны вернуть тележку просто потому, что это правильно. Такое простое действие определяет, является ли человек хорошим членом общества. © x_kwyjibo_x / Reddit
- Мой приятель работает руководителем отдела кадров в довольно крупной компании. Он придумал такой вопрос: «Если бы у вас был выбор между 1 миллионом долларов и небольшой армией генетически модифицированных суперкуриц, что бы вы выбрали и почему?» Каждый сотрудник должен пройти недельный курс обучения, чтобы полностью понять, какой объем информации можно собрать, задав человеку этот единственный вопрос.
Поясню: сразу после того, как вы его зададите, люди будут реагировать тем или иным образом. Например, если кому-то он покажется смешным, это будет свидетельствовать о том, что у него есть чувство юмора. Если кто-то посчитает этот вопрос глупым или нелепым, это может говорить о том, что он, вероятно, воспринимает себя слишком серьезно и в целом может оказаться закрытым человеком. Если кто-то дает немедленный ответ, то он, как правило, склонен принимать поспешные и необдуманные решения. Напротив, задавая много вопросов, человек демонстрирует готовность учиться и смотреть на картину в целом. Также по вопросам можно понять, мыслит ли творчески или практически. Обоснование ответа дает понимание цели — чего человек хочет от работы и от жизни в целом. Если вы говорите, что предпочтете деньги, то важно объяснить почему. Желание вложить их куда-то совсем не то же самое, что купить гидроцикл. © TheTrueGoldenboy / Reddit
- Какое из прав человека для вас самое важное? © BackgroundDrider / Reddit
- В какой книге вы хотели бы жить? © jealousofhiscat / Reddit
- Мой тесть проходил собеседование, и его готовы были взять. Но, когда ему стали показывать офис, топ-менеджер этой компании задал неожиданный вопрос, из-за которого тесть в итоге не получил работу. Он спросил: «С каким животным вы себя ассоциируете?» Потом тесть сказал, что он запаниковал и выбрал медведя, потому что он крупный. А менеджер ответил что-то вроде: «Это довольно агрессивное животное, скорее всего, эта работа тебе не подойдет». © Darth_dubj / Reddit
- Мой любимый вопрос, который я услышал на интервью: «Что бы вы сделали, если бы пришли домой и обнаружили в морозилке пингвина?» © strongerone / Reddit
- «Каков был лучший совет, который вам когда-либо давали?» Тут важен и сам совет, и от кого он был получен, и реализовал ли его человек, и как он помог ему измениться — в общем, можно многое понять. © kowim12369 / Reddit
- Какой был лучший день в вашей жизни? © mutantenzyme / Reddit
- Что вы любите готовить на завтрак? © BrainstormingNetwork / Reddit
- Прекрасный вопрос: «Что бы вы сделали, если бы выиграли в лотерею?» Когда я встречалась со своим бывшим парнем, мы покупали лотерейные билеты и обсуждали, что будем делать в случае выигрыша. Его ответ меня унизил. Он сказал, что, если бы он был женат, то развелся бы со своей женой и путешествовал по миру на яхте в окружении красивых девушек. Это был серьезный сигнал для меня. © velouriaSF / Reddit
- Чему вы в последний раз радовались как ребенок? © mntucker10 / Reddit
- На собеседовании спросите своего потенциального руководителя: «Сколько дней отпуска и больничных вы взяли в прошлом году?» Начальник без отпуска или больничных гордится тем, как усердно он работает, но на самом деле это плохо. Он приходит в офис, когда болеет, не перезаряжается в отпуске и ждет, что сотрудники последуют его примеру. Вы будете чувствовать себя виноватым каждый раз, когда заболеете или возьмете отпуск. © regular_gonzalez / Reddit
- Папа моей девушки всегда задает один и тот же вопрос на собеседовании, который помогает ему понять, брать или не брать человека на работу. Он спрашивает: «Почему крышки у люков круглые?» Смысл не в том, чтобы узнать верный ответ, а в том, чтобы понять, способен ли человек критически осмыслить проблему, прежде чем сказать, что ему нужна помощь. © SoftwareCycle / Reddit
- Один из любопытных вопросов, которые я встречал на сайте знакомств, звучал так: «Как вы думаете, концепция / последствия постапокалиптического мира в целом интересны?» Ответ может показать, есть ли у человека абстрактное мышление или воображение. Большинство людей на сайте сказали, что им это неинтересно, но мне кажется, что мысли о том, каким будет конец света и как будет выглядеть общество потом, довольно интересны. © SuiTobi / Reddit
- Мне нравится вопрос: «Какой суперсилой вы бы хотели обладать?» У девушки, которую я знал в колледже, был лучший ответ. Она сказала: «Я хочу уметь наполнять разные вещи». После того как я посмотрел на нее насмешливо, она сказала: «А ты знаешь, как пополнить мой банковский счет деньгами, набить живот спагетти или наполнить мочевые пузыри своих врагов?» © dwynalda3 / Reddit
- Какую последнюю вещь вы сделали в первый раз в жизни? © Tmadred / Reddit
- «Какой ваш любимый цвет?» Если человек ответит без колебаний, то это означает, что он, вероятно, думал об этом раньше и это будет цвет, который ему действительно нравится или делает его счастливым. Всякий раз, когда я встречаю кого-то и он называет мне свой любимый цвет, он становится для меня его частью. © cyanolov3 / Reddit
- Какая ваша любимая книга? © ogier_79 / Reddit
- «Вы даете чаевые официанту, если обслуживание было плохим, но вы можете списать это на то, что ресторан и кухня были безумно загружены?» Скажу про свой опыт. Я живу в стране, где чаевые являются частью культуры. Обычно я оставляю около 15–20 % чаевых, но я их уменьшаю в случае плохого обслуживания. Однако не в той ситуации, которую я описал выше. Я предполагаю, что у официанта выдалась очень сложная смена и он, вероятно, переживает по этому поводу. © kingofthenorthwpg / Reddit
- «Что у вас сегодня на ужин?» Действительно здорово узнавать о том, что нравится людям, какова их культура, поскольку еда — это огромная ее часть, и как они живут в целом. Покупают ли они дешевые продукты или дорогие? Предпочитают блюда, которые готовятся быстро или долго? Выбирают новые рецепты или проверенные? © ShiraCheshire / Reddit
- «Вы когда-нибудь даете деньги бездомным, мимо которых проходите на улице?» По моему опыту, на этот вопрос может быть множество ответов, которые могут многое рассказать вам об отношении человека к незнакомым людям в целом. Так, например, некоторые люди отвечали мне в духе: «Знаешь, я не буду финансировать их пагубные привычки», — и после этого я начинал замечать, что такие люди также склонны уничижительно комментировать чужие наряды, вес, внешний вид и так далее. И, напротив, есть люди, которые говорят: «Если у меня есть деньги, то я даю, и чувствую себя плохо, если просто прохожу мимо». И я никогда не слышал от них каких-либо обидных комментариев. Возможно, это совпадение, но я думаю, что нет. © Unknown author / Reddit
Бонус: простая игра, которая поможет лучше узнать человека
- Несколько лет назад я пошел на первое свидание с девушкой, с которой познакомился в интернете. Я думал, что она очень привлекательная, и у нас с ней было так много общего, что я считал ее идеальной.
В кафешке она предложила сыграть в игру, суть которой заключалась в том, чтобы смотреть на незнакомых людей и придумывать разные истории про их жизнь. Мне это показалось любопытным, к тому же это был отличный повод для беседы. В итоге девушке удалось лишить игру всего удовольствия, поскольку все ее предположения были довольно жестокими, причем без всякой реальной на то причины. Казалось, что она проецирует на людей все свои личные проблемы. Например, парень сидел в кафе один — может, просто кого-нибудь ждал, но она сказала, что он неудачник без друзей. Я попытался вернуть игру в более беззаботное русло, но она была настроена злобно. После этого я потерял к ней всякий интерес. Я просто не мог представить себя на втором свидании с кем-то вроде нее. Тем не менее я понял, что такая глупая и забавная игра может действительно много рассказать вам о человеке и о том, насколько хорошо вы можете с ним поладить. © -eDgAR- / Reddit
Какой вопрос показался вам наиболее ярким? Может быть, у вас тоже есть какой-то фирменный вопрос, который позволяет вам узнать другого человека?