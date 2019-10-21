Люди из разных стран рассказали, как выживали, когда лишились крыши над головой (А вы уверены в завтрашнем дне?)
«Чтобы понять человека, нужно несколько миль пройти в его ботинках» — эту мудрость далай-ламы знают все. Но немногие из нас действительно задумываются над тем, в каком положении порой находятся люди рядом с нами. Остаться без крыши над головой — испытание, способное сломать даже самого сильного человека. А те, кто все же сумел справиться, редко делятся своим опытом. Но узнать, что такое жизнь на улице, из первых уст важно каждому из нас, хотя бы для того, чтобы начать внимательнее относиться к окружающим.
Статистика выдает шокирующие данные: 150 млн человек в мире — бездомные, а 1,6 млрд человек живут в условиях, которые сложно назвать нормальными. AdMe.ru предупреждает, что читать подобные откровения непросто, но иногда это необходимо, чтобы взглянуть на жизнь под другим углом и серьезно поразмышлять.
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В старшей школе я жил на заднем сиденье автомобиля и использовал свет от уличного фонаря, чтобы делать домашнюю работу. Позже мой друг стал незаметно водить меня к себе домой по ночам, где я мог выспаться. Но в один момент меня обнаружил его отец и выгнал нас обоих. Пришлось вернуться в машину и мыться в общественных туалетах на пляже. Тем не менее я продолжал учиться и получал хорошие оценки. © justuselotion
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Мне было около 25 лет, когда меня выселили из квартиры. Я собрал свои вещи, отнес их в машину и спал в ней 2–3 ночи. Каждый раз, засыпая, я плакал, но был благодарен за то, что хотя бы не сплю под открытом небом. Спустя пару дней меня случайно заметила моя подруга, и, когда она узнала, что я сплю в машине, велела приехать к ней. Я чувствовал искреннюю заботу и сострадание, а ощущение того, что ты находишься в доме и лежишь в кровати, было неописуемым. Моя подруга и ее дочь спали вместе, а мне предоставили детскую, в которой я провел около 3 месяцев до того, как устроился на новую работу и снова смог платить за жилье. © Mannyvoz
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Я бездомный уже около 4 месяцев. Я потерял работу, пока находился в больнице. Несмотря на то что у меня есть определенные знания и опыт, меня охватывает ужас от мысли, что я никогда больше не смогу зарабатывать столько, чтобы снова жить в квартире. Главная эмоция, которая выделяется среди всех остальных, — беспокойство. Я постоянно жду неприятностей и могу позволить себе из еды лишь консервы. И я ненавижу себя за то, что позволил своей жизни стать такой. А еще изоляция сводит с ума, потому что я так и не смог признаться друзьям в своей неудаче. Мне стыдно за себя. © PawsbeforePeople13
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Мы с женой приехали из сельской местности и в первую ночь спали в парке. На следующий день я сказал, что надо найти более безопасное место, и мы пошли в горы. Очистив землю от палок и камней, мы сделали новое пристанище, а затем отправились в город на поиски работы. Каждый день мы искали вакансии до захода солнца, а затем возвращались на гору в наше место. Так мы жили в течение месяца, а затем нашли небольшую хижину в поселке, которая стала нашим домом до того момента, пока я не получил работу. © The_Shape_Shifter
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Я спал в офисе под своим столом в спальном мешке. Никто этого не замечал, потому что я всегда был последним, кто уходил, и первым, кто приходил на работу. Душ я принимал в спортзале. В итоге мне удалось накопить достаточно денег, чтобы снять комнату. © Whycantianswer
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У меня была палатка, и я жил в ней в лесу в центре города. Я все еще работал и никому не говорил, что я бездомный. Я копил деньги и мечтал «встать на ноги», но в тот момент мне казалось, что мир вращается, а я просто стою на месте. © DiegotheConqueror
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Однажды я приехал к своей бывшей девушке, и через пару недель она устроила распродажу, на которой было продано большинство моих вещей. Получив деньги, девушка сказала, что пришло время мне вернуться в свою квартиру, хотя она знала, что мое жилье уже ожидало нового арендатора. Я был нищим и понятия не имел, с чего начать и куда идти. На улице было холодно, поэтому я часто сидел в круглосуточном кафе. Время от времени я заказывал маленький кофе, чтобы у меня был повод остаться в помещении. В конце концов деньги закончились, и я подумал, что сейчас меня выгонят. Я увидел, как ко мне направляется женщина, работающая за стойкой. Она подошла к моему столику и поставила мой обычный заказ. Я думаю, она поняла, что происходит, и, когда во второй раз она сделала то же самое, я изо всех сил старался не плакать. Благодаря таким людям, я никогда не проводил ночь на морозе. Сейчас мои дела идут гораздо лучше, но я никогда не забуду, насколько бесполезным в тот момент я себя чувствовал. © Theearthhasnoedges
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Мне было 15, и я сидела в зале ожидания на вокзале, не зная, куда идти. Там был один сотрудник, который разрешил мне остаться, чтобы я была в безопасности. Он сказал, что у него дочь моего возраста. На вокзале были мягкие скамейки и туалет, в котором я мылась. Это помещение стало моим «домом» до того момента, пока я не смогла найти работу и снять комнату. © Greasewife
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Я ходил по улицам так долго, сколько мог, но потерял сознание на скамейке перед церковью. Меня привели в чувства и сразу попросили уйти, сказав, что скоро появятся люди и они не должны видеть таких, как я. Тогда я понял, что всего одна ночь превратила меня в нежелательную часть общества. Но я продолжал ходить на работу и никому не говорил, что меня выгнали из дома. Душ я принимал в местном колледже, потому как там никогда не проверяли студенческие билеты у людей, которые ходили в тренажерный зал. В конце концов я встал на ноги, но даже сейчас, когда я не бездомный, я все еще чувствую себя малозначительным человеком. © annnd_we_are_boned
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Я пережил развод, когда учился в аспирантуре, а еще не умел правильно распоряжаться деньгами, поэтому стал бездомным и был вынужден жить в своей машине. Все было не так уж плохо, так как я продолжал учиться и мог пользоваться парковкой, тренажерным залом и душем. Я получал стипендию и тратил деньги только на самое необходимое. Так я жил в течение двух лет. Сейчас я получил высшее образование, устроился на отличную работу, приобрел квартиру и благодарен за такой опыт. © dmorrison666
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В 18 лет у меня была депрессия. Нужно было сдавать выпускные экзамены, но я запаниковала и пропустила их. Из-за моих неудач моя депрессия стала еще сильнее, и мои родители больше не могли на это смотреть, поэтому они собрали мои вещи и выгнали меня из дома. Я понятия не имела, куда идти, но не хотела спать в городе, как это делают другие бездомные, потому что боялась, что со мной что-то может случиться или те немногие вещи, которые у меня были, украдут, пока я сплю. Поэтому я пошла глубоко в лес, открыла чемодан с одеждой и свернулась в нем клубочком. В ту ночь я так и не смогла сомкнуть глаз. К счастью, мои бабушка и дедушка приютили меня, пока я не нашла работу, а затем и мои родители согласились принять меня обратно. © WhoAmI008
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Я испытывал сильную тревогу, когда звонил каждому члену семьи, о котором только мог вспомнить, и рассказывал, что остался без жилья. Мой последний телефонный разговор состоялся с моим дядей, с которым я вырос. Он сказал: «Научись получать удовольствие от бродяжничества». Его слова были ужасны, потому как я всегда считал его хорошим человеком. Моя первая бездомная ночь была в сентябре. Я спал на скамейке в парке, а затем провел несколько ночей в приюте для бездомных. К счастью, мне удалось встать на ноги, я встретил свою жену и с тех пор моя жизнь прекрасна. © ContemplatingBliss
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Мне было 13 лет, когда родители выгнали меня и сказали, что больше не хотят иметь со мной ничего общего. Мне не хотелось идти в приют, и, найдя полуразрушенный трейлер, я решил остаться в нем. На улице было холодно, а у меня было только одно тонкое одеяло. Но самым страшным оказалось чувство голода. На следующий день я пошел искать работу и солгал о своем возрасте, сказав, что мне 15 лет. Я работал после школы 5 дней в неделю и экономил каждый цент. Мне удалось накопить средств, и я купил машину за $ 300, а затем встретил пожилую даму, которая сдала мне в аренду свой гараж без проверки документов. Мое детство не было нормальным, но все эти испытания сделали меня тем, кто я есть сегодня. © Poecifer
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Я уснул на тротуаре, а когда проснулся, то обнаружил, что кто-то поставил рядом со мной пакет, в котором была еда, и укрыл меня большим розовым одеялом, пока я спал. © RecoveredGreens
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Мне было около 9 лет, когда мама сказала, что мы отправляемся в «поход». Я ничего не подозревал, так как было лето и раньше мы часто разбивали лагерь. Хотя мне было интересно, почему в этот раз мы берем с собой так много вещей. После нескольких недель в «походе» я начал жаловаться, но мама продолжала настаивать на том, что единение с природой полезно для нас. Так мы прожили еще 6 месяцев. Когда мы наконец смогли заехать в новый дом, мама плакала от счастья. © Skas1n
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Я ушел из дома в 14 лет, и на это у меня было много причин. Я хотел стать певцом и придумал новую личность: прибавил к своему возрасту 7 лет и выдумал историю о себе. С такой легендой я прожил 11 лет. Первая моя бездомная ночь была холодной, страшной и веселой одновременно: я попросил дальнобойщика отвезти меня куда-нибудь. Но никому не рекомендую так делать. У меня была интересная, но чертовски тяжелая жизнь, и мне просто повезло, что я не валяюсь где-нибудь в канаве. © OriginalRedMage
А вы когда-нибудь разрабатывали запасной план на случай, если в жизни что-то пойдет не так?