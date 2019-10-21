Люди из разных стран рассказали, как выживали, когда лишились крыши над головой (А вы уверены в завтрашнем дне?)

Однажды я приехал к своей бывшей девушке, и через пару недель она устроила распродажу, на которой было продано большинство моих вещей. Получив деньги, девушка сказала, что пришло время мне вернуться в свою квартиру, хотя она знала, что мое жилье уже ожидало нового арендатора. Я был нищим и понятия не имел, с чего начать и куда идти. На улице было холодно, поэтому я часто сидел в круглосуточном кафе. Время от времени я заказывал маленький кофе, чтобы у меня был повод остаться в помещении. В конце концов деньги закончились, и я подумал, что сейчас меня выгонят. Я увидел, как ко мне направляется женщина, работающая за стойкой. Она подошла к моему столику и поставила мой обычный заказ. Я думаю, она поняла, что происходит, и, когда во второй раз она сделала то же самое, я изо всех сил старался не плакать. Благодаря таким людям, я никогда не проводил ночь на морозе. Сейчас мои дела идут гораздо лучше, но я никогда не забуду, насколько бесполезным в тот момент я себя чувствовал. © Theearthhasnoedges