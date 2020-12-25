30+ человек откровенно рассказали, почему они счастливы быть без пары и не считают одиночество проблемой

Хочешь посмотреть фильм? Я выбираю то, что хочу, и мне не нужно подстраиваться под чужое настроение, вспоминать, чья очередь выбирать кино, и слышать: «Я не люблю страшные фильмы, давай посмотрим ромком!» Хочешь что-нибудь поесть? Я иду за тем, что мне нравится, и мне не нужно в течение часа болтать о том, что это хорошо для меня, но не для него, а затем для него, но не для меня, а потом заказывать суши. Хочешь поспать до полудня в выходной, а потом встать и весь день играть в видеоигры? Мой выбор и только мой, и никто не сможет меня за это стыдить или жаловаться, что я не обращаю на него внимания. У вас выходной и вам совсем не хочется говорить или выражать свои чувства? Мне не нужно ни с кем разговаривать и реагировать на просьбы «открыться», потому что мы встречаемся. © DomLite / Reddit