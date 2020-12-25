30+ человек откровенно рассказали, почему они счастливы быть без пары и не считают одиночество проблемой
Есть мнение, что перед длинными праздниками люди без пары могут острее ощущать одиночество. Но так ли плохо это чувство? Возможно, что, находясь наедине с собой, мы учимся лучше понимать свои потребности и желания, ставим амбициозные цели и добиваемся их. Ну и конечно, не стоит забывать слова Омара Хайяма: «И лучше будь один, чем вместе с кем попало».
Нам в AdMe.ru стало любопытно почитать мнения людей с AskReddit, которые совершенно искренне наслаждаются своим одиночеством и находят в нем множество плюсов.
-
Я могу делать все, что хочу и когда хочу. Если я хочу засидеться допоздна, я могу. Если я хочу проснуться поздно, я могу. Если я хочу купить, я могу. Если я хочу посмотреть фильм, я могу. Если мне хочется послушать музыку, я могу. Если я захочу отремонтировать свою квартиру, я могу. Я могу выбирать, как использовать свое время. Я могу выбирать, как мне тратить деньги. Чувствую ли я одиночество? Иногда да. Но у меня есть хорошие друзья. Если мне хочется пообщаться с ними или если кто-то захочет пообщаться со мной, я всегда смогу. Но если мне не хочется никуда выходить, я могу остаться дома. © photon3on / Reddit
-
Боже, я помню, как мчался домой каждый день, потому что, если бы я задержался хоть на 5 минут, мне пришлось бы объясняться. Теперь я могу ездить куда хочу хоть весь день и мне не придется никому ничего объяснять. А возвращение домой — это на самом деле приятная штука. © Seducedbyfish / Reddit
- Мне не нужно беспокоиться о том, как я выгляжу или что на мне надето, когда я отдыхаю. Волосы собраны в пучок, без макияжа, без проблем. © not-a-real_username / Reddit
-
Честно говоря, одиночество позволило мне сосредоточиться на завершении бакалавриата, что я и сделал на прошлой неделе. © njf175 / Reddit
-
Хочешь посмотреть фильм? Я выбираю то, что хочу, и мне не нужно подстраиваться под чужое настроение, вспоминать, чья очередь выбирать кино, и слышать: «Я не люблю страшные фильмы, давай посмотрим ромком!» Хочешь что-нибудь поесть? Я иду за тем, что мне нравится, и мне не нужно в течение часа болтать о том, что это хорошо для меня, но не для него, а затем для него, но не для меня, а потом заказывать суши. Хочешь поспать до полудня в выходной, а потом встать и весь день играть в видеоигры? Мой выбор и только мой, и никто не сможет меня за это стыдить или жаловаться, что я не обращаю на него внимания. У вас выходной и вам совсем не хочется говорить или выражать свои чувства? Мне не нужно ни с кем разговаривать и реагировать на просьбы «открыться», потому что мы встречаемся. © DomLite / Reddit
-
Все вещи в моем доме именно там, где я их оставил. На самом деле я не одинок, но это то, что я помню с тех времен. У других людей есть всевозможные странные привычки, которые усложняют вашу жизнь. Хотите помыть сковороду? Кто-то наполнил раковину тарелками! Не можете найти ключи? Просто кто-то не смог найти свои, одолжил ваши и подумал, что ключи могут быть в кармане пальто! Где пальто? А он не может вспомнить! © bsnimunf / Reddit
-
Не нужно запоминать тривиальные даты, покупать дополнительные подарки во время праздников и вообще не нужно оправдываться за свои покупки. © UBootCaptain / Reddit
-
Я могу общаться, с кем захочу. Флирт — это очень весело. Плюс мое время — только мое. Я могу делать то, что хочу, когда хочу, как хочу! Это невероятно. © F22man / Reddit
-
Большую часть своей взрослой жизни я была одна, и меня очень раздражает, когда я живу с кем-то. У меня был партнер, который храпел, и это действительно плохо повлияло на качество моего сна. Кроме того, в какой-то момент ты понимаешь, что в твоей жизни появился человек, который хочет, чтобы ты делала целую кучу вещей по-другому. Поймите меня правильно, я не выступаю за одиночество, просто я предпочитаю жить самостоятельно. © 11015h4d0wR34lm / Reddit
-
Я спокойно могу съесть на ужин бутерброд или попкорн, если я этого хочу. © momination / Reddit
-
Я не замужем последние 10 лет. Все мои деньги мои. Все мое время мое. Все мое внимание направлено туда, куда я хочу. Я просто пытаюсь реализовать себя в жизни. © Nope_Nope_Nope_0 / Reddit
-
Если вы пришли с работы слишком поздно, вам не нужно красться в кровать, а затем вести неловкий разговор, для которого вы слишком устали. Вас никто не спросит, который сейчас час и почему вы пришли так поздно, и как прошел ваш день, когда единственное, что вы хотите сделать, — это закрыть глаза и отдохнуть. © DomLite / Reddit
-
Не скажу, что я большой поклонник одинокой жизни, но в прошлом, когда у меня были отношения, мне всегда казалось, что мне нужно проверять свой телефон 24/7. А мне нравится просто расслабиться и поиграть в видеоигры, посмотреть фильм, пообщаться с друзьями, не заглядывая при этом постоянно в телефон. © RealECW / Reddit
-
Я могу спать посредине кровати с включенным вентилятором, если захочу. Я также могу оставить что-то на столе, вернуться через 2 недели, и оно все еще будет там лежать. © GoatSculpture / Reddit
-
У меня много хобби, но когда у меня были отношения, я не мог всерьез заниматься ни одним из них. Черт, я даже с трудом находил время для работы. Теперь, когда у меня нет отношений, я занимаюсь музыкой, рисую, пишу коды. Буквально сегодня я закончил проектировать и делать деревянный футляр для самодельных наушников. © artisnotdefined / Reddit
-
Я был обручен, но разорвал помолвку в июле, поскольку устал мириться с неуважительным отношением к себе со стороны девушки и ее семьи. У меня было довольно много денег, отложенных на нашу свадьбу, но теперь я могу потратить их на то, чего я давно хотел. Я наконец забочусь о себе и узнаю больше о себе как о личности, а не как о чьем-то женихе. © celestialnight994 / Reddit
-
Я могу делать все, что хочу, когда хочу, и никто не будет меня проверять. Также ни одна женщина не должна подвергаться воздействию моей токсичной семьи. © yeetgodmcnechass / Reddit
-
Моя квартира чистая и аккуратная, а главное, на 95 % незахламленная. © TheCrimsonChariot / Reddit
-
Научилась любить себя, не нуждаясь в чьих-либо одобрительных словах, после того как впервые за несколько лет осталась одна. © FinalTourist / Reddit
-
Я просто не хочу учитывать чужие желания и потребности при принятии жизненных решений. © maraca101 / Reddit
-
Лучше я буду одна, чем с кем-то, кто не ценит мою любовь и привязанность. © sinderella666×0x / Reddit
- Как человек, разорвавший 3-летние отношения около 4 месяцев назад, я бы сказала, что одно из самых больших преимуществ одиночества — это возможность вспомнить, какой ты на самом деле. Вы даже не представляете, как сильно любовь и отношения могут изменить вас и ваше восприятие действительности. После расставания, преодолев депрессию, я постепенно поняла, насколько я стала счастливее, и наконец-то полностью осознала свое «я». Такое ощущение, что теперь я могу видеть себя сквозь прозрачные линзы, а не сквозь искаженные. © mercury111111111 / Reddit
-
Назовите меня эгоистом, но мне нравится просыпаться и ложиться спать, когда я хочу. Мне нравится самостоятельно обустраивать и организовывать свой дом, который, кстати, я купил сам. Я могу составлять свои планы и расписание так, как я считаю нужным. Смотреть, читать только то, что я хочу, покупать и одевать то, что мне нравится, а также готовить и есть то, что хочу, и при этом ни с кем не делиться. А еще я могу ставить долгосрочные финансовые и карьерные цели, не беспокоясь о том, что они будут противоречить чужим. © kokoromelody / Reddit
-
Я могу играть в видеоигры, смотреть фильмы, собирать самые дорогие наборы Lego и гораздо больше концентрироваться на своей работе, ни на что не отвлекаясь. Я ненавижу постоянно проверять свой телефон, потому что могу пропустить сообщение от своего партнера, а потом слушать претензии. Нет, я не говорю, что все партнеры такие, просто сужу по своему опыту. © Meese46290 / Reddit
-
Единственное, что меня беспокоит, — это мои собственные факторы стресса. Мне не нужно думать о чужих и помогать в их преодолении. © 01kaj10 / Reddit
-
Я узнал, кто я, после того, как разорвал отношения. Я один уже 4 года, и мне очень нравится то, кем я стал. Я смог определить себя, свои цели и то, кем я хочу быть. © kylo_drew / Reddit
-
Некоторое время назад я прочитала статью, где говорилось, что люди, состоящие в браке, в среднем немного счастливее, чем одиночки. Это было известно давно, поэтому мы как бы усвоили идею о том, что брак равен счастью. Но когда вы начнете разбираться в этом вопросе, вы выясните, что на самом деле самые счастливые — это люди в удачном браке, а люди в несчастливом браке намного более несчастны, чем все остальные. Так что быть одиноким — это как бы второе место, это совсем не плохо и уж точно намного лучше, чем состоять в плохих отношениях. Представьте, что у вас нет «Ягуара», но есть «Хонда», и она надежна и доставит вас туда, куда вам нужно. По крайней мере, вы не водите машину 70-х годов с протечкой в топливном баке и с пластиковой фигуркой «Ягуара» на капоте. © TheBaddestPatsy / Reddit
-
Я больше никогда не хочу поворачивать ключ в двери и беспокоиться о том, что меня ждет за дверью. Я не хочу зависеть от чужих эмоций и постоянно ходить на цыпочках. Я люблю покой, и мне нравится, что мое пространство принадлежит только мне. И я терпеть не могу обязательства, которые связаны с отношениями. Я не хочу ходить на чужие мероприятия, покупать сомнительные подарки и так далее. В общем да, я эгоистка. © UnfeelingSelfishGirl / Reddit
-
Этот страх вернуться домой только из-за того, что ты не знаешь, в каком настроении будет твоя половинка. Нужно вести себя осторожно, чтобы ничего не спровоцировать, и как-то попытаться понять, хороший ли у него был день или нет. Я просто учусь снова любить возвращаться домой. © ElDschi / Reddit
-
Раньше у меня были токсичные отношения, и я до сих пор считаю, что лучше быть одному, чем застрять не с тем человеком. Мне не жаль, что у меня был такой опыт, но я рада, что он остался позади. Надеюсь, теперь я найду кого-нибудь получше. © dark_blue_7 / Reddit
-
У меня есть кровать размера queen-size. Одну половину я могу использовать для сна, а другую — для книг и переключателя Nintendo Switch. Моя кровать — лучшая прикроватная тумбочка для всех моих книг, когда мне лень вставать по выходным. И нет никого, кому бы они мешали. © Amazing_Ratio_7968 / Reddit
-
Можно экономить деньги. Помимо аренды, коммунальных услуг и бензина, я потратил всего лишь $ 50 на еду за последние 3 месяца. © suitology / Reddit
-
Нет никакой драмы по поводу того, где провести отпуск. © hostess_cupcake / Reddit
-
Я могу тусоваться только с моими друзьями и только тогда, когда хочу. Я интроверт и встречалась с экстравертом, который не мог провести выходные не выходя на улицу. Он настаивал, чтобы я ходила с ним, приглашал своих друзей. Для меня это был ад, я просто хотела расслабиться в одиночестве или хорошо провести время вдвоем вместо того, чтобы развлекать сомнительных гостей. © jijijojijijijio / Reddit
-
Можно разговаривать c самим собой, и это никому не покажется странным. То есть, если кто-то находится рядом, а вы разговариваете сам с собой, вы псих, но если вас никто не слышит, то это нормально. © KadTheHunter / Reddit
- Я могу делать все что хочу и не чувствовать себя виноватым из-за того, что провожу время сам по себе. © Dawulf187falke / Reddit
- Как женатый мужчина с детьми, могу сказать, что это именно то, по чему я скучаю больше всего. Одно дело иметь рядом партнера, от которого нужно получать разрешение на что-либо, и совсем другое — дети. Независимо от того, что я хочу делать сегодня вечером, завтра мой ребенок проснется в 7 утра и его нужно переодевать, кормить и так далее. © IronPylons / Reddit
А как вы относитесь к одиночеству? По-вашему, в нем больше плюсов или минусов?