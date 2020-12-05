Люди рассказали о вещах, которые не так страшны, как кажется на первый взгляд
В нашей жизни есть такие вещи, которые в силу определенных стереотипов на первый взгляд кажутся плохими или неприятными, но на самом деле они совершенно нормальны. Пользователи Reddit высказали свое мнение на этот счет, и с ними сложно не согласиться.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие неоднозначные вещи попали в этот список.
- Признавать свои ошибки. Причем не только большие, но и маленькие. Можно просто сказать: «Да, это моя ошибка. Мне жаль. Я сделаю выводы». И двигаться дальше. © sunshinegunpowder / Reddit
- Я люблю путешествовать в одиночку. У меня долгосрочные отношения, но и я, и мой партнер регулярно отправляемся в самостоятельные поездки. Я считаю, что это одна из лучших вещей, которые может сделать пара для своего психического здоровья. © jamiehernandez / Reddit
- Не стоит бояться написать завещание. Люди думают о своей смерти довольно абстрактно, однако, уверяю вас, мы все уйдем. Но ваш уход без завещания или без личных распоряжений только усложнит жизнь вашей семье. Это всего лишь юридический документ. © dreamingrain / Reddit
- — Я люблю собирать мебель из IKEA. © madisonpecha / Reddit
— Дай пять, бро! Это похоже на большой Lego. © FoeWithBenefits / Reddit
- Долгое время я боялась своего 30-летия. Оно представлялось мрачной чернотой, которая навсегда отделит меня от юности. Но, когда мне исполнилось 30, я была приятно удивлена. Я знаю, кто я. Я знаю, что мне нравится, а что нет. Я уверена в себе и в окружающих. У меня достаточно опыта, чтобы как следует повеселиться на вечеринке, и также достаточно опыта, чтобы понимать, как ценно задавать вопросы и слушать.
Я не особо богата, но у меня есть неплохой доход, чтобы чувствовать себя комфортно и развлекаться, а также откладывать и покрывать неожиданные расходы. Мне больше не нужно притворяться, что мне нравится тусить в клубах. Я знаю, что неидеальна, я выявила свои недостатки и предприняла шаги по устранению некоторых из них. Конечно, я не могу сказать, что все перечисленное актуально для всех 30-летних, но многие люди, с которыми я разговаривала на эту тему, думают примерно так же. © AndyVale / Reddit
- Проводить время наедине с собой. Необязательно все время быть среди других людей. Кроме того, никогда не позволяйте кому-либо высмеивать вас за то, что вы хотите побыть один. Такие люди ненавидят одиночество, потому что просто не знают, чем себя развлечь. © cutetygr / Reddit
- Многие люди боятся одиночества, и это странно. Я видела так много друзей, которые бегали от одного неподходящего человека к другому только потому, что боялись остаться одни. Конечно, я уже 12 лет в разводе, поэтому даже не уверена, что захочу делить свой дом с другим человеком. Я люблю своих друзей и семью, мне нравится проводить с ними время, но быть дома наедине с собакой — это мой дзен. © mr_bots / Reddit
- Пауэрлифтинг — это не страшно. Шутки в сторону — не сосредотачивайтесь на больших весах или на других людях в тренажерном зале. Сосредоточьтесь на себе и овладевайте техникой каждого упражнения, постепенно увеличивая свою силу. © Cheetodude625 / Reddit
- Почему-то до сих пор вокруг психотерапии существует некая стигма, хотя в наши дни это более чем распространено, особенно в западных странах. Вам необязательно иметь проблемы с психическим здоровьем или быть каким-то странным, чтобы пойти на терапию. Иногда просто полезно с кем-то поговорить. © Riksunraksu / Reddit
- Я чувствую, что люди ненавидят математику только потому, что они недооценивают свои способности. Разобраться в ней может каждый, и хорошее знание математики не зависит от решения сложных задач в уме. Я просто хочу отметить, что математическая тревога — это реальная вещь, и я знаю, что причина кроется в плохих учителях и ужасном опыте обучения. Да, некоторые задачи слишком абстрактны и сложны для понимания, но я считаю, что у огромного числа людей есть потенциал преуспеть в математике.
Я выросла с учителями, которые постоянно говорили мне, что «девочки плохо разбираются в математике», поэтому я никогда не думала, что буду строить карьеру в этой области. Однако сейчас я преподаю в научной сфере и пытаюсь показать студентам, что бояться нечего. © typoeverafter / Reddit
- Не надо бояться пауков. Они полезные и избавляют от настоящих вредителей, которые могут нанести вред вам и вашему дому. Просто оставьте их, если вы их увидите, или вынесите на улицу на листе бумаги, если они вас беспокоят. © goldengod93 / Reddit
- Многие думают, что выщипывание и коррекция бровей — это ужасно. Когда в кино эту процедуру делают какому-нибудь парню, то все выглядит очень утрированно. Но на самом деле это не так уж и больно. Я понимаю, что у большинства парней волосы на бровях гуще, но у многих девушек тоже встречаются густые волосы. Особенно это касается ближневосточных женщин, но они очень тщательно следят за бровями. © KittyGurl212 / Reddit
- Френдзона — это неплохо. Когда я была в позднем подростковом возрасте и до 20 лет, мне не нравились парни из френдзоны. Но теперь, когда мне 34 года, я оглядываюсь назад и понимаю, что это были лучшие парни. Страсть и притяжение сильно переоцениваются и обычно быстро проходят, оставляя людей разочарованными. А вот парни из френдзоны, как правило, оказываются теми, кто действительно будет рядом с вами, и поэтому заслуживают большего уважения. © flykillermother / Reddit
- Люди часто ненавидят музыку хеви-метал, но все зависит от группы, которую вы слушаете. Не каждая песня в этом жанре ужасна. © Jessebohmer / Reddit
- Смена подгузника ребенку. На самом деле вы просто делаете это и со временем привыкаете. Ничего страшного. © MegMeggMegg / Reddit
Согласны с этим списком? Какие еще вещи можете сюда добавить?
Фото на превью jamiehernandez / Reddit, VisionPic.net / pexels