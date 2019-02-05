Ласковое прозвище, которым называет вас партнер, расскажет все о его отношении к вам

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Во всем мире любящие люди придумывают друг другу прозвища. Основная цель таких романтических имен в отношениях — превратить отдельные «я» и «ты» в единое «мы». Кажется, что они возникают сами собой. Однако ученые убеждены, что ласковые прозвища всегда имеют скрытое значение и многое могут рассказать об отношениях в паре.

AdMe.ru попытался разобраться в том, что на самом деле означают нежные словечки и имена, которыми влюбленные называют друг друга. И в каких случаях за свой союз можно быть спокойными, а в каких прозвища являются сигналом того, что в отношениях не все в порядке.

Котики, зайчики и другие животные

«Котик», «зайчик», «рыбка», «ласточка» — все эти прозвища идут из детства, из мультфильмов и детских сказок про зверей. Мужчина, которого ласково называют «медвежонок», может олицетворять того самого плюшевого медвежонка из детства, когда-то подаренного родителями и ставшего «переходным объектом». Этим термином обозначают предмет, создающий у ребенка ощущение психологического комфорта в стрессовой или необычной ситуации и снимающий напряжение от расставания с мамой. Во взрослой жизни нам тоже нужен кто-то, рядом с кем чувствуешь себя спокойно, защищенно и уверенно. И такие милые прозвища помогают неосознанно вернуться в атмосферу раннего детства. Они символизируют ту безусловную любовь, которую мать испытывает к своему ребенку, а мы, в нашем взрослом настоящем, — к своему партнеру.

Звери большие и звери маленькие

Имеет также значение, называем мы партнера словом, обозначающим сильного и хищного животного или, напротив, безобидного. «Тигр мой» — это о том, что ваш спутник играет доминирующую роль в отношениях и притягателен в интимном плане. Ну а вам достается роль своего рода укротительницы.

«Мой котеночек» и «киса/ кошечка» — это две разные истории. Котенок — это существо, которое вызывает умиление и о котором хочется заботиться. А обращение «киса» — это показатель чувственного притяжения к партнерше.

«Цыпленочек» — напоминание о слабости и зависимости партнера.

«Ежик» — показатель того, что взаимоотношения с возлюбленным или возлюбленной каким-то образом травматичны и болезненны для вас.

Романтично-пафосные прозвища

«Жизнь моя», «любовь моя», «жемчужина моего сердца» и тому подобные прозвища — показатель неискренности вашего партнера. Вероятнее всего, он просто любит говорить красивые слова и засыпать партнера комплиментами. Но слова могут остаться лишь словами, а когда наступит пора действовать, такой романтик просто уйдет со сцены. Конечно, следует помнить о том, что все зависит от ситуации, и если речь идет не о конфетно-букетном периоде, а об уже сложившихся отношениях, то сказанная с иронией фраза «свет моих очей» — это скорее запрос на внимание со стороны партнера.

Любимая/ любимый, милая/ милый

К списку можно также добавить следующее: «дорогая/ дорогой», «моя хорошая/ мой хороший». Все эти обращения можно назвать довольно формальными и банальными, и говорят они о таком же формальном отношении к вам (в том случае, если партнер называет вас так постоянно). Просто ваш спутник или спутница называют вас словами, которыми, как им кажется, принято выражать нежные чувства.

Обращение по фамилии или отчеству

Обращение по фамилии или по отчеству/ имени-отчеству говорит о потребности (не всегда осознаваемой) дистанцироваться от партнера. В паре отношения скорее формально-официальные, чем близкие. В данном случае трудно говорить о духовной близости партнеров: такое обращение прежде всего показатель уважения, а не любви и нежности. Однако если, например, жена в присутствии третьих лиц иногда называет своего мужа по имени-отчеству, то это может свидетельствовать о ее желании подчеркнуть его социальный статус. А также говорит о том, что она гордится супругом и его положением в обществе.

Солнышко

Если вы называете своего партнера «солнышко», значит, вам тепло и комфортно рядом с ним. Но в то же время в нем есть, на ваш взгляд, нечто недоступное: не зря вы выбрали сравнение с небесным светилом, которое, как известно, находится от человека очень и очень далеко.

Куколка

Это тот самый случай, когда ласковое прозвище красноречиво говорит само за себя и рассказывает о сути взаимоотношений в данной паре. Скорее всего, ваш партнер воспринимает вас как некую принадлежащую ему игрушку. Кукла — это женщина-ребенок, которая будет покорно исполнять желания. Конечно, здесь также речь идет о том, что партнер называет вас так постоянно — единичные примеры такого обращения не в счет.

Выдуманные прозвища

Они могут звучать смешно, странно или даже глупо. Но зато это настоящий эксклюзив: такие прозвища отражают только вас и вашу историю. Как правило, они связаны с какими-то важными для вас событиями или индивидуальными особенностями характера, внешности. «Рыжик», «лысик», «чертенок», «кнопочка», «зубастик», «бяшка», «пельмешек», «ворчок» и другие прозвища такого плана говорят об искренней симпатии вашего партнера. А также о том, что ему нравится в вас все, даже недостатки.

Красотка, лапочка, ангелочек

Подобные прозвища подчеркивают внешние данные и говорят о том, что партнера привлекает в вас прежде всего эффектная внешность. К сожалению, такие имена свидетельствуют о несерьезности намерений вашего спутника.

Детка, крошка, беби

По мнению доктора медицины и профессора психиатрии Стивена Снайдера (Stephen Snyder), подобные прозвища — это отсылка к так называемому четвертому триместру, то есть тому периоду после рождения, когда мы полностью зависим от наших родителей. Профессор Снайдер считает, что такое обращение к партнеру говорит о том, что эмоциональная и физическая связь между взрослыми возлюбленными сегодня столь же сильна, как была в свое время между матерью и ребенком. Но с другой стороны, подобные ласковые имена могут означать неосознанное желание партнера закрепить свою власть над вами и свой авторитет. По аналогии с тем, как маленькие дети абсолютно зависимы от взрослых.

Гастрономическая тема

«Моя сладкая/ мой сладкий», «конфетка», «булочка», «персик» — такие прозвища считаются показателем чувственного влечения к партнеру и явного флирта. Сюда же относятся прозвища «горячий» и «горячая штучка». Очевидно, что здесь речь идет скорее о плотском влечении, чем о каких-то других аспектах отношений между мужчиной и женщиной. Судя по всему, ваш партнер видит в вас главным образом объект своей страсти и желания.

Мамочка, папочка

Когда у пары появляются дети, партнеры нередко начинают называть друг друга «мама» и «папа». Сначала это происходит только в присутствии детей, а потом уже по инерции и во всех остальных случаях. Подобное обращение друг к другу может рано или поздно убить страсть во взаимоотношениях: какой же нормальный человек будет испытывать плотское влечение к кровному родственнику — собственному родителю? Помимо этого, такое обращение к мужчине, как «папочка», может свидетельствовать об инфантильности и потребительской позиции женщины. «Папочка» и пожалеет, и денег на карманные расходы даст, и всеми благами материальными обеспечит.

Обращение друг к другу просто по имени

Люди называют друг друга просто по имени, как правило, на начальном этапе взаимоотношений. Ученые провели исследование, в котором изучили взаимосвязь между ласковыми прозвищами в паре и удовлетворенностью отношениями. Оказалось, что довольные отношениями мужчины и женщины используют большее количество милых прозвищ, чем те, кто своей связью с партнером не удовлетворен. Если пары перестают использовать ласковые прозвища, это нередко говорит о недостаточной близости партнеров. Ну а использование подобных обращений в профессиональной сфере свидетельствует о нарушении границ, желании самоутвердиться за счет сотрудника или даже о домогательстве. Именно поэтому героиня Дастина Хоффмана в фильме «Тутси» резко поставила режиссера-хама на место.