Кто такие сигма-самцы и почему они так популярны
Наверняка вам приходилось слышать об уверенных в себе и властных альфа-самцах. Кажется, мужчины этого типа умеют привлекать к себе внимание. Парней с юности приучают к мысли о том, что нужно вести себя как альфа. Однако есть и те мужчины, которые не следует этим правилам, а люди все равно к ним тянутся. Так что, хотите верьте, хотите нет, но альфа-самцы частенько не оправдывают своей репутации.
AdMe.ru хочет познакомить вас с еще одним типом мужчин — сигма-самцами.
Кто такой сигма-самец?
Сигма-самец — это мужчина, которому не нужно одобрение окружающих. Он не любит шум, всегда спокоен и собран. Сигма-самцы слишком не похожи на других, чтобы вписываться в какие-либо группы.
Альфа-самец и сигма-самец
Сигма- и альфа-самцы имеют много общих характеристик. Мужчины обоих типов уверены в своем жизненном выборе и ставят перед собой глобальные цели. Основное различие заключается в их отношении к окружающим. Сигмы предпочитают находиться вне иерархии, в то время как альфы стремятся быть наверху. Последние достигают успеха, поднимаясь по иерархической лестнице. Сигмы не принадлежат ни к какому племени. Они живут сами по себе.
Черты сигма-самца
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Их не волнуют чужие ожидания.
Альфы стоят наверху, бета-самцам нужно за кем-то следовать, а сигмы просто не вписываются в шаблон. Иерархия для них ничего не значит. Все нормы и требования, которые устанавливает общество (и альфа-самцы в частности), бессмысленны для сигм. Вы не можете указывать им, как одеваться или вести себя. Они делают то, что хотят.
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Они нарушают правила.
Так же, как и альфы, сигмы часто плывут против течения. Они редко работают по найму и высоко ценят спокойную обстановку и гибкость. Им лучше работать на себя, так как у сигма-самцов обычно не бывает проблем с тайм-менеджментом и самоорганизацией.
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Они не ищут одобрения.
Мужчинам данного типа не нужна роскошь, чтобы чувствовать себя полноценными и успешными. Они не пытаются повысить свою репутацию, окружая себя дорогими вещами, потому что осознают, что самооценку это не заменит. Поэтому они ездят на тех машинах, которые им нравятся, носят то, что хотят, и не делают того, что им диктуют альфы. Их девиз — «Будь собой».
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Они открываются не каждому.
Сигма-самцы не хвастаются своими достижениями в соцсетях. Они особо не распространяются о своих увлечениях. Окружающие часто считают их скрытными и себе на уме. Чтобы подружиться с сигмой, нужно немало времени. Они не испытывают потребности делиться личной информацией. Потешить свое самолюбие или заслужить чье-то уважение нужно им так же, как рыбам — велосипеды.
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Они — лидеры, которые остаются скромными.
Сигма-самцы — волки-одиночки, но они способны стать сильными лидерами при определенных обстоятельствах. Они вдохновляют окружающих своей страстью и целеустремленностью. Сигмы на высоких должностях никогда не бывают высокомерными и недоступными, поэтому их уважают.
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Свой образ жизни они ставят превыше всего.
Сигма-самцы довольно капризны в повседневной жизни, и для них нет ничего хуже, чем контроль со стороны другого человека. Они не оправдывают ожиданий окружающих. Сигмы меняются только в том случае, если они действительно этого хотят.
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Они уверены в себе, но не стремятся быть в центре внимания.
Они одинаково не хотят быть лидерами или чьими-то последователями. Сигма-самец не пытается привлечь внимание всех присутствующих, но и не прячется в угол, стараясь стать как можно более незаметным.
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Личное пространство для них чрезвычайно важно.
Сигма-самцам требуется много личного пространства, чтобы учиться новому и достигать поставленных целей. Они способны на кардинальные перемены в своей жизни: к примеру, могут исчезнуть из поля зрения окружающих, чтобы посвятить себя любимому делу. Сигмы не позволяют никому стоять у них на пути.
Почему они так популярны
Сигма-самец окружен завесой тайны, и это делает его образ притягательным. Трудно игнорировать его интеллект и независимость. Сигмы никогда не следуют за толпой и не ищут одобрения. Это то, что делает данный тип привлекательным как для мужчин, так и для женщин. С другой стороны, «спрос» на сигма-самцов может быть всего лишь актуальным трендом, и рано или поздно они выйдут из моды.
Определение сигма-самца вызвало много споров в интернете. Одни мужчины находят этот тип смешным, а другие ищут способы стать именно такими. А вы верите, что мужчин можно разделить на альфа-, бета- и сигма-самцов?