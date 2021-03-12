Кто такие сигма-самцы и почему они так популярны

Наверняка вам приходилось слышать об уверенных в себе и властных альфа-самцах. Кажется, мужчины этого типа умеют привлекать к себе внимание. Парней с юности приучают к мысли о том, что нужно вести себя как альфа. Однако есть и те мужчины, которые не следует этим правилам, а люди все равно к ним тянутся. Так что, хотите верьте, хотите нет, но альфа-самцы частенько не оправдывают своей репутации.

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