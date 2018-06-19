Почему «плохие девочки» счастливее «хороших» и что они для этого делают

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Джил Уэбер, клинический психолог из Вашингтона, утверждает, что девочки с самого раннего возраста стараются радовать окружающих и угождать им. Они быстрее учатся дисциплине и послушанию, поэтому чаще, чем мальчишки, слышат похвалу. Взрослые женщины все так же ищут подтверждения своей «хорошести», чем порой вредят своему счастью. Однако среди них есть и «плохие девочки», которые заботятся прежде всего о собственном комфорте и удовольствии. Стоит ли им подражать?

AdMe.ru решил выяснить, как все-таки живут «плохие девочки» и почему это делает их счастливее «хороших». А так ли это плохо — решать, конечно же, вам.

1. Они высыпаются

Для женщин, ценящих здоровье и красоту, сон на порядок важнее рабочего проекта, грязной посуды и рубашек мужа, поэтому они не будут жертвовать сном ради неиссякаемого потока текущих дел. Они знают, что, лишая себя одного-двух часов в кровати, можно серьезно навредить своей производительности и способности принимать решения, а также отношениям. Исследователи из Калифорнийского университета предупреждают, что уставшие партнеры реже благодарят друг друга, а это, согласитесь, наносит больший урон чувствам, чем пара немытых тарелок в раковине. Кстати, отказываясь выполнять домашнюю работу в ущерб сну, можно побудить мужа брать на себя часть бытовых обязанностей. По мнению психологов, браки, в которых домашний труд — забота обоих супругов, более крепкие и счастливые.

2. Они не стыдятся своих увлечений

У всех нас есть guilty pleasures (англ. «постыдные удовольствия»), в которых неудобно признаться. А вот уверенным в себе женщинам ничуть не стыдно. Они не считают, что становятся менее образованными и интересными, когда время от времени выбирают «Мастер Шеф» вместо артхаусного киношедевра и воскресным вечером читают «Сумерки», а не Хэмингуэя. Ах да, «бигмак, девять наггетсов и кола» после спортзала — тоже про них. Леонард Рейнеке (Leonard Reinecke) из Майнцского университета считает такое поведение разумным. Он уверяет, что важно иногда снимать табу с запретных удовольствий, поскольку каждый раз, когда мы сдерживаем себя в чем-то, наша сила воли истощается. Так что, периодически потакая маленьким слабостям, мы сохраняем способность проявлять выдержку и упорство в достижении больших целей.

3. Они не страдают от безответной любви

Это не значит, что все «плохие девочки» — по умолчанию роковые обольстительницы, которым незнакомы отказы мужчин. Вовсе нет: их симпатия тоже не всегда бывает взаимной. Но, услышав отказ, они не тратят месяцы жизни на просмотр фотографий с объектом желания и веру в счастливое общее будущее. Почему же «хорошие девочки» долго не могут избавиться от безответных чувств? Ученые говорят, что все дело в классическом «женском» воспитании: с ранних лет девочек учат тому, что их сила и власть — в умении нравиться и приносить радость. Вырастая, они продолжают в это верить и отказ мужчины воспринимают как признак того, что они недостаточно старались понравиться, и пытаются исправить ситуацию. Умные женщины не тешат себя подобными иллюзиями. Вместо этого они остаются открытыми для новых людей и в итоге создают отношения, в которых их любят независимо от «стараний».

4. Они уходят со встреч, не дожидаясь опоздавших

«Правило пятнадцати минут» не для них. Не говоря уже о тридцати. Они ценят свое время и не тратят его на тех, кто не ценит чужое. Пробки, сломавшийся каблук, пролитый на рубашку кофе и хрестоматийные бабушки, которых надо переводить через дорогу, — это не серьезные причины задержаться, а признаки неуважения или скрытого нежелания присутствовать на встрече. Психологи считают, что, опаздывая, люди неосознанно демонстрируют, что эта встреча для них — не лучший способ провести время. Даже если на вашем пути оказались все возможные форс-мажоры, лучше перенести встречу, чем вынуждать человека ждать вас целый час. Впрочем, женщина, которая ценит свое время, все равно не будет этого делать.

5. Они сразу выражают недовольство

Уж сколько раз твердили миру, что подавлять отрицательные эмоции опасно для организма и здоровых взаимоотношений с людьми. Но многие продолжают регулярно проглатывать обиды, недовольство и разочарование, только чтобы не участвовать в споре и не проявлять агрессию. Умные женщины знают: уходя от конфликтной ситуации, отношения не улучшить. Постоянно откладывая выяснение отношений, мы начинаем неосознанно избегать людей, места и ситуации, которые провоцируют неприятные эмоции. Чем чаще это происходит, тем слабее мы себя чувствуем в социальном плане и тем больше ограничиваем свой жизненный опыт. Поэтому «плохие девочки» сразу обсуждают любое недопонимание и устраняют проблему или в противном случае прекращают токсичные отношения.

6. Они не боятся расстроить маму

Ведущий исследователь Мичиганского института социальных исследований Кира Бердитт (Kira Birditt) заявляет, что родители — в особенности матери — больше беспокоятся о выросших дочерях, чем сыновьях, так как отношения между ними традиционно более близкие. И именно в отношениях матери и взрослой дочери чаще наблюдается напряжение из-за чрезмерного контроля с родительской стороны. «Плохие девочки» не настолько плохие, чтобы умышленно доводить маму до предынфарктного состояния. Но они отлично понимают разницу между безропотным послушанием ребенка и уважением взрослого автономного человека. И даже если родители недовольны выбором своей выросшей дочери, последняя этот выбор менять не будет, а возьмет на себя полную ответственность за осознанно сделанный шаг и возможные неприятные последствия.

7. Они не жалуются на неблагодарных детей

Писательница Пег Стрип (Peg Streep) назвала 6 худших причин родить ребенка: чтобы тебя любили; чтобы оправдать чьи-то ожидания; потому что так принято; чтобы в жизни был смысл; чтобы было кому оставить наследство; чтобы вернуть отношения с мужем. Счастливые и свободные женщины не приводят в этот мир розовощеких малышей с подобной мотивацией. Принимая решение стать матерью, «плохие девочки» ясно осознают 2 вещи: дети не станут центром их вселенной и дети — это независимые люди, не предназначенные для удовлетворения родительских амбиций. Неудивительно, что у таких «плохих» мам часто вырастают наиболее самостоятельные и эмоционально стабильные личности. Именно они с благодарностью приносят в старости метафорический стакан воды.

8. Они неидеально реализуют свои идеи

Мы часто откладываем смелые идеи, ссылаясь на недостаток опыта, времени и финансов. «Плохие девочки» тоже хотели бы идеальных условий для осуществления своих планов, но отсутствие таковых их не останавливает. Дешевый миксер не мешает им готовить вкуснейшие десерты, а инженерное образование — пройти стажировку в маркетинговом агентстве. По словам Оливии Ремис (Olivia Remes) из Кембриджского университета, вместо того чтобы думать о том, как идеально выполнить проект, лучше сосредоточиться на своем удовольствии от его реализации. Нужно быстро принять решение и придерживаться его до конца, даже если в итоге вы поймете, что план был слишком амбициозным. Те люди, которые долго сомневаются и откладывают действия, чаще страдают от депрессии и низкой самооценки.