Крекер-кома, посудная амнезия и еще 8 болезней, которые можно встретить в любом офисе

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Жизнь офисного работника и опасна, и трудна, считает Раймунд Крауляйдис, автор ироничной книги «Офисные заболевания». В ней он собрал более 160 разновидностей забавных, странных, а порой и очень раздражающих болезней, от которых страдают белые воротнички.

Мы в AdMe.ru выбрали 10 самых интересных офисных болезней из книги Раймунда и с удивлением обнаружили, что порой встречаем подобные симптомы. Автор просит не принимать его справочник близко к сердцу, но мы-то знаем: в каждой шутке есть доля правды.

1. Галстучное бешенство

Эта болезнь опасна для тех работников, которым по долгу службы требуется соблюдать строгий дресс-код. Из-за слишком тугого узла галстука в мозг попадает недостаточно кислорода. В результате умственная производительность падает, нервишки шалят, и у больных случаются немотивированные вспышки гнева и агрессии. Лечится галстучное бешенство более демократичным отношением начальства к дресс-коду и разрешением хотя бы раз в неделю приходить на работу в повседневной одежде.

2. Синдром e-mail

Этот синдром заставляет офисного работника думать, что электронная почта — единственный способ общения с людьми. Герой шуток и забавных историй в рабочем чате строчит по сотне ненужных сообщений в час, но, когда дело доходит до общения вживую, смущается, теряется и прячется за монитор или экран телефона, чтобы написать что-нибудь человеку, стоящему рядом. Больным необходимо как можно быстрее прогуляться по офису и поговорить с коллегами.

3. Дефект температурного восприятия

Не только в автобусах люди делятся на тех, кому дует, и тех, кому душно. 8-часовой рабочий день может стать кошмаром наяву для тех, чей комфортный температурный режим не совпадает с общепринятым. Так, одни дрожат под кондиционерами в +27 °C, а другие умоляют открыть окно в —20 °C. Лечение: мерзляков пересадить подальше от окон, кондиционеров и сквозняков, «горячим ребятам» подарить на ближайший праздник маленький бесшумный вентилятор.

4. Аллергия на посетителей

Симптомы этой необычной болезни проявляются только во время общения с клиентами. Сотрудник настолько боится недостаточно умных или сообразительных посетителей, что буквально через несколько минут общения начинает чувствовать себя плохо. Чаще всего аллергия на клиентов встречается в кол-центрах. В этот момент можно с самым серьезным выражением лица печатать всякую ерунду на экране, чтобы отключиться от подозрительных симптомов.

5. Pdf-филия

Сотрудник, страдающий от pdf-филии, просто обязан постоянно отправлять всем малоинформативные и никому не нужные картинки и видео. Он считает, что это смешно и очень интересно, и почему-то не может прочесть тоску и обреченность в глазах тех, кто эти картинки получает. Лечится увеличением количества рабочих задач, возложенных на больного.

6. Посудная амнезия

Эта болезнь — одна из самых распространенных, да еще и жутко заразных. Больной уверен, что сейчас выпьет кофе и, конечно же, помоет свою чашку, но на кухне у него случается приступ амнезии и возникает ложная уверенность в том, что кто-то другой несет ответственность за наведение порядка. Способ лечения: повесить на самом видном месте инструкцию о том, как стоит вести себя на кухне. Желательно в нескольких экземплярах.

7. Понедельничная депрессия

Понедельничная депрессия, как несложно догадаться, одолевает больного сразу же после воскресенья. Она проявляется вялостью, апатией, тоской в глазах, потерей боевого духа и рассуждениями о бессмысленности бытия. Зачастую проходит сама, ближе к пятнице, но на следующую неделю нападает на сотрудника с новыми силами. Лечится переходом на 4-дневную (а лучше даже на 3-дневную) рабочую неделю.

8. Экселевский гипергидроз

Довольно неприятная болезнь, которая поражает нервных и впечатлительных. У больного случается истерика во время столкновения с особо сложными формулами в Microsoft Exсel. Все это сопровождается паническими атаками и чрезмерным потоотделением. Эффективным способом лечения станет обычный калькулятор, который лучше всегда носить с собой в кармане.

9. Крекер-кома

Во время монотонного гудения коллег или на скучном офисном совещании приходится давиться крекерами всухомятку (автор употребляет слово Keks, в переводе с немецкого — сухое печенье, которое часто ставят на стол во время совещаний). Причем многие угощаются печеньем, даже если совсем не хочется: жевание помогает не заснуть еще на первой минуте доклада. Раймунд Крауляйдис считает, что вернуть пациента к жизни могут алкогольные напитки различной крепости.

10. Офисная ностальгия

Жертвами этой напасти чаще всего становятся работники старшего возраста. Они принципиально отказываются использовать современные технологиии, считая их вселенским злом, и доверяют только старым, добрым, проверенным, рабочим инструментам, которые остались им в наследство от бабушек и дедушек. Лечится запущенная форма офисной ностальгии принудительной отправкой на пенсию.

Какая офисная болезнь показалась вам самой опасной? Есть ли в вашем окружении люди, которых вы узнали в каком-либо из описаний? Делитесь с нами в комментариях.