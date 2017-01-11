Короткий тест по Фрейду: Как вы на самом деле воспринимаете жизнь?

Короткий тест по Фрейду: Как вы на самом деле воспринимаете жизнь?

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  1. Вы смотрите в морскую даль. Какое чувство при этом вы испытываете?
  2. Вы идете по лесу и смотрите себе под ноги. Что вы видите? А теперь запишите чувство, которое вы испытываете от увиденного.
  3. Вы видите летающих чаек над собой. Какие ощущения они у вас вызывают?
  4. Вы смотрите на бегущий табун лошадей. Какие при этом у вас эмоции?
  5. Перед вами в пустыне стоит стена. Вы не видите ее конца. В ней есть маленькая дырка, в которую виден оазис. Ваши действия?
  6. Скитаясь по пустыне, вы неожиданно находите кувшин с водой. Что вы сделаете?
  7. Заблудившись ночью в лесу, вы находите в чаще дом, в котором горит свет. Как поступите в таком случае?
  8. Вы оказались в сильнейшем тумане. Ничего не видно. Что вы будете делать?
Что означают ваши ответы:

  1. Это ваше отношение к жизни, ваши эмоции и желания.
  2. Ощущение себя внутри своей семьи.
  3. Ваше отношение к женщинам.
  4. Ваше отношение к мужчинам.
  5. Это ваша стратегия в решениях проблем.
  6. Это то, как вы выбираете сексуального партнера.
  7. Ваша готовность к браку и семье.
  8. Отношение к смерти.

Фото на превью DEPOSITPHOTOS
По материалам learning-mind ,
bartleby

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