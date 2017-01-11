Короткий тест по Фрейду: Как вы на самом деле воспринимаете жизнь?
AdMe.ru предлагает вам заглянуть в тайны вашего подсознания: возьмите ручку c бумагой, отключите логику, включите воображение и вперед!
- Вы смотрите в морскую даль. Какое чувство при этом вы испытываете?
- Вы идете по лесу и смотрите себе под ноги. Что вы видите? А теперь запишите чувство, которое вы испытываете от увиденного.
- Вы видите летающих чаек над собой. Какие ощущения они у вас вызывают?
- Вы смотрите на бегущий табун лошадей. Какие при этом у вас эмоции?
- Перед вами в пустыне стоит стена. Вы не видите ее конца. В ней есть маленькая дырка, в которую виден оазис. Ваши действия?
- Скитаясь по пустыне, вы неожиданно находите кувшин с водой. Что вы сделаете?
- Заблудившись ночью в лесу, вы находите в чаще дом, в котором горит свет. Как поступите в таком случае?
- Вы оказались в сильнейшем тумане. Ничего не видно. Что вы будете делать?
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
По материалам learning-mind ,
bartleby