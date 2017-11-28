Сотрудники и босс замечают 10 неочевидных вещей, которые нам хотелось бы от них скрыть

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Порой наш внешний вид, рабочее место и поведение говорят о нас больше, чем слова. И наши коллеги видят многое такое, чего мы сами можем за собой не замечать. Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку вещей, которые коллеги и босс подмечают за нами, но не всегда говорят вслух. Обратите на это внимание.

1. Вы ночевали не дома

Об этом коллеги узнают по вашему виду, как бы вы ни старались «припудрить носик». Лучшее, что можно сделать в таком случае, — просто вести себя непринужденно и делать свою работу. В конце концов, вы ведь имеете право на личную жизнь.

2. Вы льстите

Босс всегда чувствует, когда вы говорите неискренние комплименты и заискиваете перед ним. Так что не стоит спешить льстить начальнику в надежде завоевать его доверие и расположение. Тем более что это все равно не поможет, в отличие от качественной работы.

3. Вчера было много алкоголя

Коллеги обязательно заметят ваше состояние, хоть внешне вы и приведете себя в порядок. Особенно если на носу важное мероприятие. Поэтому не стоит вдаваться во все тяжкие, если завтра ответственный день. А если уж так вышло, то можно просто тихо делать свое дело и не будоражить коллег.

4. Вы не любите своих коллег

Даже если вы изо всех сил улыбаетесь сотрудникам в рабочее время, они заметят, что на корпоративах вы ведете себя отстраненно и мрачно наблюдаете за всеми. Так что лучше уж не лицемерить, пытаясь задружиться с неприятными вам людьми. Работа есть работа, совсем не обязательно всех любить.

5. Вы филоните в рабочее время

Хоть вы и не отходите от монитора, человек, который заполняет отчет, и сидящий в соцсетях выглядят по-разному. Конечно, перерывы и перекуры никто не отменял. Но слишком наглеть тоже не стоит.

6. Вы опоздали на работу

Босс всегда это видит, даже если не делает замечаний. Кто знает, может, он считает до пяти или десяти, а потом ждет серьезный выговор? Лучше уж не провоцировать судьбу и подружиться с часами.

7. Вы на диете

И совершенно не обязательно трубить об этом на каждом углу. Ограничения в пище влияют на общий настрой, и коллеги это видят. Но если для вас это действительно важно, то какая разница, что скажут сотрудники, правда?

8. Вы не любите свою работу

Если вы ходите в офис только потому, что нужно как-то зарабатывать на жизнь, поверьте, это заметно. Хотя в такой ситуации живут сотни людей. Если это промежуточный этап на пути к делу своей мечты, то цель оправдывает действия.

9. Вы ищете новую работу

И совсем не обязательно всем рассказывать, сколько резюме вы разослали и на сколько собеседований сходили. Коллеги и босс все видят. Впрочем, если вы нашли то, что подходит вам в разы больше, то это уже не важно.

10. Вы расстались с любимым

Сотрудники и босс обязательно заметят перемену вашего настроения, даже если вы никому не рассказываете о своей личной жизни. Если вы болезненно переживаете разрыв, может, стоит взять небольшой отпуск или отгул? Все равно мысли уж точно не о работе.