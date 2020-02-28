Кем стали дети Никитиных, чью систему воспитания кто-то считал гениальной, а кто-то садистской

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В 60–70-х годах ХХ века обычная семья Бориса и Лены Никитиных, в которой было необычно много детей, стала известна на весь СССР. Детей родилось семеро, и воспитывали их по казавшейся странной системе раннего развития. О своем опыте супруги написали множество книг, о них снимали фильмы, а изобретенные ими настольные логические игры имели немалый спрос. Но все же принципы, по которым супруги растили своих детей, постоянно подвергались осуждению.

Мы в AdMe.ru узнали, как жила знаменитая семья, которая намного опередила свое время.

Как все начиналось

Лена и Борис Никитины.

Инженер-авиатор Борис Никитин увлекался педагогикой и был не согласен с принятыми в СССР методами воспитания молодежи. В 50-х годах он даже пытался создать собственную школу, но власти идею не поддержали и учебное заведение открывать запретили. Со своей будущей женой Леной, учителем русского языка и литературы, он познакомился на одном из городских педагогических совещаний. Борис был старше ее на 14 лет, но схожие взгляды на жизнь и интересы – педагогика, творчество, школьные преобразования – очень быстро сблизили их. Сложилось так, что именно в собственной семье им удалось создать «школу будущего», которую не получилось открыть в советских реалиях. В 1959 году у них родился сын Алексей, в 1960-м – Антон, затем Ольга, Анна, Юлия, в 1969-м – Иван и в 1971-м самая младшая – Любовь.

Как "экспериментировали" на детях

Никитины были уверены: физически и умственно ребенок будет развиваться сам – достаточно создать вокруг него развивающее пространство. Задача же родителей не заставлять, а направлять. А еще радоваться успехам и поддерживать его, но и не слишком опекать, чтобы ни в коем случае не подавлять самостоятельность. Начать формировать способности нужно как можно раньше. Если же ребенку не давать этой возможности, то его таланты со временем быстро угаснут, а жизнь будет скучной. Главными своими находками Никитины считали следующие принципы: Здоровье и физическое развитие: избегание стерильности, закаливание и гимнастика с младенчества, легкая одежда, простое питание без перекармливания, домашний спорткомплекс. Супруги сделали спортивные снаряды частью домашней обстановки, и удовольствие от движения и физических нагрузок входило в жизнь детей легко.

Эмоциональное развитие: грудное вскармливание с первых минут жизни и прикладывание к груди по требованию, частый телесный контакт с мамой и папой, совместный сон, возможность познавать мир без лишних запретов, множество общих с родителями занятий, нацеленность на помощь другому.

Интеллектуальное развитие: богатая «развивающая среда», счет, буквы, чтение, географические карты, головоломки и, наконец, специальные игры, которые разработали родители. Игры были направлены на развитие аналитических и творческих способностей с учетом склонностей и интересов ребенка. Причем детей ни в коем случае не заставляли ими заниматься.

Творческое развитие: в семье была создана атмосфера, где приветствовалось и поддерживалось творчество во всех его видах, нестандартные решения и открытия.

Почему их начали осуждать и даже травить

Сегодня эти принципы кажутся естественными, но в то время родственники и общественность были возмущены. Многие считали, что Никитины подвергают детей опасности, лишают их детства и всячески издеваются. Главные споры вызывали закаливание, раннее чтение и самостоятельность детей. Супруги были вынуждены отстаивать свое право воспитывать детей так, как считают нужным. А все потому, что Никитины не скрывали: с младенцами они занимаются гимнастикой, вместе с детьми бегают по снегу и обливаются холодной водой, разрешают помогать во всех делах взрослых. Например, мальчики уже в 3 года могли сделать себе игрушки, используя молоток и пилу. И конечно, занимаются с ними по своим методикам.

Самих супругов результаты их деятельности вдохновляли и убеждали в правоте. Дети болели намного реже других, росли самостоятельными и любознательными, уже в 3 года умели читать, а в 4 решали несложные уравнения. Их рано отдавали в школу, они легко учились, перескакивали через классы. В 1965 году о семье был снят 1-й фильм — «Правы ли мы?», в котором Никитины рассказывали о своем опыте и возможностях.

Со временем они признали, что кое в чем ошибались

Когда Никитиных спрашивали, хотят ли они вырастить вундеркиндов, Лена и Борис всегда отрицали это. Они говорили, что это не «раннее развитие», а просто своевременное, и оно помогает вырастить любых детей умными, самостоятельными и творческими, найти себя в профессии и жизни. Однако, когда дети выросли, Лена и Борис признали, что им не удалось обойтись без серьезных ошибок. Во-первых, Никитины жили буквально как в шоу «За стеклом». Семья постоянно находилась под наблюдением сторонников и противников. Выросшие дети рассказывали, что они не могли ощущать себя полностью защищенными от разговоров и сплетен. Телевизионщики, журналисты, педагоги, врачи, соседи и одноклассники позволяли себе постоянно обсуждать и осуждать жизнь семьи.

С другой стороны, жизнь детей была большей частью сосредоточена в доме. Они не ходили в детский сад, а в школе были младше всех и общий язык со сверстниками найти было нелегко. При этом дом был открыт для гостей, друзей и единомышленников Никитиных. Интерес общества к необычной семье в какой-то момент фактически отнял Бориса и Лену у их собственных детей. Они ездили по стране с лекциями, писали книги, выступали на телевидении. В какой-то период дети чувствовали себя эмоционально обделенными. Но в семье всегда сохранялась атмосфера любви, родители ко всем людям относились по-доброму и без предубеждений, и сложности удалось преодолеть. То, что в детстве все знания и навыки приобретались легко, некоторым из детей подарило иллюзию, что и в дальнейшем все будет даваться играючи, они не привыкли к строгой дисциплине. Однако получать знания, которые уже не могли дать в семье, было труднее. Например, дочь Юлия отмечала, что привычку учиться «через не хочу» пришлось нарабатывать уже в старшем возрасте, а старший сын Алексей рассказывал, что стремление добиваться цели дали занятия борьбой. При этом сейчас дети Никитиных утверждают, что именно детская привычка искать нестандартные решения помогла им уже в зрелом возрасте нарабатывать профессиональные навыки. Все семеро детей выросли творческими и интеллигентными людьми, которые нашли себя в жизни. Они дружат между собой и с большим теплом и признательностью вспоминают родителей. Часть родительского опыта они применяют и сегодня. С их участием переизданы книги, выпускаются развивающие игры. Но они не стремятся открыть для журналистов и любопытных собственные семьи. И ни один внук Никитиных не пошел в школу раньше положенного срока.

Кем выросли дети Никитиных, которые подарили родителям 27 внуков

Старший сын Никитиных, Алексей, живет в Лондоне. По специальности он учитель физики, трудится инженером-консультантом по разработке электроники. Женат и вырастил двоих детей. Вторым у Никитиных родился Антон. Окончил химический факультет МГУ. Занимал руководящую должность в производственной сфере. У Антона двое детей и четверо внуков. Ольга окончила юрфак МГУ им. М. В. Ломоносова, занимала руководящие должности в крупных компаниях, вырастила двух дочерей. Сейчас занимается тремя внуками. Анна Никитина стала многодетной мамой: у нее четверо детей и уже четверо внуков. Окончила медицинское училище, ее призвание — доула. Юлия — журналист. Окончила Московский государственный институт культуры. У нее две дочери. Иван получил высшее образование в сфере радио- и телевещания. Они с женой воспитали пятерых детей. Любовь окончила библиотечный техникум. Работала всего 3 года, а затем стала домохозяйкой. И она потрясающая многодетная мама: у Любови десять детей и уже двое внуков. Четыре семьи живут в Подмосковье, в нескольких коттеджах недалеко от старого родительского дома. Дети, внуки и правнуки часто собираются вместе на семейных праздниках и регулярно организуемых открытых фестивалях семьи Никитиных. У семьи есть сайт, где собрана вся информация об их жизни, системе, книги и фильмы родителей. Семейный бренд «Ступеньки творчества» — это интеллектуальные игры, которые помогают взрослым понять, что будет интересно именно их ребенку.

Вы знали об этой семье? Что думаете об этой методике? А может быть, у вас был опыт воспитания детей по системе Никитиных?