Каждый раз, когда вы сбиты с толку, на вас используют особый способ манипуляции
Бывало ли, что во время ссоры оппонент говорил вам: «Ты что, совсем? Не было такого!»? А вы ведь точно уверены, что было, хотя уже начинаете сомневаться... К сожалению, у нас плохие новости: скорее всего, вы стали жертвой особого вида манипуляции — газлайтинга.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, что же такое газлайтинг и как не стать его жертвой.
Газлайтинг — это разновидность манипуляции, основная цель которой психологически заставить человека сомневаться в объективности реальности
Этот термин возник после того, как в 1944 году на экраны вышел фильм «Газовый свет» (Gaslight), который был номинирован на 7 премий «Оскар» и получил 2 из них. По сюжету фильма муж манипулирует сознанием жены, переставляя в доме мебель и другие предметы, чтобы жена поверила, что у нее проблемы с памятью и она сходит с ума.
Признаки того, что на вас используют газлайтинг
- Вас заставляют сомневаться в своей памяти.
- Вам говорят, что вы не можете знать точно из-за своих внешних/ возрастных/ физических параметров.
- Вас заставляют сомневаться в своем эмоциональном состоянии.
- Вас убеждают в том, что вы не в том настроении, чтобы полноценно оценивать реальность событий.
- Вас убеждают, что все вокруг врут, поэтому вы воспринимаете все не так, как есть на самом деле.
- Вам постоянно говорят о ваших недостатках.
Как защитить себя от газлайтинга
- Ограничьте свое общение с манипулятором. Когда психологическая пытка ослабнет, вы сразу же поймете, что с вами все в порядке.
- Обсудите проблему напрямую. Объясните, что таким поведением человек влияет на вашу психику. Если это кто-то из ваших близких, он сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию.
- Учитесь отстаивать свое мнение. Оперируйте фактами, спорьте.
- Доверяйте своей памяти и своим чувствам. Не нужно перепроверять события, ориентируясь на память других людей.
- Записывайте. Ведите дневник, где будете фиксировать важные факты и события, и тогда вы станете более уверенными в себе и в своей памяти.
- В крайнем случае опросите независимых наблюдателей, которые живут или работают вместе с вами. Спросите, видят ли они те странности, в которых вас постоянно упрекают.
- Старайтесь сохранять спокойствие. Не идите на поводу у манипулятора, не кричите в ответ и не проявляйте агрессию. Трезвость ума позволит вам сохранить четкость воспоминаний о конкретном случае.
- Обратите внимание на свои страхи (например, остаться в одиночестве или без работы). Часто газлайтеры манипулируют именно тем, что вам дорого. Если вы сможете побороть свои слабости, управлять вами станет гораздо сложнее.
Бонус
Если хотите увидеть, как работает газлайтинг на практике, то рекомендуем почитать книгу «Девушка в поезде» (The Girl on the Train) или посмотреть экранизацию романа.
Сюжет очень ярко отображает, насколько сильно влияет давление со стороны другого человека на наше подсознание и как от этого может полностью меняться наше восприятие происходящего.
Фото на превью depositphotos