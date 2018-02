Каждый раз, когда вы сбиты с толку, на вас используют особый способ манипуляции

Признаки того, что на вас используют газлайтинг

Как защитить себя от газлайтинга

Бонус

Если хотите увидеть, как работает газлайтинг на практике, то рекомендуем почитать книгу «Девушка в поезде» (The Girl on the Train) или посмотреть экранизацию романа.

Сюжет очень ярко отображает, насколько сильно влияет давление со стороны другого человека на наше подсознание и как от этого может полностью меняться наше восприятие происходящего.