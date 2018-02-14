Каждый раз, когда вы сбиты с толку, на вас используют особый способ манипуляции

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Бывало ли, что во время ссоры оппонент говорил вам: «Ты что, совсем? Не было такого!»? А вы ведь точно уверены, что было, хотя уже начинаете сомневаться... К сожалению, у нас плохие новости: скорее всего, вы стали жертвой особого вида манипуляции — газлайтинга.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что же такое газлайтинг и как не стать его жертвой.

Газлайтинг — это разновидность манипуляции, основная цель которой психологически заставить человека сомневаться в объективности реальности

Этот термин возник после того, как в 1944 году на экраны вышел фильм «Газовый свет» (Gaslight), который был номинирован на 7 премий «Оскар» и получил 2 из них. По сюжету фильма муж манипулирует сознанием жены, переставляя в доме мебель и другие предметы, чтобы жена поверила, что у нее проблемы с памятью и она сходит с ума.

Признаки того, что на вас используют газлайтинг

Вас заставляют сомневаться в своей памяти.

Вам говорят, что вы не можете знать точно из-за своих внешних/ возрастных/ физических параметров.

Вас заставляют сомневаться в своем эмоциональном состоянии.

Вас убеждают в том, что вы не в том настроении, чтобы полноценно оценивать реальность событий.

Вас убеждают, что все вокруг врут, поэтому вы воспринимаете все не так, как есть на самом деле.

Вам постоянно говорят о ваших недостатках.

Как защитить себя от газлайтинга

Ограничьте свое общение с манипулятором. Когда психологическая пытка ослабнет, вы сразу же поймете, что с вами все в порядке.

Когда психологическая пытка ослабнет, вы сразу же поймете, что с вами все в порядке. Обсудите проблему напрямую. Объясните, что таким поведением человек влияет на вашу психику. Если это кто-то из ваших близких, он сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Объясните, что таким поведением человек влияет на вашу психику. Если это кто-то из ваших близких, он сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Учитесь отстаивать свое мнение. Оперируйте фактами, спорьте.

Оперируйте фактами, спорьте. Доверяйте своей памяти и своим чувствам. Не нужно перепроверять события, ориентируясь на память других людей.

и своим чувствам. Не нужно перепроверять события, ориентируясь на память других людей. Записывайте. Ведите дневник, где будете фиксировать важные факты и события, и тогда вы станете более уверенными в себе и в своей памяти.

Ведите дневник, где будете фиксировать важные факты и события, и тогда вы станете более уверенными в себе и в своей памяти. В крайнем случае опросите независимых наблюдателей , которые живут или работают вместе с вами. Спросите, видят ли они те странности, в которых вас постоянно упрекают.

, которые живут или работают вместе с вами. Спросите, видят ли они те странности, в которых вас постоянно упрекают. Старайтесь сохранять спокойствие. Не идите на поводу у манипулятора, не кричите в ответ и не проявляйте агрессию. Трезвость ума позволит вам сохранить четкость воспоминаний о конкретном случае.

Не идите на поводу у манипулятора, не кричите в ответ и не проявляйте агрессию. Трезвость ума позволит вам сохранить четкость воспоминаний о конкретном случае. Обратите внимание на свои страхи (например, остаться в одиночестве или без работы). Часто газлайтеры манипулируют именно тем, что вам дорого. Если вы сможете побороть свои слабости, управлять вами станет гораздо сложнее.

Бонус

© Reliance Entertainment

Если хотите увидеть, как работает газлайтинг на практике, то рекомендуем почитать книгу «Девушка в поезде» (The Girl on the Train) или посмотреть экранизацию романа. Сюжет очень ярко отображает, насколько сильно влияет давление со стороны другого человека на наше подсознание и как от этого может полностью меняться наше восприятие происходящего.