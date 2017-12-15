Каждый Новый год мы совершаем 10 ошибок, из-за которых наши планы не сбываются

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С нового года всегда хочется начать новую жизнь. Мы составляем планы и списки желаний, мы настроены решительно и непреклонны. Но каждый раз что-то идет не так. И пролетает еще один год в потоке бесконечной рутины, а мы так и не приблизились к цели и вместо радости чувствуем разочарование и бессилие. Почему так? AdMe.ru приводит несколько ошибок, которые все совершают в начале нового года, пытаясь изменить свою жизнь.

Недостаточно откровенны сами с собой, когда составляем список желаний

Составьте список собственных желаний. А теперь вычеркните все «желания», которые не принадлежат вам. Просто будьте честны с собой. Откиньте навязанное модой, близкими и друзьями. Поймите, что нужно именно вам, и тогда вы будете замотивированы по-настоящему, трудясь над исполнением желаний из списка.

Мы хотим, чтобы все было идеально. Или никак

Излишний перфекционизм отнимает много сил и энергии. Мы хотим идеала, но

подсознательно понимаем, что нам это не под силу и, как следствие, даже не

пытаемся что-либо делать. Ждем подходящего момента, ждем, когда будут силы,

когда будет время. В психологии есть понятие «паралич перфекциониста». Оно применяется к людям, имеющим внутреннее убеждение, что идеально сделать не получится, и поэтому испытывающим страх начать дело. Не будьте к себе слишком строги. Разрешите себе ошибки на пути к мечте. А иначе есть риск вообще никогда не сдвинуться с места.

Ставим слишком большую цель, но не продумываем промежуточные этапы для ее достижения

Если разбить большую задачу на много маленьких постепенных шагов, решить ее будет гораздо проще. Например, вы хотите похудеть за год на 12 кг. Сразу на 12 сложновато, а если разбить цель и худеть на килограмм в месяц — вполне реальная задача. Выучить язык, научиться новым навыкам, накопить на путешествие — любая сложная задача разбитая на этапы становится гораздо более выполнимой. Подсознание перестает бояться объема. Кроме того, так вы контролируете продвижение к цели.

Цепляемся за прошлое

На самом деле все мы боимся будущего. Потому что там неизвестно что. А в прошлом все знакомо. Да, не так хорошо, но зато относительно безопасно. Строя новые планы, мы подсознательно боимся далеко отходить от знакомого, мы не мечтаем достаточно широко. Страх потерять то, что мы имеем сейчас, затмевает перспективы будущего, альтернативы проторенной дорожки. А между тем возможности гораздо шире.

Слишком резко хотим начать новую жизнь

Мы хотим всего и сразу и не соглашаемся ждать. Желаем, чтобы перемены наступили резко, прямо с Нового года. И потом расстраиваемся, видя, что ничего не получается. Потому что не бывает все и сразу. Главное, не переставать двигаться в направлении к мечте. Каждый день по чуть-чуть. Даже если сразу перемен не видно. Ведь если в сердцах остановить движение, изменений и не будет. А если продолжать продвигаться маленькими шагами, то спустя год, подводя итоги, вы будете собой гордиться.

Критикуем себя за неудачные попытки и сдаемся

Не нужно истязать себя за «еще одну неудачную попытку». Это не поможет делу. Вы только заставляете себя переживать и чувствовать беспомощность и усталость. И руки опускаются. И попытки сходят на нет. Не надо так. Воспринимайте ситуацию реалистично, умейте видеть и сильные стороны. Поддержите себя, похвалите. Дайте себе время, если требуется. Дайте себе шанс.

Мы начинаем откладывать выполнение задуманного

Все четко спланировано и твердо решено. Но... на диету сядем, когда в холодильнике закончатся пирожки, за самообразование возьмемся, когда немного отдохнем — нужно же немного отдохнуть после новогодней суеты?! И так далее. Начинать новую жизнь с Нового года удобно тем, что откладывать вроде как некуда. Но наше подсознание всегда придумает оправдание лени и нежеланию менять что-либо.

Мы не мотивируем себя по-настоящему

Возможно, глубоко внутри вы недостаточно уверены, что это именно то, что сделает вас счастливым. Подсознание цепляется за теплый диван, а ваша идея с утренней пробежкой по морозу не кажется ему чем-то нужным. При недостаточной мотивации даже самого яркого запала хватит ненадолго. Визуализируйте свою мечту. В красках распишите себе преимущества ее реализации. Мотивируйте себя так, чтобы фраза «А, не очень-то и хотелось» не могла стать оправданием.

Мы слишком много говорим о своих планах

Ставя перед собой новую цель, мы сообщаем об этом друзьям, коллегам и даже

размещаем громкие заявления в соцсетях. И внутренне успокаиваемся, считая, что

полдела сделано. Но чаще всего намерениям, о которых люди так страстно говорят, не суждено сбыться. Психологи считают, что это имеет отношение к самоидентификации. Ведь все хотят выглядеть успешными. А само намерение, решимость и одобрение окружающих заставляют человека чувствовать себя успешным. И парадоксальным образом это ощущение уменьшает возможности самосовершенствоваться и трудиться над собой. В подсознании заводится мысль о том, что уже все круто, — так зачем трудится? Так что меньше слов — больше дела, и все получится!

Нам недостает смелости признать все проблемы

Мы закрываем глаза на многое и не признаем некоторых своих слабостей. И, как следствие, не делаем на них поправку, составляя списки желаний и планов. А потому наши блестящие мечты разбиваются о суровую реальность. Будьте честны с собой, принимайте свои несовершенства и планируйте изменения в своей жизни, исходя из того, что имеете.