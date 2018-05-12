Ученые выяснили, как работают сайты знакомств и можно ли там найти идеального партнера

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Если верить опросу, в котором приняли участие более 19 000 человек, треть браков начинается с онлайн-знакомства. Другие любопытные данные опроса, которые собирали в течение 7 лет, говорят о том, что чуть меньше половины из опрошенных пар познакомились на романтических сайтах. Но почему все же чаще получается, что активное общение в виртуальном пространстве не перерастает в долгосрочные отношения, а то и вовсе не заходит дальше одного-двух свиданий? Ученые считают, что мы, увы, ожидаем от интернет-сервисов слишком многого.

В этой статье американские ученые и AdMe.ru объясняют, почему так происходит и в чем на самом деле могут помочь соцсети для знакомств.

Виртуальность vs. реальность

Представьте, что, твердо решив отыскать свою вторую половинку, вы выбираете между услугами двух сайтов знакомств. Один из них предлагает оставить краткую информацию о себе, а второй — заполнить анкету с более чем сотней детальных вопросов о вас и вашем идеальном партнере. В каком случае шансы найти «того самого» человека будут выше? Ответ: без разницы. Приложения для знакомств оказались бессильны предсказать, понравятся ли люди друг другу в реальной жизни. Именно так заключили американские ученые в результате эксперимента. И степень сложности алгоритма поиска совместимости при этом совершенно ни при чем.

Романтический прогноз

Участники эксперимента старательно отвечали на десятки простых и сложных вопросов, после чего отправлялись на 4-минутную встречу в формате быстрого свидания. Каждый при этом должен был отметить, насколько очередной партнер показался ему интересным и сексуально привлекательным. Одновременно с этим исследователи прогнозировали результат каждого свидания исходя из подробных данных анкет участников. Забавно, но попытка просчитать романтику с треском провалилась. Причем настолько, что невозможно даже было выявить ни одной закономерности, по которой участники заведомо почувствуют заинтересованность или отторжение. По словам авторов эксперимента, знание романтических предпочтений может предсказать человеческую симпатию двух людей, но не влечение. Только показатели быстрых свиданий (например, эмоциональная реакция) дали ученым возможность спрогнозировать, насколько сильно один участник впоследствии «зацепит» другого. Тогда они заключили, что влечение возникает только в тех случаях, когда люди взаимодействуют в реальности.

В чем же смысл

Это не доказывает, однако, что приложения для знакомств — бессмысленная вещь. Все критерии, которые вы укажете для своего идеала, могут послужить своеобразным фильтром и сузить круг поиска. Таким образом, вероятность найти нужного человека, при встрече с которым возникнет особенная химия, в несколько раз увеличивается. Итак, суть сайтов и приложений для знакомств сводится к тому, что они дают нам список приблизительно подходящих и свободных кандидатов; иных чудес ожидать от них не стоит. Если ваша большая история любви началась именно с сайта знакомств, можете смело считать себя редким счастливчиком.

Бонус: важные мелочи, которые редко приходят в голову

Статистика показывает, что наибольшую пользу от онлайн-знакомств извлекают те люди, которым сложно знакомиться и заводить отношения в реальной жизни.

Действительно ли было необходимо вмешательство науки, чтобы ответить на вопрос, врут ли люди в интернете? Но если вы любите цифры, то вам интересно будет узнать, что 81 % пользователей приложений для знакомств откровенно сочиняют насчет своего возраста, роста и веса. «Люди врут, чтобы оправдать ожидания той аудитории, на интерес которой претендуют», — считает профессор Каталина Тома.

Помните, в самом начале мы писали, что треть браков начинается с онлайн-знакомства? Думаем, вы должны знать еще кое-что: согласно данным Мичиганского университета, такие браки на 28 % чаще распадаются в первый же год, а общее количество разводов пар, встретившихся онлайн, в 3 раза выше тех, кто знакомился лично.

Сайты знакомств делают нас более придирчивыми, если не сказать испорченными. Получая на свой запрос десятки подходящих кандидатов, пользователь начинает все чаще отсеивать недостаточно идеальных и, как ни парадоксально, только продлевает свое одиночество.

У вас есть свой опыт онлайн-знакомств? Мы — за чаем, а вы пока начните свой рассказ в комментариях.