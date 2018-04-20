Есть ли вероятность прожить всю жизнь, так и не встретив своего человека?

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Весь современный мир живет под девизом «Найди свою вторую половинку». «Вторая половинка» — вдумайтесь в эти слова. Получается, без некой определенной, заранее нам предначертанной половины мы не сможем раскрыть себя и считаться полноценными? Это звучит очень романтично. Но немного жестоко. Ведь только подумайте: что, если вы встретили идеального человека, но на самом деле он вовсе не часть вас? А что, если ваша половина живет на другом конце света? Судьба должна быть очень хитрой штукой, чтобы придумать такой сложный сценарий для восстановления вашей целостности с человеком с другого континента. А что, если все пойдет не по сюжету и вы никогда его не встретите?

Мы в AdMe.ru решили найти честные ответы простых людей на типичные советы профессиональных коучей и авторов глянцевых журналов по поиску этой самой второй половинки. Надеемся, их опытный взгляд на все эти любовные лайфхаки поможет ответить на наш вопрос: «А что, если я никогда не встречу свою родственную душу?»

1. «Чтобы встретить своего человека, нужно заранее прописать четкий идеал»

Многие тренеры по успешной жизни утверждают, что нужно сразу точно описать своего идеального человека: его внешность, черты характера, положение в обществе, сферу деятельности. Благодаря такой визуализации объект желаний должен сам «красиво войти в вашу грешную жизнь». Но вот что происходит у людей, которые заранее все прописывают:

«Знаете, с самой школы у меня были абсолютно разные критерии к человеку, которого я бы хотела любить и видеть около себя. Сначала это был образ красивого мальчика. Потом, когда я встретила красивого, я поняла, что мне этого мало. Мне-то надо, чтобы с ним еще и поговорить было о чем. А когда встретила и умного, и красивого, поняла, что мне все равно на внешность, но на отсутствие чувства юмора я не могла закрыть глаза. И со временем я просто стала расставлять приоритеты. Если в 18 лет мне важно было, чтобы парень не курил, сейчас мне все равно, курит молодой человек или нет, ведь его вредная привычка не делает его хуже». Лола Гук

Во-первых, человек, который живет в вашей голове и отчаянно пытается встретить вас каждый день где-то за углом, может вовсе и не появиться в вашей жизни. А хорошего человека не из своего «эскиза» вы можете запросто пропустить и не заметить. Во-вторых, как мы и видим по истории выше, наши критерии постоянно меняются. И происходит это не только из-за собственных изменений, но и из-за постоянно приобретаемого опыта. Для наглядности представьте, что отношения — это вальс. Вы мечтаете найти партнера, который вальсировал бы с вами нога в ногу. Но как вы определите, кто именно вам подойдет, если вы даже не попробовали станцевать с тем, кто вас пригласил?

2. «Чтобы встретить половинку, нужно постоянно быть в активном поиске»

И вновь о теме вальса: перебарщивать с количеством партнеров, как порой советуют модные журналы, тоже не вариант. И вот почему: в последнее время набирают популярность эксперименты с ежедневными свиданиями, как, например, этот Tinder-эксперимент с 300 свиданий за год. Самый обобщающий вывод из подобного опыта сделала девушка в своей статье в журнале Wonderzine:

«Я заходила в приложение и любовалась парнями — все это напоминало игру или поиск одежды в интернет-магазине. Tinder меняет: ты перестаешь ценить партнера и обращаешь больше внимания на недостатки, чем на достоинства. За то время, что я пользовалась приложением, я разочаровалась в себе: мне было стыдно, что я перестала ценить тех, с кем встречаюсь, что каждый раз пыталась найти кого-то лучше». Офис-менеджер, 27 лет

3. «Чтобы встретить своего человека, нужно развивать себя»

«Поверьте, что вы достойны любви, а любовь достойна вас, даже если у вас израненное сердце. Научитесь слушать себя. Разговаривайте с собой в тишине. Услышьте свой внутренний голос. Знакомьтесь и со своим телом: чаще ходите в спа, расслабляйтесь наедине с собой. Порой разрешайте себе поплакать и погрустить — так вы не будете бояться новых потерь» — вот о чем нам неустанно твердят жизнеутверждающие статьи в интернете. Давайте поразмыслим менее ванильно и более разумно: саморазвитие и вера в себя действительно очень важны. Но попробуйте-ка набрать в Google запрос «я красив(а), но одинок(а)» (вместо «красив» можно указать «умен/ успешен/ богат» или даже «красив как бог»), и вы поймете, что даже очень развитые, успешные и талантливые люди не всегда без проблем могут встретить хорошего партнера для вальса. Значит, дело не обязательно в собственной идеальности и разносторонности, идем дальше.

4. «Нужно всего лишь верить. Это главное»

«„Если верить, все получится“. Слепое следование такому типу мышления сокрушает многие мечты. Вероятно, именно так будет звучать первое объяснение какого-нибудь гуру-шамана: „Если вы не успешны — все потому, что вы недостаточно верите в свою цель. Вы не достаточно сильно в ней убеждены“. Да, забудьте о таланте, возможностях, лишь отсутствие веры — лишь из-за этого факта вы терпите неудачи. Если бы это действительно было так, то все, что вам нужно, — это полная уверенность в своей цели. И все!» Алекс Джордж, психолог

Вера действительно вещь необходимая, но лишь в совокупности с другими качествами. Мечтая на диване, идеального танцевального партнера не найдешь — нужно идти на бал.

5. «Чтобы встретить родственную душу, визуализируйте жизнь с этим человеком»

Психологи иногда предлагают такой прием: если вы очень хотите быть с кем-то в отношениях, но при этом все никак не можете встретить своего партнера по вальсу, попробуйте в течение месяца вести себя так, будто он у вас уже есть. Представьте, что вы живете вместе, представьте, как теперь изменилась ваша жизнь, наверняка поменялся распорядок, привычки, быт. Такой самообман может быть полезен с точки зрения психологии: он подсознательно настраивает вас на нужный ритм, благодаря чему ваша вторая половинка и, наверное, сама Вселенная скажут: «Ну, значит, пора бы и встретиться!» При этом можно найти забавные примеры женщин в интернете, которые совместно с 1-м пунктом о визуализации внешности «навизуализировали» таким образом мужей:

«Визуализировала голубоглазого блондина. Некурящий и непьющий. Мы должны были увлекаться театром, разговаривать о культуре и литературе. Получила жгучего брюнета с карими глазами и трехдневной щетиной. Увлекается футболом и рыбалкой. Выкуривает две пачки в день и обожает ирландский виски». Пользователь Woman.ru

В итоге любой совет можно подвергнуть сомнению. Так какова же вероятность даже при соблюдении всех этих названных условий так и не встретить своего человека?

Одно из самых популярных мнений из интернета:

«Никакой вероятности. Не стоит на этом зацикливаться, самый главный и „тот“ человек в жизни — это вы. Нет никого важнее в вашей жизни, чем вы. Поэтому не стоит ждать и искать „того самого“, направляйте силы на себя, и обязательно кто-то это заметит и оценит. А если нет, то по крайней мере вы проживете не зря и достойно, ведь жизнь удивительно короткая штука — надо все успеть». Mariia Tatarenko