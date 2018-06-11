Язык тела всегда подскажет, если вы ошиблись в выборе партнера

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Язык тела — это универсальный способ выразить себя, общаясь без слов. В отношениях между мужчиной и женщиной он настолько важен, что может влиять на взаимоотношения больше, чем слова в сочетании с тоном голоса. «Многим людям, особенно мужчинам, достаточно сложно выражать свои мысли словами, — объясняет эксперт по языку тела Яна Герман (Yana German). — Таким образом, язык тела часто является большим вкладом в сохранение отношений или, наоборот, сигналом о том, что вы ошиблись в выборе партнера». К сожалению, из-за стресса и усталости мы редко обращаем внимание на знаки собственного тела, способного подсказать нам важные вещи.

Мы в AdMe.ru собрали значимые сигналы тела, на которые стоит обратить внимание, если вы сомневаетесь в ваших отношениях.

Отдаление друг от друга

Некоторые считают, что расстояние укрепляет чувства. Другие утверждают, что именно это разрушает отношения. Идеальная интимная зона находится где-то между 0 и 45 см. Если один из партнеров отдаляется, предпочитает быть на расстоянии, лишний раз не хочет прикасаться или брать за руку, то это веский повод задуматься.

Склонность к самоубеждению

В здоровых отношениях вам не захочется анализировать каждый ваш шаг и поступок партнера. Как только закрадываются сомнения или начинается диалог с самим собой о верности совершенного действия в отношении любимого, стоит задуматься о перспективе ваших отношений.

Неодинаковый темп ходьбы

Казалось бы — такая мелочь. Однако одинаковый темп движений во время ходьбы говорит о внутренней синхронизации партнеров. Любящие пары подсознательно стараются идти с одинаковым шагом и темпом, будто придерживаясь невидимой линии. Когда такая гармония нарушена, это указывает на проблемы внутри пары.

Наличие ухмылки

Здесь речь идет именно о снисходительной улыбке в адрес партнера. Ухмыляясь, человек подсознательно показывает, что он чувствует свое превосходство в отношениях. В здоровых отношениях партнеры равны. Поэтому, если вы регулярно замечаете взгляд сверху и ухмылку в ваш адрес, стоит задуматься.

Закрытые позы

Cкрещенные ноги показывают, что человек чувствует себя оторванным от ситуации или, что еще хуже, от человека, с которым он связан. Если ваши руки перекрещены или в карманах, ноги сомкнуты, а спина согнута, то это верные признаки отсутствия интереса к партнеру.

Нахмуренные брови

Исследования профессора психологии Джона Готтмана показывают, что презрение является одной из главных причин развода. Нахмуренные брови — яркий показатель критики и осуждения. «Никто не любит слышать критику в свой адрес, — говорит Готтман. — Когда человек замечает, что у его партнера осуждающий взгляд, он подсознательно начинает обороняться, чтобы себя защитить». Это приводит к появлению новых проблем.

Чувство безразличия

Когда ваш партнер поворачивается к вам спиной, не смотрит в глаза, начинает говорить по телефону до того, как ваш диалог закончился, перебивает вас, не слушает, приходит поздно, это говорит о его безразличии к вам. Игнорирование и бойкот являются приемами манипулирования или подавления. Нежелание партнера принимать во внимание ваши мысли или точку зрения — признак того, что рядом не тот человек, который вам нужен.

Касание шеи во время разговора

В эмоциональных ситуациях у всех нас есть склонность находить способы себя успокоить. Когда люди не чувствуют себя в безопасности, обеспокоены, напуганы или нервничают, они закрывают шею или прикасаются к ней. Кроме того, такое прикосновение указывает на то, что человек может что-либо скрывать от партнера. Горло — это фактически «ворота» для слов, поэтому это одна из самых уязвимых частей тела.

Дружеские похлопывания по спине

Друг может похлопать вас по спине в знак поддержки и одобрения. Однако сомнительно, когда романтично настроенный человек выбирает легкое похлопывание, а не крепкое объятие. Давайте посмотрим правде в глаза: вы и ваш партнер не товарищи по команде, а влюбленная пара.