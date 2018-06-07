Какие родительские ошибки являются самыми распространенными и почему они ломают детям жизнь

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По статистике, большинство родителей уверены в том, что они отлично воспитывают своих детей, и в целом позитивно оценивают свои педагогические навыки. Однако на практике все не так гладко. Часто мамы и папы допускают в воспитании одни и те же ошибки, которые приводят к появлению у детей комплексов, страхов и неправильных жизненных установок, которые позже подросшие дети транслируют уже на своих детей. В данной статье мы расскажем, как можно разорвать этот порочный круг.

Сегодня AdMe.ru собрал советы психологов со всего мира, которые помогут родителям не попасть в ловушку негативных педагогических стереотипов.

1. Ябедничать плохо

С детства родители твердят нам: «Не ябедничай», а мы верим, что это плохо. Однако психологи озабочены тенденцией замалчивания проблем в школьной среде. Они утверждают, что большинство детей из-за боязни прослыть ябедой просто не рассказывают об издевательствах и травле. На самом деле взрослые должны научить детей рассказывать о несправедливости, а еще поддерживать тех, кто решился привлечь к решению своих проблем родителей или учителя.

2. Ребенок не должен выражать свои негативные эмоции

Родителям больно видеть, когда их дитя страдает: плачет, злится или в ярости разбрасывает игрушки. Поэтому иногда легче прикрикнуть «не реви, не распускайся», чем разобраться в ситуации. Такая реакция на негативное поведение ребенка — худшая из возможных, потому что отрицательные эмоции нуждаются в выходе, дабы не перегружать нервную систему. Это своеобразный краеугольный камень психологического здоровья. Умение выражать негатив — качество, присущее зрелому человеку, оно пригодится вашему ребенку во взрослой жизни.

3. Ребенок должен нравиться и учителям, и друзьям, и соседям

Все родители мечтают о том, что их дети будут жить в мире с окружающими и никогда не узнают, что такое оскорбление, драка или большая ссора, и иногда в погоне за этим идеалом выбирают тактику «будь хорошим для всех». Конечно, очень важно быть конформным и уметь общаться с окружающими уважительно, однако не следует перегибать палку и пытаться стать хорошим абсолютно для всех. Ведь ради того, чтобы все тебя считали милым, приходится наступать на горло собственным желаниям и интересам.

4. Троечники не найдут достойную работу, когда станут взрослыми

Многие родители считают, что успеваемость их ребенка в школе напрямую говорит о том, насколько успешным он будет во взрослой жизни. Конечно, образование играет очень важную роль, но не является единственным и главным фактором в покорении карьерных высот. Гарвардский профессор Говард Гарднер, выделивший 8 типов интеллекта, утверждает, что большинство IQ-тестов оценивают формальную логику, между тем как существующие пространственный, музыкальный, кинестетический и другие типы интеллекта игнорируются. Тем временем растет число исследований, в которых говорится о том, что эмоциональный интеллект играет огромную роль в успешности человека.

5. Детям нужно покупать все самое дорогое и современное

Социологи из США отмечают, что расходы на детей в этой стране растут с каждым годом, из-за чего многие семьи вынуждены даже отказаться от родительства. Эшли Энериз, мама и специалист по финансам, утверждает, что родители тратят гораздо больше разумного, когда речь заходит о детях. Эшли советует подумать о том, действительно ли все, что вы покупаете, необходимо ребенку. Может быть, вы стараетесь дать своим детям то, чего сами были лишены в детстве? Или с помощью приобретения новой игрушки стараетесь загладить свои педагогические промахи? Экономия на расходах, связанных с вопитанием детей, не делает вас плохим родителем. Напротив, бережливые родители своим примером могут научить ребенка не тратить деньги на всякие пустяки.

6. Наказание должно лишать ребенка чего-либо

Педагоги утверждают, что лишение ребенка чего-либо значимого для него в виде наказания за проступки — не лучший способ воспитания. Одна из самых опасных черт токсичных родителей — привычка играть в бога, наказывая или, наоборот, милуя детей. Причем правила такой игры не всегда ясны, и часто наказание зависит от настроения родителей. А лишение ребенка любимого занятия, тренировки или возможности гулять с друзьями и вовсе не научит его ничему хорошему. Скорее наоборот: ребенок поймет, что тот, кто обладает властью, может заставить исполнить свою волю.

7. Детей нужно постоянно развлекать

«Я не хочу, чтобы мой ребенок скучал или бездельничал», — говорит мама и записывает малыша в развивающий центр, придумывает игры, которые не дадут ребенку загрустить, или покупает новую обучающую игрушку, чтобы ни одна минута досуга не прошла без пользы. Такие родители совершают ошибку, полагая, что их главная забота — развлечение детей и всестороннее их развитие без отпуска и перерывов. Однако психологи утверждают, что дети ни за что не научатся быть самостоятельными, если их родители играют роль аниматора, а жизнь превратилась в сплошной праздник.

8. Дети обязаны делиться игрушками

Ошибочное представление о том, что детей нужно учить делиться, очень распространено среди родителей. Однако дети, которых заставляют делиться, вряд ли будут испытывать искреннее желание пожертвовать своей вещью или угостить друга. Скорее наоборот, они станут более бережливыми — ведь неизвестно, когда в следующий раз родители решат проявить щедрость за счет их игрушек. А еще психологи советуют примерить подобную ситуацию на себя. Захочется ли вам делиться личной и, возможно, любимой вещью с незнакомым человеком? Снимете ли вы с себя любимую футболку только потому, что она понравилась соседу? Скорее всего, нет.

А вы считаете себя хорошим родителем? Поделитесь своим опытом воспитания детей в комментариях.