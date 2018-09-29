6 правил питания, которые помогут победить осеннюю депрессию (Почему не стоит есть клубнику в октябре)

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С наступлением осени тема апатии и хандры особенно актуальна. Однако последние исследования ученых говорят о том, что наше настроение напрямую зависит от того, что мы едим. Как результат, например, после перекуса фастфудом на ходу нам вдруг хочется грустить и энергия спадает до нулевой отметки, несмотря на то что было вкусно. А вот после обеда из запеченных овощей, наоборот, хочется свернуть горы и спасти мир.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как здоровье кишечника может влиять на наш мозг и что нужно есть, чтобы не оставить депрессии и плохому настроению ни единого шанса.

Новая область изучения — пищевая психиатрия

Австралийские ученые в 2017 году провели эксперимент, в котором поучаствовали 67 человек с депрессией. Часть больных уже лечилась антидепрессантами, вторые — психотерапией, а третья часть — комплексно обоими методами. Половине из этих наблюдаемых было предложено здоровое питание с высоким содержанием овощей, цельного зерна, рыбы и красного мяса, другие получили социальную поддержку — постоянного собеседника, с которым можно поболтать, поделиться переживаниями или просто поиграть в карты. Через 12 недель эксперимента у больных, изменивших питание в пользу здорового, значительно улучшилось настроение — в отличие от тех, кто получил социальную поддержку. В 2018 году на встрече Американской академии неврологии в Лос-Анджелесе было представлено новое исследование, подтвердившее, что у людей, в чьем ежедневном рационе — овощи, фрукты и цельные зерна, показатели депрессии значительно ниже, чем у остальных.

Как кишечник регулирует настроение?

Известный американский невролог и специалист по питанию Дэвид Перлмуттер в своей книге «Кишечник и мозг» подробно разворачивает тему про взаимосвязь микрофлоры кишечника и настроения. По его мнению, связь между лишним весом и наличием депрессии абсолютно закономерна, так как причина депрессии — в воспалении, которое возникает из-за нарушения баланса бактерий в кишечнике. В качестве подтверждения он приводит пример ослабевания иммунитета, когда организм недополучает важные вещества. Происходит это тогда, когда нарушается бактериальный баланс кишечника, который и контролирует состояние нашей иммунной системы.

Что входит в состав антидепрессивной диеты?

В качестве антидепрессивной диеты Дэвид Перлмуттер предлагает четко определенный рацион. В его основе — овощи, обогащенные волокнами и углеводами: кабачки, цветная капуста, брокколи, свекла, морковь; полезные жиры, которые содержатся в рыбе, авокадо, оливковом масле, орехах и семечках; продукты, богатые пробиотиками: кефир, йогурт, квашеная капуста, маринованные огурцы — они пополняют в нашем кишечнике запас полезных бактерий. Среди предпочтительного питания — супы, приготовленные на основе бульона из красного мяса на косточке, и специи, лидер среди которых — куркума, улучшающая пищеварение.

Какие продукты портят настроение?

Ограничить в рационе Дэвид Перлмуттер предлагает в первую очередь глютен и фруктозу. Клейковина глютена, по наблюдениям Перлмуттера, препятствует расщеплению пищи, что приводит к ухудшению переваривания и провоцирует реакцию иммунной системы. У многих пациентов может не быть столь очевидных симптомов проблем с пищеварительным трактом, но при этом «молчаливой атаке» могут подвергаться другие системы и органы их тела, например нервная система, считает специалист.

А то огромное количество фруктозы, которое потребляет современный человек, организм пока не в силах успешно переваривать. Пользу, по мнению автора методики, приносят лишь сезонные фрукты. Он рекомендует полностью исключить фруктовые соки, которые содержат чрезвычайно высокие дозы сахара.

6 принципов антидепрессивной диеты

По словам Дэвида Перлмуттера, переход на такую диету покажет быстрые результаты у тех, кто до того питался фастфудом и сладостями, а вот если питание было примерно таким же, то понадобится чуть больше времени. Чтобы проверить эффективность этого метода, необходимо соблюдать 6 принципов.

Выбирайте продукты питания с высоким содержанием пробиотиков.

Выбирайте продукты с низким содержанием углеводов и высококачественными жирами.

Наслаждайтесь вином, чаем, кофе и шоколадом.

Выбирайте продукты, богатые пребиотиками.

Пейте фильтрованную воду.

Регулярно устраивайте разгрузочные дни.