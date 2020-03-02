Какие «невинные» привычки превращают нас в настоящих абьюзеров и как это можно исправить
Эйблизм — это тот случай, когда вы предлагаете другу, соблюдающему строгую диету, попробовать кусочек вашего вкусного торта, потому что «ничего же не будет». Или когда вы припарковались на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями, «на минутку». Или когда заявляете другу, страдающему от депрессии, что «все проблемы просто в голове». Осознаете вы это или нет, но вы наносите вред чувствам этих людей, обесцениваете их трудности и игнорируете нужды.
Редакция AdMe.ru хочет поговорить о концепции эйблизма и различных формах, которые он принимает. Давайте вместе взглянем на наши «безвредные» привычки, которые на самом деле могут ранить окружающих.
Что такое эйблизм и кто такие эйблисты?
Термин «эйблизм» используется с 1981 года и определяет «дискриминацию и социальные предрассудки в отношении людей с ограниченными возможностями, основанные на убеждении о превосходстве рядовых способностей». На практике эйблизм — это набор убеждений, слов и действий, которые дискриминируют людей с физическими или психическими отклонениями и не уважают их права и потребности. Людей, которые практикуют эти действия и разделяют эти убеждения, называют эйблистами.
В повседневной жизни эйблизм проявляется в тысячах разных ситуаций. Например, когда вы пользуетесь удобствами, предназначенными для людей с особыми потребностями, или когда сомневаетесь в необходимости предоставить им эти удобства на работе или в общественных местах. Эйблизм заключается даже в том, когда вы говорите своему коллеге (о недееспособности которого вы знаете), что он совсем не выглядит больным. К подобным же случаям относится восхищение людьми с ограниченными возможностями, которые просто живут обычной жизнью, как и все остальные. В какой бы форме он ни выражался, эйблизм вредит людям и разрушает доверие и взаимное уважение между нами.
Люди делятся примерами того, как каждый из нас может быть эйблистом, поэтому важно знать, кто они такие
Пару месяцев назад пользователи социальных сетей запустили хештег #YouMightBeAbleistIf для описания жизненных ситуаций, в которых мы можем преднамеренно или случайно задевать чувства людей с ограниченными возможностями. Мы просмотрели посты с этим хештегом в твиттере и выбрали несколько ярко иллюстрирующих идею эйблизма. Надеемся, что эти посты помогут всем нам быть более внимательными к чувствам и потребностям друг друга.
#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вас удивляет, что у инвалида могут быть профессиональная степень, жена, дети, работа или бизнес и что у него вообще есть какие-либо способности.
Машина с лифтом для кресел-колясок.
#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы полностью игнорируете ребенка, заявляющего, что у него проблемы с социализацией / обучением / пониманием чего-либо / концентрацией, и списываете все на лень или отсутствие самоконтроля.
#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы регулярно игнорируете границы людей с ограниченными возможностями во имя «помощи». Если вы не удосужились сначала спросить о ее необходимости, то вы делаете это не для нас, а для того, чтобы почувствовать себя героем.
#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли первое, что приходит вам в голову в ответ на чей-то рассказ о своей личной борьбе, — это сообщить им, что есть другие люди, которым приходится гораздо хуже.
#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы думаете, что здоровое питание решит проблемы со здоровьем или избавит от инвалидности. Овощи не исцелят меня, Карен!
#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы не видите во мне инвалида. Это не комплимент. Я хочу, чтобы вы видели во мне инвалида, потому что я и есть инвалид. Когда вы отрицаете это, вы пытаетесь уничтожить фундаментальный аспект моей личности.
#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы думаете, что имеете право прилюдно пообщаться с моей служебной собакой, не спрашивая разрешения.
#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы чествуете каждого подростка, пришедшего на выпускной в паре с недееспособным человеком. Им не нужны медали за обращение с людьми как с людьми.
Можете ли вы вспомнить другие примеры широко распространенного эйблизма? Бывали ли вы сами эйблистом?
Фото на превью BUDdy215 / Reddit