Какие «невинные» привычки превращают нас в настоящих абьюзеров и как это можно исправить

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Эйблизм — это тот случай, когда вы предлагаете другу, соблюдающему строгую диету, попробовать кусочек вашего вкусного торта, потому что «ничего же не будет». Или когда вы припарковались на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями, «на минутку». Или когда заявляете другу, страдающему от депрессии, что «все проблемы просто в голове». Осознаете вы это или нет, но вы наносите вред чувствам этих людей, обесцениваете их трудности и игнорируете нужды.

Редакция AdMe.ru хочет поговорить о концепции эйблизма и различных формах, которые он принимает. Давайте вместе взглянем на наши «безвредные» привычки, которые на самом деле могут ранить окружающих.

Что такое эйблизм и кто такие эйблисты?

Термин «эйблизм» используется с 1981 года и определяет «дискриминацию и социальные предрассудки в отношении людей с ограниченными возможностями, основанные на убеждении о превосходстве рядовых способностей». На практике эйблизм — это набор убеждений, слов и действий, которые дискриминируют людей с физическими или психическими отклонениями и не уважают их права и потребности. Людей, которые практикуют эти действия и разделяют эти убеждения, называют эйблистами. В повседневной жизни эйблизм проявляется в тысячах разных ситуаций. Например, когда вы пользуетесь удобствами, предназначенными для людей с особыми потребностями, или когда сомневаетесь в необходимости предоставить им эти удобства на работе или в общественных местах. Эйблизм заключается даже в том, когда вы говорите своему коллеге (о недееспособности которого вы знаете), что он совсем не выглядит больным. К подобным же случаям относится восхищение людьми с ограниченными возможностями, которые просто живут обычной жизнью, как и все остальные. В какой бы форме он ни выражался, эйблизм вредит людям и разрушает доверие и взаимное уважение между нами.

Люди делятся примерами того, как каждый из нас может быть эйблистом, поэтому важно знать, кто они такие

Пару месяцев назад пользователи социальных сетей запустили хештег #YouMightBeAbleistIf для описания жизненных ситуаций, в которых мы можем преднамеренно или случайно задевать чувства людей с ограниченными возможностями. Мы просмотрели посты с этим хештегом в твиттере и выбрали несколько ярко иллюстрирующих идею эйблизма. Надеемся, что эти посты помогут всем нам быть более внимательными к чувствам и потребностям друг друга.

#YouMightBeAbleistIf you are shocked and amazed that a disabled person has a professional degree, is married, has kids, has a job or a business, or basically does/has anything Ableds do/have — FourWheelJD aka 4WheelWomanist (@4WheelWorkOut) December 30, 2019

#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вас удивляет, что у инвалида могут быть профессиональная степень, жена, дети, работа или бизнес и что у него вообще есть какие-либо способности.

Машина с лифтом для кресел-колясок.

#YouMightBeAbleistIf you completely ignore your child explaining that they're having trouble socializing/learning/understanding something/staying focused/thinking straight and chalking it up to them being lazy or needing more self control — 🏳️‍⚧️ Sarah ✨ (@Burssty) December 29, 2019

#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы полностью игнорируете ребенка, заявляющего, что у него проблемы с социализацией / обучением / пониманием чего-либо / концентрацией, и списываете все на лень или отсутствие самоконтроля.

#YouMightBeAbleistIf you you regularly ignore the boundaries of disabled folks to "help". You're not doing it for us if you can't be bothered to ask first, you're just doing it to make yourself feel like a hero — Missy Owlet (@twitchymoogle) December 29, 2019

#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы регулярно игнорируете границы людей с ограниченными возможностями во имя «помощи». Если вы не удосужились сначала спросить о ее необходимости, то вы делаете это не для нас, а для того, чтобы почувствовать себя героем.

#YouMightBeAbleistIf your first response to someone taking the time to open up to you about their struggles is informing them that there are several others who are far worse off than them. — Alexandra_Destria (@Alexa_Destria) December 29, 2019

#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли первое, что приходит вам в голову в ответ на чей-то рассказ о своей личной борьбе, — это сообщить им, что есть другие люди, которым приходится гораздо хуже.

#YouMightBeAbleistIf you think "eating healthier" will cure medical issues or disabilities. Eating vegetables will not cure me Karen! — Tyler J (@wicked_jr89) December 29, 2019

#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы думаете, что здоровое питание решит проблемы со здоровьем или избавит от инвалидности. Овощи не исцелят меня, Карен!

#YouMightBeAbleistIf you ‘don’t see me as disabled’. It’s not a compliment. I want you to see me as disabled, because I am disabled. When you ‘don’t see the disability,’ you attempt to erase a fundamental aspect of my identity. — Carys Llewellyn 🌻 (@blindandb0ujee) December 29, 2019

#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы не видите во мне инвалида. Это не комплимент. Я хочу, чтобы вы видели во мне инвалида, потому что я и есть инвалид. Когда вы отрицаете это, вы пытаетесь уничтожить фундаментальный аспект моей личности.

#YouMightBeAbleistIf you think you have the right to interact with my service dog in public without consent. — Ryan Honick ♿️🐕‍🦺 (@ryanlhonick) December 29, 2019

#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы думаете, что имеете право прилюдно пообщаться с моей служебной собакой, не спрашивая разрешения.

#YouMightBeAbleistIf you congratulate every teen taking someone with a disability to prom. They don’t need medals for treating people as human — 🌊𝕥𝕚𝕝𝕝𝕪 (@hathatsgayyy) December 29, 2019

#ВыМожетеБытьЭйблистомЕсли вы чествуете каждого подростка, пришедшего на выпускной в паре с недееспособным человеком. Им не нужны медали за обращение с людьми как с людьми.

Можете ли вы вспомнить другие примеры широко распространенного эйблизма? Бывали ли вы сами эйблистом?