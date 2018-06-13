Какие хорошие качества мы теряем с возрастом и почему становимся «как все»

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В детстве многие из нас смотрели на взрослых и обещали не становиться такими, как они: скучными, полными запретов и правил. Но мы сами не замечаем, как с возрастом нас покидают качества, которые когда-то были для нас естественны. Из статьи вы узнаете, как характер меняется с возрастом и почему, несмотря на все старания, мы становимся похожи на тех людей, которыми никогда не хотели быть.

AdMe.ru знает, что все люди разные и во всем есть исключения, к которым в данном случае и нужно стремиться. Но большинству людей все же не удается избежать причуд зрелости, поэтому мы решили выяснить, что мы теряем с годами и почему так сложно выполнить свое детское обещание: никогда не становиться взрослым занудой.

1. Встречи с друзьями

В детстве: Мы откладывали все дела, если замечали друзей за окном, и выбегали во двор. И каждый из нас помнит, сколько радости доставляла ночевка друг у друга — у нас не возникало неловких пауз, мы не задавали стандартных вопросов, нам всегда было о чем рассказать, мы с интересом слушали чужие истории, даже если они мало походили на правду. Мы всегда находили время для друзей и искренне ими интересовались. Сейчас: Кто бы мог подумать, каких усилий стоит организация встреч даже с самыми близкими людьми. В какой-то момент стало не хватать 24 часов в сутках и пришлось принести немало жертв: многие увлечения были отложены на потом, встречи с друзьями превратились в переписки в социальных сетях, а также выяснилось, что жить можно без ежедневных открытий и приключений. Что делать: Исследования показывают, что друзья необходимы для здоровой и счастливой жизни, а в пожилом возрасте они играют даже бо́льшую роль в нашем самочувствии, чем семья. Поэтому для своего же счастливого будущего найдите время и силы для встречи с теми людьми, с которыми когда-то не могли расстаться, можно даже в ближайшем баре около дома. Главное, делать это регулярно.

2. Чувство юмора

В детстве: Мы придумывали и смеялись до колик в животе над собственными шутками, улыбались без повода и были счастливы только от одного предвкушения чего-то хорошего. Сейчас: Посчитайте, сколько радостных прохожих вы встречаете по дороге на работу. Не зря мама говорила в детстве, когда мы строили гримасы: «Не делай так, иначе таким и останешься». Многие взрослые такими и остались — с грустными, недовольными и сердитыми лицами. С возрастом те эмоции, которые мы испытывали чаще всего, отпечатываются на нашем лице, а ежедневное лицезрение кого-то угрюмого в зеркале не побуждает к творчеству и не вдохновляет на свершения, заставляя все глубже погружаться в рутину. Что делать: Как бы банально ни звучало, смех продлевает жизнь и именно он не дает превратиться в трухлявую развалину. Согласитесь, благочестивые старцы быстро утомляют, а люди с огоньком в глазах могут очаровать кого угодно. И не забывайте: все глупости в мире делаются с серьезным выражением лица.

3. Удовольствия

В детстве: Для счастья требовалось совсем мало: покататься на велосипеде, купить мороженое, погладить собаку. Мы не понимали, почему родители хватались за головы при виде новых вещей, которые после наших прогулок уже не отличались от остального гардероба — были такими же потертыми и грязными. Сейчас: Взрослому человеку тяжело найти источник удовольствия — все или слишком дорого, или вредит здоровью. Бесконечная гонка за удовольствиями не приносит счастья. Постепенно мы теряем вкус к жизни, и даже отдых в пятизвездочном отеле не оправдывает ожиданий. А кому-то и вовсе жалко тратить средства на собственные прихоти, ведь никогда не знаешь, что будет завтра. Что делать: Черный день может никогда не настать, а вот жизнь пройдет мимо совершенно точно. Это не значит, что не нужно делать накоплений и жить одним днем, все же у каждого из нас есть обязанности и мы не можем перестать платить по счетам, только потому что решили быть эгоистами с этого дня. Но периодически необходимо тратить деньги, время и силы на собственные удовольствия.

4. Творчество

В детстве: Дети не могут удержаться от рисования каких-нибудь каракуль, и если рядом не оказалось блокнота, то подойдут обои или стол. А кто не вел дневник, куда записывал самое сокровенное? Сейчас: Как давно вы делали что-то своими руками: лепили, рисовали или собирали конструктор? Если у вас нет маленьких детей, то наверняка многие посчитают это пустой тратой времени. Что делать: Сейчас каждый может найти занятие по душе: разбудить в себе художника, фотографа или модельера. Главное — делать то, что нравится, и тогда вы поймете, как важно в жизни найти способ выразить и передать миру собственные чувства. И обязательно ведите дневник: ученые доказали, что такая привычка улучшает психическое состояние. Не обязательно писать в нем длинные тексты — можно зарисовывать самые яркие события дня, вклеивать билеты с различных мероприятий или завести электронный, который тоже открывает просторы для творчества.

5. Жажда перемен

В детстве: Сделать перестановку в спальне, старые джинсы превратить в шорты, пройтись по новому маршруту домой — неудивительно, что дети с вечера ждут наступления нового дня, ведь у них столько планов на эту жизнь! И одно из самых потрясающих детских качеств — умение мечтать. Каждый ребенок знает, что если сильно захотеть, то можно стать космонавтом или супергероем. Сейчас: С годами все становится страшнее: самолеты падают, корабли тонут, с кредитных карт воруют, а общественное мнение страшнее любой катастрофы. Во взрослом мире нет ничего приятнее, чем чувство стабильности. В какой-то момент начинает пугать все новое и хочется оставить этот мир таким, какой он есть. Наверное, потому что раньше было лучше? Что делать: Когда мы говорим, что уже поздно для чего-либо, то самостоятельно лишаем себя возможностей и сдаемся, даже не попробовав. Не издевайтесь над собой — история знает много примеров, когда люди искали себя много лет и это стоило того.

6. Новые встречи

В детстве: Мы все знали, что нельзя разговаривать с незнакомцами, но где было им взяться, если мы не могли удержаться и не познакомиться как минимум с обитателями нашего двора. Мы знали соседей, продавцов в ближайшем магазине, дворника, всех владельцев собак и клички их питомцев. Сейчас: Конечно, сейчас вы не начнете разговор с человеком в общественном транспорте, только потому что он показался вам интересным, и тем более не расскажете что-то о себе незнакомцу. Чем старше мы становимся, тем больше закрываемся от окружающего мира. Мы привыкли полагаться только на себя и перестали задавать вопросы, чтобы не показать свою уязвимость.

Что делать: Понять, что люди и их хорошее отношение к вам — самый ценный ресурс. Возможно, вы встретите человека, который изменит вашу жизнь, или с вашим приходом изменится привычный мир незнакомца.

Так почему же мы становимся стереотипными взрослыми?

Ученые попросили высказать свое мнение о подростках, взрослых и пожилых людях представителей из 26 стран. Оказалось, что, несмотря на различия в культуре, стереотипы у всех одинаковые: Подростки кажутся эмоционально нестабильными, импульсивными, тревожными и недисциплинированными. Они больше остальных открыты новому и сильнее подвержены стадному инстинкту, не склонны к альтруизму.

Взрослые наименее уязвимы, сознательны, компетентны, недоверчивы и дисциплинированны, ценят эстетику и стремятся к личным достижениям.

Пожилые люди доброжелательны, альтруистичны, добры, но при этом их пугает все новое и среди этой группы больше всех интровертов. Больше остальных подвержены депрессии, говорят что думают, ценят порядок и обладают чувством долга. Подобные стереотипы оказывают влияние на характер, и мы становимся такими, какими нас ожидают увидеть. Да, черты характера имеют свойство меняться, и к 63 годам вы станете совсем другим человеком: Примерно в 20 лет повышается уровень сговорчивости и доброжелательности. То есть даже самый невыносимый подросток может стать приятным собеседником.

Люди в возрасте до 30 лет самые открытые к общению, затем это желание идет спад, и с годами многие предпочитают уединение.

Сознательность растет примерно до пенсионного возраста, а после 50−60 лет начинает снижаться. Прекрасное время, чтобы расслабиться и оторваться на пенсии на полную катушку. Но даже в этом возрасте люди все равно остаются более ответственными, чем подростки. Наибольшая сознательность у 20-летних.

С годами приходит консерватизм, а вот подростки и 20-летние открыты для всего нового. С 30 лет желание новизны постепенно начинает уменьшаться. Важную роль в изменениях характера играют не только стереотипы, но и простое желание быть «нормальным». С возрастом хочется меньше бунтовать, а за словами «быть таким как все» скрывается смысл благополучия, а не презрения. К счастью, мы живем в таком огромном мире, что можно найти свою «нормальность» и не терять вкус к жизни. Главное — иметь чувство меры и прислушиваться к себе, а не к мнению окружающих.