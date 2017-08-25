Короткий тест из 5 вопросов на возраст мозга и остроту ума

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Возраст мозга — это понятие относительное. Как и возраст души, он может не совпадать с биологическим.

Редакция AdMe.ru предлагает вам пройти шуточный тест и узнать, насколько ваш ум острый и продуктивный. Ваша задача — засечь время и постараться как можно быстрее ответить правильно.