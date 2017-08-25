Короткий тест из 5 вопросов на возраст мозга и остроту ума
Возраст мозга — это понятие относительное. Как и возраст души, он может не совпадать с биологическим.
Редакция AdMe.ru предлагает вам пройти шуточный тест и узнать, насколько ваш ум острый и продуктивный. Ваша задача — засечь время и постараться как можно быстрее ответить правильно.
1. Какая ошибка есть на обоих фото?
2. Сколько дырок на футболке?
3. Как бы вы назвали это фото?
4. Справитесь за 5 секунд?
5. Где спрятался ребенок на этой картинке?
Результаты теста
- Если на поиски правильного ответа вам потребовалось меньше 20 секунд, это говорит о том, что ваш мозг еще молод и может довольно быстро переключаться и подходить к решению задач по-разному.
- Если вам понадобилось больше 20 секунд или с некоторыми заданиями вы вообще не справились, значит, у вас мозг зрелого человека. Вы с трудом абстрагируетесь от чего-то явного и вам трудно даются перемены.
- Если вы правильно отвечали менее чем за 5 секунд, значит, ваш мозг как у маленького ребенка, и это потрясающий результат. Вы замечаете малейшие детали сходу и можете быстро адаптироваться в новых условиях.