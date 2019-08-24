Как живут люди с «синдромом стервозного лица» и почему не стоит советовать им улыбнуться

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Если окружающие вас люди никак не могут угадать ваше настроение и одни думают, что вы постоянно всем недовольны, а другие не устают выпытывать причину вашей грусти, то «синдромом стервозного лица» — это про вас. Но не стоит переживать, ведь даже в такой ситуации есть свои плюсы, а в некоторых странах вашему недовольному лицу будут только рады.

Редакция AdMe.ru надеется, что после прочтения статьи люди станут меньше беспокоить своих знакомых, которые выглядят не очень позитивно, просьбами улыбнуться или перестать хандрить. Спойлер: причина грусти этих людей скрывается именно в таких просьбах.

Как узнать, что у вас «стервозное лицо»

Смело записывайте себя в ряды «носителей» синдрома, если: Все ваши черты лица стремятся вниз и с каждым годом это проявляется все сильнее: уголки губ и глаз опущены, выраженные носогубные складки и носослезная борозда, полуприкрытые веки и недостаточно открытый взгляд. Вишенка на торте — нахмуренные брови или межбровная морщинка.

и с каждым годом это проявляется все сильнее: уголки губ и глаз опущены, выраженные носогубные складки и носослезная борозда, полуприкрытые веки и недостаточно открытый взгляд. Вишенка на торте — нахмуренные брови или межбровная морщинка. Окружающие постоянно просят вас улыбнуться. И когда вы пытаетесь изобразить на лице легкую улыбку, то вам говорят, что ничего не изменилось. Тогда вы вспоминаете людей из рекламы зубных паст и, повторяя за ними, начинаете напоминать классического киношного злодея.

И когда вы пытаетесь изобразить на лице легкую улыбку, то вам говорят, что ничего не изменилось. Тогда вы вспоминаете людей из рекламы зубных паст и, повторяя за ними, начинаете напоминать классического киношного злодея. Фотографии, особенно групповые, — отличный индикатор «синдрома стервозного лица». Именно на них вы замечаете себя в первую очередь — человека, который на фоне улыбающихся лиц, нагнетает атмосферу тоски и грусти. И это несмотря на то, что в тот вечер вам действительно было весело.

— отличный индикатор «синдрома стервозного лица». Именно на них вы замечаете себя в первую очередь — человека, который на фоне улыбающихся лиц, нагнетает атмосферу тоски и грусти. И это несмотря на то, что в тот вечер вам действительно было весело. Вас заочно боятся. При первой же встрече у людей складывается впечатление, что вы жесткий человек и лучше в глаза вам не смотреть, а отступая, не показывать спину.

При первой же встрече у людей складывается впечатление, что вы жесткий человек и лучше в глаза вам не смотреть, а отступая, не показывать спину. Окружающие часто интересуются вашим самочувствием , а от слов: «Не грусти!» вы можете впасть в ярость.

, а от слов: «Не грусти!» вы можете впасть в ярость. Вам часто приходится оправдываться за свое выражение лица , но не получается убедить даже самых близких людей, что вы не расстроены, обижены или больны.

, но не получается убедить даже самых близких людей, что вы не расстроены, обижены или больны. Вас легко узнать в толпе. Чем бы вы ни занимались (совершаете покупки, печатаете СМС или слушаете музыку), со стороны людям кажется, что вы страдаете и это худшее, что приходилось вам делать в жизни.

Что думают окружающие о людях со «стервозным лицом»

Первое впечатление о человеке формируется за 1/10 секунды, и наш мозг выносит вердикт быстрее, чем мы сами успеваем понять, нравится нам незнакомец или нет. Поэтому часто люди с угрюмым выражением лица оказываются не в выигрышном положении. Также к минусам относятся: Сложность установления романтических связей. Если вы женщина с холодной внешностью, то мужчины боятся лишний раз смотреть на вас, не то что заговорить.

Если вы женщина с холодной внешностью, то мужчины боятся лишний раз смотреть на вас, не то что заговорить. С дружбой тоже могут возникнуть трудности , а ваши коллеги могут испытывать дискомфорт рядом с вами, особенно если вы руководитель.

, а ваши коллеги могут испытывать дискомфорт рядом с вами, особенно если вы руководитель. «Синдром стервозного лица» может испортить впечатление о вас на собеседовании. Но это касается представительниц прекрасного пола, потому как для мужчин подобный синдром может сыграть на руку — они воспринимаются как амбициозные, уверенные в себе и авторитарные люди, что помогает подниматься по карьерной лестнице.

— они воспринимаются как амбициозные, уверенные в себе и авторитарные люди, что помогает подниматься по карьерной лестнице. Вас чаще подозревают в злодеяниях. Исследование показало, что люди склонны судить о характере собеседника по выражению его лица. И тех, у кого лицо дружелюбное, реже подозревают в чем-то противозаконном и нехорошем. Но плюсы тоже есть, и их даже больше, чем отрицательных моментов: Вы последний человек, к которому отважится подойти мошенник или преступник. Вас не так часто останавливают на улице с просьбой дать закурить, попросить денег на обратную дорогу домой или расписаться под какой-нибудь петицией, не правда ли?

с просьбой дать закурить, попросить денег на обратную дорогу домой или расписаться под какой-нибудь петицией, не правда ли? В час пик вы можете расчищать себе дорогу в переполненном транспорте одним только взглядом.

в переполненном транспорте одним только взглядом. Вы умеете красноречиво смотреть. И грех этим не воспользоваться, если собеседник вам не нравится и вы хотите, чтобы он поскорее ушел.

И грех этим не воспользоваться, если собеседник вам не нравится и вы хотите, чтобы он поскорее ушел. Вы лучший собеседник , которого только можно представить. Ученые считают, что раз людей со «стервозным лицом» подводит невербальная коммуникация, то со временем они привыкают к реакции окружающих и находят свои сильные стороны в устной форме.

, которого только можно представить. Ученые считают, что раз людей со «стервозным лицом» подводит невербальная коммуникация, то со временем они привыкают к реакции окружающих и находят свои сильные стороны в устной форме. И конечно же, каждый человек с «синдромом стервозного лица» должен попробовать себя в покере. Иначе зачем это все?

Какой человек скрывается за «стервозным лицом»

Ученые доказали, что между «стервозным лицом» и внутренним состоянием человека нет прямой связи. Не всегда эмоции на лице отражают характер человека, поэтому не стоит делать поспешных выводов при знакомстве. Дайте себе шанс узнать вашего нового знакомого, и довольно скоро вы сами поймете, дело только в его мимике или в характере. При общении с человеком со стервозной внешностью помните, что многие люди годами учатся игнорировать комментарии по поводу выражения их лица. Но каждый раз, когда вы начинаете выпытывать у собеседника, в чем причина его печального или недовольного вида, ему и правда становится грустно.

Знаменитости со «стервозным лицом» и почему их принимают за русских

Под фотографиями американской топ-модели палестинского происхождения Беллы Хадид можно увидеть комментарии и вопросы: «Ты русская?» или «Ты очень похожа на русскую». Почему же людям кажется, что предки Беллы были с просторов России? Дело в том, что иностранцев давно мучает вопрос, почему русские не улыбаются, и считается, что целая нация страдает «синдромом стервозного лица». А в Европе и вовсе уверены, что российских женщин можно узнать в толпе по выражению лица. И дело, конечно же, в менталитете. Так, польский психолог провел опрос среди нескольких тысяч жителей из 44 стран, чтобы узнать, где не стоит улыбаться. Всем участникам опроса он показывал фотографии улыбающихся людей и с «синдромом стервозного лица». Людей с довольным лицом с радостью примут в Германии и Швейцарии. А вот россияне же посчитали, что веселые люди выглядят глупее и не заслуживают доверия. Как и в России, улыбающиеся лица не оценили в Японии, Южной Корее и Франции.

Согласно ученым, которые создали систему распознавания «стервозных лиц», первой известной «эталонной стервой» была Мона Лиза. Следующие знаменитые «амбассадоры» уже из современного Голливуда: Кристен Стюарт, Анна Кендрик, Виктория Бекхэм, Дженьюари Джонс, Рианна, Эмма Уотсон, Меган Фокс. Именно про этих актрис чаще всего говорят, что они выглядят недостаточно радостными даже на самых торжественных мероприятиях. Среди мужчин ярким представителем является Канье Уэст. Возможно, вы сможете вспомнить кого-то еще?

Как избавиться от «синдрома стервозного лица» и нужно ли это делать

«В инстаграме есть фильтр, который исправляет „стервозное лицо“? Подруга спрашивает», — такое сообщение написала в своем аккаунте актриса Анна Кендрик. Она знает, что про ее мимику ходит много шуток, и даже рассказала, как реагирует на саму себя: «Тот неловкий момент, когда я смотрю на фото, вижу на заднем фоне какую-то особу с недовольной гримасой и вдруг понимаю: это же я! Что со мной не так?!» А пластические хирурги часто слышат от пациенток просьбы сделать их лицо добрее, и многие идут на радикальные и болезненные ухищрения: пластика носа и век, устранение мимических морщин на переносице, поднятие уголков губ, заполнение носогубных складок филлерами и многое другое. Также женщинам советуют попробовать гимнастику для лица, массаж, научиться контролировать свою мимику и подобрать специальный макияж. Желание измениться вполне оправданно, потому что, как показывают исследования, женщины, которые не вписываются в традиционные рамки о гендерных ролях (быть доброжелательной, мягкой и милой), нередко сталкиваются с негативной реакцией в обществе.

Знаменитая модель Тайра Бэнкс предложила менее радикальный способ «борьбы» и советует всем девушкам научиться ее фирменной «улыбке глазами». Но гораздо лучше пластических операций и всех других ухищрений другой метод, который требует действительно большой смелости: принять свое, пусть и недовольное, лицо. Главное, чтобы внешняя стервозность и усталость не накапливались внутри.

А какое впечатление на окружающих производит ваша внешность? Возможно, вы на другой стороне и вас считают слишком наивным и мягким человеком?