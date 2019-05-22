Как живется девушке, которая отличается от большинства из нас (Спойлер: она работает моделью вопреки стандартам)

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Катя Адамс — девушка, в которой ужились две несочетаемые болезни: эктодермальная дисплазия и синдром Ротмунда — Томсона. Этот диагноз был поставлен Кате при рождении. У нее не росли ресницы, брови, не развивалась грудь, а с 12 лет стали выпадать волосы и зубы. Небольшой рост и худобу девушки врачи связывают с генетическими отклонениями, но это не помешало ей начать карьеру модели. Сейчас Кате всего 25 лет, в скором времени она собирается переехать из родного Архангельска в Москву, где планирует осуществить свои мечты.

Автор AdMe.ru побеседовала с Катей о жизненных трудностях, принятии себя, отношении общества и карьере модели. Наше откровенное интервью — это напоминание о том, что все мы разные и каждый достоин счастья и права на самовыражение.

— В каком возрасте ты поняла, что отличаешься от других?

— Осознание пришло в начальных классах школы. Я начала ощущать на себе взгляды детей и получать первые оскорбления. И вот тут, когда я стала уже более мыслящей, я поняла, что я какая-то другая.

— Дети могут быть очень прямыми в выражении своих мыслей и чувств, как ты справлялась с ними в школьные годы?

— Я не могу сказать, что я как-то справлялась с этим, я просто переживала в себе эти моменты. Я никогда никому не рассказывала. В школьном возрасте я старалась и училась решать все проблемы сама. Когда получала очередной словесный «подарок», то просто отвечала что-то, а потом и вовсе игнорировала. Было время, когда плакала, прогуливала уроки из-за этого, но потом просто становилась умнее и перестала обращать внимание. Все приходит с опытом.

— Какие есть неочевидные плюсы того, что ты отличаешься от большинства людей?

— Самый главный плюс, и не только мой, а всех, кто не просто отличается, а меганестандартный, — это то, что нам ничего не нужно делать для того, чтобы как-то выделяться и не быть примитивно-стандартизированными. Сейчас люди делают с собой нереальные вещи (одежда, пирсинг, тату, операции), а мы и без этого можем обойтись. В настоящее время как в жизни, так и в моде стали ценить натуральность и особенности людей, что очень круто.

— Как ты взрастила уверенность в себе?

— Я до сих пор ее взращиваю. Я уже не та школьница Катя, которой скажешь «фу, лысая», и она пойдет плакать. Я работаю со своей уверенностью и буду делать это на протяжении всей жизни. Это как качаться в зале. Всегда нужно держать себя в форме — и уверенность тоже, чтобы не сдуться. Я начинала работу над собой с того, что надевала красивую одежду (всегда любила наряжаться), танцевала дома, фотографировалась. Это настраивало на нужные волны, потому что это было то, что я любила делать. Потом стала увлекаться питанием, психологией, биохимией, смотреть YouTube, изучать модных блогеров и моделей. Так пришло понимание себя, своего тела. Это давало мне еще больше уверенности. Надо работать над собой и становиться лучше.

— Как складывались отношения с родителями, они учили, как постоять за себя, поддерживали тебя?

— Нет, я никогда не жаловалась родителям. Они не давали понять, что я не такая, как все. И за это я им благодарна. Я всегда росла как обычный ребенок. У меня нет инвалидности, хотя мне предлагали. Это было бы во вред для меня: самовнушение, что я какая-то не такая.

— Был ли период в жизни, когда ты злилась на судьбу?

— Конечно, был. Больше это связано с отношениями с противоположным полом. У меня никогда не было отношений. Я до конца не могу поверить в то, что могу понравиться обычному мужчине. Хотя понимаю, что обычный мне самой не понравится, как творческому человеку.

— Как пришла идея попробовать себя в качестве модели?

— Изучая YouTube, я смотрела на моделей, мне стала интересна эта тема. Я начала делать фотографии, выкладывать их в соцсети. Мне писали скауты различных агентств, но у меня маленький рост. Понятное дело, мне отказывали. И у меня словно идея фикс появилась: хочу разрушить стереотипы о том, что девушки с маленьким ростом не могут быть моделями. И тут мне попалось модельное агентство «Люмпен». Потом уже поняла, что эти шаблоны подвинула не только я.

— У тебя есть очень смелые фотографии. Не боялась, не стеснялась публиковать их?

— Нет, не было страшно, наоборот, у меня был азарт. После того как я попала в агентство и познакомилась с крутыми людьми, весь страх ушел. Люди очень помогают и поднимают уверенность в себе. За что я им очень благодарна. Теперь пришло время мне помогать.

— Бывали ли смешные ситуации, связанные с твоей внешностью?

— Меня очень часто называют несовершеннолетней девочкой. В Instagram пишут комментарии по поводу распространения детской порнографии, а в жизни если видят, что я начинаю как-то нестандартно позировать, то делают замечания по поводу поз или одежды.

— На пляже скрываешь или, наоборот, демонстрируешь свою фигуру?

— Я нечасто бываю на пляжах. Но если все же иду туда для красоты и фото, то остаюсь в лифчике, а если хочу загореть, то без.

— Поменялось ли общество за последние, скажем, 5 лет или все равно много рассматривающих и любопытствующих?

— Всегда будут люди, которые обращают внимание, оборачиваются или даже подходят. Тем более что это Россия. Но опять же, мы развиваемся и не стоим на месте. Благодаря таким людям, как мы, общество улучшается, оно становится более развитым. Главное — начать с себя. Я стараюсь просто не обращать внимание. Да, бывает трудно, так как есть те, кто обзовет или сфоткает. Я сейчас стала просто улыбаться, и людей это либо пугает, либо они в ответ улыбаются.

— Как часто ты слышишь, что похожа на инопланетянку?

— Часто слышу от людей такие высказывания. Даже от родителей. Уже и не замечаю этого.

— С появлением соцсетей стало проще или сложнее доказывать людям, что ты прекрасна в своей уникальности?

— Соцсети очень мне помогают. Здесь я могу писать, показывать и рассказывать. Здесь я получаю поддержку, общение, знакомлюсь с очень классными ребятами. Здорово, что мы живем в такой век — век информации и технологий. Можем искать себя, реализовывать, грубо говоря, не выходя из дома. И я никогда не хотела никому ничего доказывать, я всегда хотела просто показать, что есть такие люди. Есть я, и я тоже человек. Думаю, что это у меня получается.

— Знаешь ли ты других девушек с таким же диагнозом, как у тебя?

— Вот чтобы полностью так, как у меня, — нет, не встречала. Есть просто с эктодермальной дисплазией, но чтобы без сосков — нет. Мне самой очень интересно.

— Что можешь посоветовать другим людям, у которых есть своя изюминка во внешности?

— Я хочу сказать, чтобы не только люди с изюминками, но и все люди любили себя. Считаю, что в каждом из нас есть свои особенности, их нужно ценить в себе. Тогда они будут приносить только радость, будешь выигрывать с ними. Нужно помнить, что каждый, кто пытается задеть тебя, еще не принял свои особенности и сам глубоко в себе не уверен.

А вам понравилась наша беседа? Что бы вы хотели пожелать нашей героине?