Как я всю жизнь экономила на себе и получила важный урок: не все цели важнее собственного счастья

Многие из нас хотя бы раз в жизни копили деньги на что-либо. Некоторые стали гуру в области экономии, и у них всегда можно узнать, где купить курицу подешевле. Затянуть пояса на пару месяцев ради желанного приобретения может каждый. А каково жить так год? А несколько лет? А всю жизнь?

Привет, меня зовут Алена. Специально для AdMe.ru я решила поделиться с читателями своей историей. Это рассказ о том, как в погоне за мечтой мы порой забываем о сиюминутных радостях и можем упустить свое счастье.

На Новый год муж подарил мне новенький смартфон. Многие на моем месте прыгали бы от счастья до потолка. А я поблагодарила мужа и удалилась в ванную, чтобы трясущимися руками «прогуглить» стоимость подарка. Оххх... на эти деньги мы бы могли закрыть долг по квартплате, купить новый кухонный гарнитур, а холодильник уже старый и порой протекает. Сразу же закопошились в мозгу мысли: «А может, сдать обратно? И походить пока со старым». Ну ничего, что экран треснул и что памяти всегда не хватает. Переживу. Но разве порадовать себя так страшно? Настолько страшно, что нужно в панике прятаться в туалете и пытаться вернуть очевидно полезную вещь, в которую вдобавок ты уже влюбилась?

Я всегда экономила на себе

Черта характера или просто привычка. В 90-е, как и у многих, макароны с тушенкой на столе были самым аппетитным ужином, а подработки я начала находить с 14 лет. Поступив в универ, после пар параллельно работала по вечерам. С зарплаты я покупала младшему брату приличную одежду и тратила остаток на бытовые нужды, помогала маме. Получив диплом, устроилась на госслужбу, откуда меня через год схантили в крупную компанию. В эти «жирные» годы я могла разгуляться: покупать одежду пачками, ходить к дорогим косметологам и парикмахерам, купить дорогие туфли. И наконец начать походить на своих сверстниц: маникюр, омбре, шугаринг, дорогая косметика. Но я упрямо ходила с самодельной рыжиной на голове и в старых джинсах. Все потому, что у меня была мечта: выехать наконец из ужасно маленькой квартиры, где прошло мое детство. Когда я закрепилась на новом месте, мы первым делом ее продали. На эти деньги нашли долевку в хорошем районе от проверенного застройщика, но дом вводился только через год. «Только год продержаться!» — подумали мы и съехали в арендованную однушку. Нам был нужен только минимум: крыша над головой, мультиварка и дешевые продукты. Мы начали откладывать деньги на квартиру, на ремонт, на обстановку. Друзья звали меня на посиделки, но я ходила все реже и реже. Потому что цель. Потому что зачем тратить деньги? Потом же встретимся. Когда-нибудь. Кто ж знал, что эпопея с квартирой затянется на несколько лет. Первые месяцы я жила мечтами: «Ах, какая у меня будет комната! Здесь будет бра, а тут встроенный шкаф с огромными зеркалами...» Через полгода начались срывы. Сначала мелкие: вкусняшки, лаки для ногтей, масочки или любимый латте по утрам. Потом серьезнее. К примеру, на работе женщина продавала роскошное нижнее белье, ну я и взяла один каталог «только посмотреть». Через пару недель я была обладательницей 3 весьма недешевых комплектов. Тогда они вызвали во мне смешанные чувства: хотелось чего-то красивого, своего, любимого. Но чувство вины не давало порадоваться обновке.

И вот мечта исполнилась

Потратив все накопления на ремонт, мы заехали в новую квартиру. Ура! Радость, взрыв, счастье на всю жизнь. Как бы не так. Я поняла, что, если долго себя всего лишать, что-то там внутри ломается и ты перестаешь радоваться вообще всему. Я устала, я «сгорела» на работе, я была одинока. А ведь нужно еще обставиться: из мебели только диван, в кухне на убогом старом столе мультиварка и чайник. Но проходить через это все снова после стольких лет? Все это время моя подруга Катя, выросшая почти в таких же условиях, брала кредиты на смартфоны и путешествия, а при встрече жаловалась на отсутствие денег. Да, в моем взгляде сквозило неодобрение. Но вместе с тем я видела, как она радуется обновке, как с гордостью рассказывает об очередном отпуске. В целом встречаться с подругами мне было неловко. С белой завистью я смотрела на то, как они расцветают. Вера пару лет проходила с брекетами и обзавелась идеальной улыбкой. Маша переучилась на повара, взяла кредит и открыла небольшую пекарню. Лиза покорила Эверест и училась серфингу на Бали. А я так и осталась вроде взрослой женщиной, до сих пор не выросшей из школьных шмоток и так и не повидавшей мир.

С меня хватит

Вместо того чтобы потратить отпускные на шкафы и стулья, я рванула в одиночку на море. Мне срочно нужны были перезагрузка, эндорфины, солнце. Приехав, чаще стала видеться с друзьями. На одной из таких посиделок встретила будущего мужа. А если бы я и дальше продолжала сидеть дома? Через некоторое время мы съехались. В итоге в столь желанной квартире я прожила всего год. Муж был в шоке от моих бытовых привычек. Готовить не умела не потому, что не хотела, а потому, что изыски — это дорого. Гречка, рис, немного овощей и курица — вот тебе и меню на неделю. Когда он начал готовить сам, я будто попала в другой мир. Оливковое масло? Сколько рублей? Давай на обычном, а? Какой кориандр, какие еще приправы, как это — искать приправу по всему городу? В итоге я просто умирала от вкусового экстаза. Привычка отказывать себе во всем никуда не делась. Я просто не умела, не знала, как заботиться о себе. Голосом разума в бытовых вещах был муж. Понемногу я начала понимать, что лучше сейчас, а не «когда деньги будут»; что лучше купить то, что нравится, а не щеголять в дырявом белье. И стала чаще тратить время и деньги на себя и свои интересы.

Последствия

Я отдала своей мечте всю себя, добилась ее, потратив на это несколько лет. Хотела бы я что-то изменить? Определенно. Поэтому и пишу: хочу поделиться опытом и предостеречь тех, кто считает, что сможет прожить на хлебе и воде ради цели. Вот какие последствия были у меня: Карьерный тупик. Я так боялась потерять работу, что делала все, что скажет начальник. Переработки? Ок. Выйти в выходные? Не проблема. Тащить на себе весь отдел? Да запросто. К сожалению, очков это мне не добавило, и я просто остановилась в карьерном росте. Как говорится, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. Вот и на мне «ездили», пока терпела.

Я так боялась потерять работу, что делала все, что скажет начальник. Переработки? Ок. Выйти в выходные? Не проблема. Тащить на себе весь отдел? Да запросто. К сожалению, очков это мне не добавило, и я просто остановилась в карьерном росте. Как говорится, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. Вот и на мне «ездили», пока терпела. Неуверенность в себе. Отсутствие поддержки на работе сделало из меня неуверенного специалиста. Отсутствие личной жизни — неуверенную в себе девушку. А еще если ты понимаешь, что не ого-го в этом мешковатом платье и стоптанных балетках, значит, и уверенности никакой не излучаешь.

Отсутствие поддержки на работе сделало из меня неуверенного специалиста. Отсутствие личной жизни — неуверенную в себе девушку. А еще если ты понимаешь, что не ого-го в этом мешковатом платье и стоптанных балетках, значит, и уверенности никакой не излучаешь. Нелюбовь к себе как привычка. Я не понимала, как можно спустить на себя ₽ 5 000 в спа-центре, и упорно покупала дешевые масочки для лица. И так сойдет. Чем себя порадовать? Хобби, массаж, косметолог — в топку, слишком дорого. А вот это пирожное за ₽ 50 по кошельку сильно не ударит.

Я не понимала, как можно спустить на себя ₽ 5 000 в спа-центре, и упорно покупала дешевые масочки для лица. И так сойдет. Чем себя порадовать? Хобби, массаж, косметолог — в топку, слишком дорого. А вот это пирожное за ₽ 50 по кошельку сильно не ударит. И конечно, все сказалось на здоровье. Сначала все отразилось больше на психологическом здоровье: бессонница, нервные тики, раздражительность. Потом пострадало уже тело: головные боли, плохая кожа, лишний вес, больной желудок.

И сейчас...

Сейчас я разгребаю последствия своего наплевательского отношения к себе: пытаюсь снова построить мосты в отношениях с друзьями и знакомыми, учусь ухаживать за собой и делать макияж, учусь жить сегодняшним днем. Если мне сегодня нужна ванна с пеной, мармелад или красивое платье, я просто приму свое желание и постараюсь получить максимум удовольствия. Но все равно что-то внутри иногда восстает против обновок или дорогих увлечений, как в этот раз со смартфоном. Я слышу истории о знакомых, которые из-за экономии перестали куда-либо выходить, или о мужьях, не разрешающих женам в декрете купить новые колготки. Не повторяйте моих ошибок, не экономьте на себе и близких, побалуйте себя. Нужно уметь радоваться мелочам. Но для этого необходимо, чтобы у вас эти мелочи были.