Как я решила стать идеальной женщиной, которой все восхищаются. И это изменило мою жизнь

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«Знаешь, ты тоже не идеальная», — бросил недавно мой молодой человек в ответ уже не помню на что. Я хотела что-то ответить (я всегда отвечаю), но вдруг вспомнила Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани», которая для меня всегда была воплощением женского совершенства. И захотела стать идеальной. Хотя бы на недельку.

Так как идеальной я хотела быть не только для себя, но и для окружающего мира, в своей голове к своему совершенному образу, помимо грациозной женственности Холли, я добавила еще несколько стереотипов о безукоризненной женщине. В итоге вышла особа, которая всегда хорошо выглядит, вкусно готовит и постоянно улыбается. Она ласковая и беззащитная. Интересная и неглупая. Разговаривает вкрадчивым голосом и никогда не делает замечаний. В таком образе я прожила неделю, и для чистоты эксперимента моему мужчине я ничего не рассказала. Специально для AdMe.ru я расскажу, чего мне это стоило и к чему в итоге это все привело.

Женственность — это никаких рваных джинсов и кедов

К вечеру первого же дня разболелись ноги, и, подняв их на стену, я спросила у Google, «как ходить на каблуках целый день и не страдать». Интернет предложил обмотать лейкопластырем 3-й и 4-й пальцы на ногах, потереть наждачной бумагой подошву обуви и положить силиконовые подушечки под стопу. Портить наждачкой босоножки я не решилась, а вот другими методами воспользовалась, и следующий день и в самом деле прошел легче. Но, помимо боли в ногах, высокие каблуки и юбка предполагают еще целый ряд неудобств, о которых в интернете нет ни слова. К примеру, передо мной встали следующие вопросы: Как нести покупки из магазина?

Что делать, если нужный троллейбус вот-вот тронется, а тебе до него осталась пара метров? Бежать или ждать следующий? Позволительно ли идеальной женщине догонять общественный транспорт?

Идеальная женщина не имеет права смотреть на этот мир, а уж тем более на мужчину, ненакрашенными глазами. На ее губах обязательно должна быть помада, у нее всегда безукоризненно уложены волосы и свежий маникюр

Всю неделю я что-то выравнивала, наносила, растушевывала и совершала прочие безумства (для меня), именуемые макияжем. Даже если собиралась просто пойти в магазин. Мейкап отнимал у меня не меньше 2 часов, и это только полдела, ведь потом за ним нужно следить, особенно за красной помадой, которая так и норовит испачкать зубы или выползти за контур губ. А вечером все это надо хорошенько смыть. Неожиданное открытие. Я с красной помадой и я без нее — два разных человека в глазах окружающих. Насыщенный винный или ярко-алый цвет (кстати, ужасно желтит зубы) на губах творит что-то волшебное. Я стала чаще ловить на себе заинтересованные мужские взгляды, получила 3 предложения о знакомстве и несколько пусть банальных, но приятных комплиментов. Пожалуй, единственным, на кого не произвели впечатления мои старания с макияжем, стал мой молодой человек. Вероятно, он привык к моему лицу без косметики, поэтому вместо восхищения на его лице я видела удивление. Впрочем, это не единственный повод, по которому ему пришлось недоумевать.

Я живу одна и готовлю редко. Когда ко мне в гости приходит мой молодой человек и он голоден, я предлагаю ему яичницу или пельмени. А теперь представьте его удивление, когда на столе появилась настоящая еда

Будучи идеальной женщиной, я не могла позволить себе кормить своего мужчину едой на скорую руку. Поэтому каждый раз, когда Максим (так его зовут) приходил ко мне в гости, я встречала его кулинарным сюрпризом. Поначалу он этому удивлялся, даже пытался выяснить, не произошло ли чего. Но потом мой молодой человек перестал задавать вопросы и ограничивался скромным «спасибо». Хотя я ждала вопросов. Хотя бы один. К примеру, такой: «Когда ты все успела приготовить? Ты ведь работала целый день». И если бы я не была в роли идеальной женщины, я бы обязательно прокомментировала отсутствие вопросов!

Но я промолчала, потому что идеальная женщина не делает замечаний, на мужском языке — «не пилит»

Я запретила себе делать замечания не только моему молодому человеку, но и окружающим. Соседи, которые опять оставили мешки с мусором в подъезде, молодая мать в кафе, не запрещавшая своему ребенку играть в непонятную игру и громко гавкать, водитель маршрутки, нарушавший ПДД, — все эти люди не услышали от меня ни слова. Неожиданное открытие. Поначалу было сложно, но потом я вошла во вкус. Жить, абстрагировавшись от таких людей, намного проще. Но где проходит грань между идеальностью, при которой ты не делаешь замечаний, и равнодушием? В один из вечеров мы собрались в театр. Максим заехал за мной на машине и ждал меня в ней. Выйдя из дома, я заметила следующее: припарковался он очень далеко, хотя возле моего подъезда было полно свободного места, а на улице в это время шел дождь. Настоящая я увидела бы тут повод для критики. Но я идеальная, cев в машину, просто улыбнулась.

Ведь улыбка — главное оружие идеальной женщины. Поэтому я старалась улыбаться везде: в общественном транспорте, магазине, спортзале

Поход в театр стал хорошей проверкой моей идеальности. Максим купил билеты на самые неудобные места, в зале было душно, и, судя по программке, спектакль не должен был мне понравиться.

Вдобавок к этому передо мной сидел самый высокий и широкоплечий мужчина в мире, и весь первый акт я скручивала шею влево, чтобы хоть как-то видеть происходящее на сцене.

Перед началом второго акта я пересела на место Максима. И мои прогнозы оправдались: спектакль не понравился, и не только мне, но и большей части зала, которая откровенно скучала. После театра мы отправились в ресторан, и там все тоже было как-то не очень: мне принесли скисший апельсиновый сок, охлажденное красное вино и подали голубцы с мясом, хотя я заказывала без. Несмотря на это, я весь вечер улыбалась и старательно не обращала внимания на все несовершенства, происходящие вокруг меня. Чтобы не забывать о том, что нужно улыбаться, я предусмотрительно поставила на телефон заставку-напоминалку с улыбающимся смайликом. Неожиданное открытие. Вероятность того, что вам откажут в просьбе, будет намного ниже, если, обратившись к человеку, вы улыбнетесь. Большинство людей становятся более дружелюбными, отзывчивыми и просто милыми в ответ на простую улыбку.

Я не очень люблю заведения с национальной кухней (а кто их вообще любит, кроме туристов?). Но ресторан, равно как и спектакль и билеты, выбирал Максим, поэтому я не сказала ни слова.

Но почему я сама не выбрала спектакль и ресторан? Потому что идеальная женщина не проявляет инициативу, позволяя мужчине о ней заботиться

На протяжении недели я старалсь предоставить Максиму шанс проявить заботу. В один из дней на кухонном окне сломался механизм, и створка перестала закрываться. Не став искать мастера, как сделала бы это раньше, я обратилась к своему мужчине. Я не видела смысла в этом обращении, чувствовала себя неловко, да и сама ситуация казалась мне наигранной: Максим не разбирается в оконных механизмах, и все, чем он сможет мне помочь, — позвонит мастеру. Так какая разница, кто сделает этот звонок, — он или я? Но мой молодой человек не увидел ничего странного в этой просьбе, и спустя несколько часов проблема с окном была решена. Неожиданное открытие. Интересную обратную связь я получила от Максима, когда рассказала ему об эксперименте. Оказывается, помогая мне, даже по пустякам, он чувствовал себя нужным, а я в те моменты казалась ему беззащитной девочкой. Ну елки-палки, Максим! Мужская забота нужна всегда и каждой женщине. Даже той, которая без проблем может сама заменить колесо на автомобиле.

В последние 2 дня мне пришлось собрать волю в кулак, потому что силы и желание дальше играть в идеальную женщину были на исходе

Ежедневно я тратила уйму времени на макияж, прическу, подбор одежды и приготовление еды, а остатки свободных минут уходили на попытки разобраться в футболе (как раз шел ЧМ-2018) и компьютерных играх. Это для того, чтобы поддержать разговор и не дать мужчине заскучать в твоей компании. Также я просматривала кулинарные форумы, чтобы черпать вдохновение и регулярно удивлять любимого если не вкусным, то хотя бы новым блюдом. Много сил уходило на то, чтобы удержаться от критики и справляться с раздражением, которое, конечно, иногда появлялось. И все это нужно было делать не спеша и с улыбкой на лице.

Завершив свой идеальный эксперимент, я сравнила, какой была моя жизнь до и во время него, и сделала следующие выводы:

Я против равенства полов. Эксперимент помог мне понять, как это круто, когда мужчина сильнее, а женщина слабее. И пусть иногда выходят накладки (как тогда с театром), но это ведь сущие пустяки по сравнению с тем кайфом, который ты ощущаешь, когда о тебе заботятся. Во многих ситуациях можно обойтись без замечаний. Мои соседи перестали выносить свой мусор в подъезд. Без скандала. Просто несколько раз к их мешкам я добавила свои (и других соседей об этом попросила). В других ситуациях в течение недели удерживаться от замечаний мне помогал следующий вопрос: «Чего я хочу на самом деле — решить проблему или просто высказать свое недовольство?» После этого в большинстве случаев находилось какое-нибудь мирное или хитрое решение существующей проблемы. Но бывают ситуации, когда без замечаний все-таки не обойтись. Если чьи-то действия угрожают безопасности (вашей или других людей), нужно принимать меры. Поэтому в следующий раз, когда мне попался водитель общественного транспорта, не соблюдающий ПДД, я просто подала жалобу в соответствующую службу. Каблуки — это зло. Советы из интернета быстро перестали работать, и уже к обеду ноги отекали, немели и болели. Мозоли не позволяли зафиксировать босоножки, из-за чего стопы постоянно съезжали вниз. Несомненно, женщина в обуви на каблуках более эффектна. Но оно того не стоит: мне и так нормально. Постоянный макияж — тоже не то, что мне нужно. Ведь Одри Хепберн сказала:

«Чтобы губы были красивыми, говорите добрые слова»