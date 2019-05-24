Как я решила проверить, можно ли сэкономить на акциях в супермаркетах, а в итоге осуществила мечту

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Привет! Меня зовут Даша, и мне вот-вот стукнет 30. С 18 лет я работала в печатных СМИ, поднималась по карьерной лестнице и не сомневалась, что к нынешнему возрасту у меня будет автомобиль, уютная квартира и хотя бы пара недель в год на море. А по факту ремонт я не могу завершить уже 5 лет, сломанная стиралка приводит в ужас непредвиденными тратами, а в отпускной копилке рублей 300. Год назад я изменила свое видение расходов и стала внимательно относиться даже к ежедневному шопингу.

Сегодня я хочу поделиться с читателями AdMe.ru своим опытом сокращения трат на повседневные товары. Нехитрые секреты использования акций помогли мне за год набить копилку и исполнить одну мечту без привлечения кредита. Но о ней я расскажу позже, а пока для наглядности покажу свои последние покупки и сравню ошибки «до» с результатами «после».

Примечание. Данный материал не является рекламным и не призван доказать, что какой-то магазин — лучший, приложение — самое удобное, а кофе — самый вкусный. Суть в том, что я могу приводить примеры только привычных мне товаров и мест.

Год назад я ходила только в ближайший гипермаркет, будучи уверенной, что акции везде примерно одинаковые

Но решив встать на путь экономии, установила приложения-агрегаторы и изучила скидки во всех магазинах. Оказалось, что они, во-первых, иногда сильно отличаются, во-вторых, чередуются. Две недели предложение на йогурты в одном супермаркете, следующие две недели — аналогичная выгода в соседнем.

Я выбрала 2 приложения: в них есть нужные магазины и удобная для меня навигация.

Кроме магазинов шаговой доступности, я изучаю скидки и в тех, которые встречаются на моем пути. Например, мясная лавка около родительского дома (раз в 1–2 недели я там бываю) или супермаркет недалеко от работы (вполне можно купить там несколько товаров по выгодным ценам). Теперь я всегда сравниваю стоимость в разных местах и нередко на выходных закупаюсь в 2–3 магазинах, экономя довольно приличные суммы.

Увидев такое предложение на колбасу, которая мне по вкусу, раньше я купила бы сразу. Сейчас я осторожничаю

В приложении этой позиции не было. Значит, это маркетинговая акция не производителя или всей сети, а конкретного магазина.

Стоит посмотреть на даты — и станет понятно: срок годности товара скоро истечет (дата фото: 27.04.2019) и супермаркет старается стимулировать его продажу. И еще одна показательная история про колбасу. Добавила в список покупок любимую «Докторскую» по привлекательной цене. Но в корзину ко мне она не попала: срок годности истекал через 2 дня, а произведена колбаса была 2 месяца назад. Зато, придя сюда снова через пару дней, взяла по этой же акции свежую — всего 3 дня с момента производства. Благодаря приложению я знаю, является ли привлекательное предложение централизованным или локальным, но все равно всегда проверяю срок годности. И кстати, не стесняюсь забираться рукой вглубь полок — там всегда самое свежее.

Поначалу я пробовала покупать все товары со скидками, думая, что только такая схема поможет существенно сократить расходы

Но это привело к обратному результату: невкусные продукты и деньги на ветер вместо экономии. Раньше: 2 кг пельменей по цене одного — всего за 250 руб. «Отлично, это же в 2 раза дешевле пельменей, которые я обычно покупаю!» В итоге не съела и 5 штук, до того они оказались невкусными. Ушло впустую 250 руб. Стоило выбрать проверенные, пусть и без акции. Тогда эти 250 руб. были бы потрачены с пользой, а не оказались в мусорном ведре. Или 8 йогуртов: 4 по цене 3. Выгодно? Еще как. Но, опять же, невкусно. В итоге съела пару-тройку штук, выкинув остальные, когда истек срок годности. Сейчас: выбрала 2–3 марки каждого продукта, которые для меня равнозначны по вкусу, качеству и составу. В 90 % случаев я беру те из них, на которые есть какие-то спецпредложения. Нередко пробую и что-то новенькое, но какой бы заманчивой ни была стоимость, уже не куплю незнакомое с запасом.

Вот с такой выгодой я теперь хожу за покупками: скидки на эти 10 позиций — от 18 до 47 % (средняя — 34,4 %).

Была и еще одна серьезная ошибка — брать то, что не особо нужно, только потому что уж больно привлекательно выглядел ценник. Раньше: «Минус 50 % на мюсли. Надо взять пачку. А лучше 2! И начать наконец их есть». Сейчас: «Никаких мюсли! Ты их все равно есть не будешь и через полгода выкинешь, как в прошлый раз». В итоге я научилась не хватать все подряд товары со сниженной ценой, а брать только то, что действительно нравится и точно не отправится в урну.

Я уже и не припомню, когда покупала кофе и стиральный порошок со скидкой меньше 40 %

В супер- и гипермаркетах акции повторяются достаточно часто. На многие пункты моего типичного рациона они бывают каждый месяц. Я научилась ловить их и делать покупки с запасом. Кроме того, теперь я знаю или адекватную стоимость без спецпредложений, или стоимость с самой приятной скидкой. Ведь не секрет, что на один и тот же продукт магазины могут устанавливать разные цены. Соответственно, минус 15 % в одном месте может быть выгоднее, чем минус 30 % в другом.

Тот случай, когда минус 15 % лучше, чем минус 21 %.

Раньше: «Месяц назад я брала гель для душа в большой удобной упаковке. Мне понравился, надо его и купить. Вот только, кажется, стоил он меньше. Наверное, что-то путаю. 350 руб. вполне нормально для такого объема. Беру!» Сейчас: «Скоро закончится гель для душа. Надо посмотреть предложения на тот понравившийся, большого объема. Дороже 220 руб. не покупать». В итоге у меня уже не бывает случаев разочарования, когда вчера взяла что-то за 300 руб., а сегодня увидела это в соседнем магазине в 2 раза дешевле.

Обычно я считала, что большая пачка равна двум маленьким. В действительности эти пропорции соблюдаются далеко не всегда

В магазине вы вряд ли будете составлять уравнения в голове или открывать калькулятор на смартфоне в надежде быстро понять, что дешевле: 9 яиц за 60 руб. или 10 за 70. Приложение в этом хорошо помогает, указывая стоимость большинства продуктов в кг / л / шт. Эта функция особенно полезна, когда встает выбор: 2 маленькие упаковки или 1 большая.

Наглядная разница в цене между 0,22 л или 0,375 кг при пересчете на л.

А вот обратный пример — со сливочным маслом разных производителей. Раньше: «Стандартная пачка сливочного масла за 95 руб. Скидка 36 % — супер! А большая упаковка другого — 207 руб., всего минус 15 %. Беру маленькую. А лучше 2 маленькие». Сейчас: «Оба эти вида масла я уже не раз покупала. Стандарт — 180 г. Приложение считает: 527 руб./кг. А вот в большой 400 г, это 517 руб./кг. Выгоднее, пусть и на 10 руб. всего. Да и по вкусу оно мне больше нравится». Теперь я всегда обращаю внимание на стоимость килограмма / литра / штуки и точно знаю, что не прогадаю.

Раньше я прошла бы мимо этого кофе, ведь была бы уверена в том, что он стоит 250 руб.

Когда вижу белые ценники со стандартной стоимостью на тех продуктах, которые присмотрела в приложении, я проверяю с помощью сканера штрих-кодов или на кассе.

Есть и противоположная ситуация, когда цена указана со скидкой, а товара нет. Раньше: «Предложение хорошее: 100 г кофе за 150 руб., вот и раскупили. Придется взять другой бренд за 200 руб.». Итого: 200 руб. и нелюбимый продукт. Сейчас: «В приложении есть кофе: 100 г за 100 руб. Но его нет на привычной полке. А ну-ка посмотрю в торце стеллажа в глубине. Нашелся!» Итого: 100 руб. Экономия по сравнению с предыдущим вариантом — 100 %! А еще не забывайте о хитростях: колбаса вареная со шпиком — минус 50 %, без шпика — по стандартной цене. А визуальная разница между ними только в предлогах («со» и «без») мелким шрифтом. Перепутать легче легкого. Теперь меня не вводят в заблуждение белые ценники, которые не успели обновить продавцы, или желтые/красные, когда срок действия скидки фактически закончился. Ведь я точно знаю актуальные акции благодаря приложению.

Опытным путем я выявила те товары, которые никогда не куплю в некоторых магазинах даже со скидкой 90 %

Например, есть подозрение, что температура в одной открытой холодильной витрине супермаркета в соседнем доме не дотягивает до нормы. Плавленый сыр здесь всегда горький, кефир творожистый, даже не особо капризный к условиям хранения майонез кислый. Так что это запретное место для их покупки.

А в другом супермаркете я не покупаю ничего замороженного (ни мясо птицы, ни полуфабрикаты): там слишком маленький выбор и совсем отталкивающе выглядят холодильники.

Зная, что именно в каком магазине брать не стоит, я существенно сократила количество выбрасываемых продуктов, а значит и денег.

А еще я теперь использую любую возможность сэкономить. Даже 5 руб. на кешбэке

В одних магазинах предложения действуют только для держателей карт (например, в «Ленте»), в других можно копить и тратить бонусы («Пятерочка»), в третьих принимают «Спасибо» от Сбербанка. Стараюсь использовать все опции по максимуму.

Сейчас достаточно приложений, которые позволяют держать карты всегда под рукой — в смартфоне. Я остановилась на том, где есть большинство используемых мною карт. Остальные ношу по старинке в кошельке. К тому же в некоторых супермаркетах обязательно нужна пластиковая карточка, чтобы списать бонусы, а где-то достаточно электронной.

Раньше я никогда не дожидалась чеков на кассе, теперь всегда беру. Ведь оказалось, что среди них нередко встречаются скидочные купоны.

25 % и 100 руб. — довольно приятные бонусы, которых я могла лишиться, не взяв чеки.

В определенные дни бывают скидки на группы товаров, и их не найти в агрегаторах. Поэтому я обращаю внимание на плакаты и просматриваю рассылку по электронной почте.

Встречаются и предложения, зависящие от времени покупки: в ближайшем гипермаркете, например, минус 30 % на кулинарию по вечерам, а иногда они объявляют минус 10 % на все товары по утрам в будние дни. А кое-где еще предоставляют скидки именинникам — тоже приятный бонус.

Многие банки предлагают кешбэк по дебетовым картам. Это еще одна хорошая возможность сэкономить. К тому же она есть и в приложении, которым я пользуюсь.

На днях я впервые протестировала эту опцию: купила молоко со скидкой 45 % (49 руб. вместо 89 руб.), а потом еще и вернула 5 руб.

Год жизни в режиме разумной экономии помог мне совершить долгожданную покупку. И не только

Я боялась, что быстро устану от постоянного контроля покупок и вернусь к прежнему режиму потребления. Но я не сорвалась. Потому что поняла: от такой дотошности больше плюсов, чем минусов.

Кроме полезных итогов, о которых я рассказала, есть и другие. Например, я стала планировать свой рацион. Раньше я покупала то, что хочется здесь и сейчас, не балуя себя разнообразием: картофель с курицей могла есть ежедневно. Сейчас я продумываю меню и больше готовлю.

Раньше я покупала то, что хочется здесь и сейчас, не балуя себя разнообразием: картофель с курицей могла есть ежедневно. Сейчас я продумываю меню и больше готовлю. Еще недавно я почти не ела фрукты и овощи, утверждая, что не люблю их. Потом стала подстегивать себя: «Отличные яблоки со скидкой 40 %, ты не можешь их не купить!» (звучит смешно, но сработало).

В какой-то момент это даже стало для меня приключением с привкусом азарта: подсчитываешь выгоду и представляешь, что купишь на сэкономленную сумму. Например, раньше мне редко случалось купить со скидкой средства для стирки. Сейчас я беру их только по акциям и за год сэкономила на этой категории около 2 тыс. руб.

Например, раньше мне редко случалось купить со скидкой средства для стирки. Сейчас я беру их только по акциям и за год сэкономила на этой категории около 2 тыс. руб. Ведя бюджет, я смогла вычислить и общее снижение расходов на повседневные покупки. Оказалось, даже питаясь разнообразнее, но используя акции по максимуму, я сократила траты на 2–3 тыс. руб. в месяц.

Так что за год мне удалось отложить на то самое приобретение, о котором я давно мечтала, — холодильник. Мой старый аппарат не поддерживал оптимальную температуру, соответственно, быстро портил продукты. А новенький агрегат не только охлаждает как надо, но и помогает мне экономить еще больше благодаря вместительной морозилке.

Вот оно, мое главное достижение этого экономного года.