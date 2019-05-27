Как я на себе проверила, можно ли прожить неделю без интернета в большом городе

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Меня зовут Полина, и я инфоголик. Такие выводы я сделала после того, как на неделю оборвала виртуальные нити, связывающие меня с миром. Со Всемирной паутиной связана большая часть моей жизни: там я работаю, общаюсь, учусь новому, развлекаюсь, делаю покупки. 7 дней я проверяла, сколько времени буду тратить на привычные вещи и смогу ли полноценно жить вне информационного потока.

Я решила поделиться с AdMe.ru впечатлениями об эксперименте и рассказать, как прошла 5 стадий принятия неизбежного , не знала, как доехать до дома без навигатора, научилась готовить по книге рецептов и полюбила интернет еще больше, чем раньше.

Чем я пользуюсь в интернете и по чему особенно скучала

1. WhatsApp. Общение тут идет практически непрерывно. Кроме обычных переписок я состою в чатах с друзьями, коллегами, родственниками. И чтобы не платить за связь, звонки я тоже совершаю здесь.

2. Карты Google + «Яндекс. Навигатор». Включаю сразу, как только сажусь за руль автомобиля. Помогает не напрягаться за рулем, объезжать пробки и наслаждаться дорогой.

3. Погода. Я живу в Петербурге, который славится своей переменчивой погодой, поэтому планирую свой день исходя из той информации, которую показывает приложение. Погулять с ребенком надо успеть, пока не начался дождь.

4. Facebook + Instagram + VK. Чаще использую по работе — в этих социальных сетях мне удается найти контакты интересующих меня людей и наладить с ними связь, поймать волну вдохновения и узнать, что сейчас в тренде: над чем смеются, чем восхищаются, чему удивляются.

5. Банковские приложения. Оплатить счета, покупки, перевести деньги — это все сюда.

6. Почта Google. Использую нечасто и только по работе. Рассылками и спамом не интересуюсь.

7. Поисковики Google + Safari. У меня маленький ребенок, и я гуглю все. Эту быстро развившуюся у меня «мамскую» привычку не искоренить.

8. YouTube. Посмотреть видео. И еще раз посмотреть видео. Ну вы поняли.