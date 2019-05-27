Как я на себе проверила, можно ли прожить неделю без интернета в большом городе
Меня зовут Полина, и я инфоголик. Такие выводы я сделала после того, как на неделю оборвала виртуальные нити, связывающие меня с миром. Со Всемирной паутиной связана большая часть моей жизни: там я работаю, общаюсь, учусь новому, развлекаюсь, делаю покупки. 7 дней я проверяла, сколько времени буду тратить на привычные вещи и смогу ли полноценно жить вне информационного потока.
Я решила поделиться с AdMe.ru впечатлениями об эксперименте и рассказать, как прошла 5 стадий принятия неизбежного, не знала, как доехать до дома без навигатора, научилась готовить по книге рецептов и полюбила интернет еще больше, чем раньше.
Чем я пользуюсь в интернете и по чему особенно скучала
1. WhatsApp. Общение тут идет практически непрерывно. Кроме обычных переписок я состою в чатах с друзьями, коллегами, родственниками. И чтобы не платить за связь, звонки я тоже совершаю здесь.
2. Карты Google + «Яндекс. Навигатор». Включаю сразу, как только сажусь за руль автомобиля. Помогает не напрягаться за рулем, объезжать пробки и наслаждаться дорогой.
3. Погода. Я живу в Петербурге, который славится своей переменчивой погодой, поэтому планирую свой день исходя из той информации, которую показывает приложение. Погулять с ребенком надо успеть, пока не начался дождь.
4. Facebook + Instagram + VK. Чаще использую по работе — в этих социальных сетях мне удается найти контакты интересующих меня людей и наладить с ними связь, поймать волну вдохновения и узнать, что сейчас в тренде: над чем смеются, чем восхищаются, чему удивляются.
5. Банковские приложения. Оплатить счета, покупки, перевести деньги — это все сюда.
6. Почта Google. Использую нечасто и только по работе. Рассылками и спамом не интересуюсь.
7. Поисковики Google + Safari. У меня маленький ребенок, и я гуглю все. Эту быстро развившуюся у меня «мамскую» привычку не искоренить.
8. YouTube. Посмотреть видео. И еще раз посмотреть видео. Ну вы поняли.
Итак, объявляется старт эксперимента.
День 1-й. Отрицание
- Новая жизнь с понедельника не задалась. Как и у каждого активного пользователя, после звонка будильника с утра руки потянулись к смартфону. Я всегда так делала: сначала минут 10–15 на телефон, потом уже можно пойти в ванную. Не то чтобы я хотела узнать что-то срочное, а просто так. Вспомнила об эксперименте. Положила телефон на место. Чувствую, что я потеряла контроль над ситуацией, меня преследует ощущение, что чего-то не хватает. Это состояние длилось до вечера. В голове хаос, мысли не собрать. Как там мои друзья поживают? Что у них нового? А что будет, если я на минутку загляну в Facebook?
- Больше всего интернета не хватало во время работы. Пытаюсь сосредоточиться, и каждые полчаса руки тянутся к телефону, мозг подает импульсы: «А какая погода завтра? А что там в Instagram?» Приходит понимание, что так я перезагружаюсь: 10–15 минут в социальных сетях по личным делам — и я готова работать дальше. Так как работаю я из дома, то перезагружалась по-домашнему: то стирку закину, то пыль протру. И о чудо — освободила вечер от домашней работы.
Легким движением руки макароны превращаются в великолепную пасту. Оказалось, что времени на приготовление еды предостаточно, зря жаловалась.
- Информационный голод окончательно разыгрался под вечер, была готова смотреть футбольный обзор, который муж включил на своем телефоне, хотя футболом отроду не интересовалась. Печально вздохнув, отказываюсь и от этого. Муж не особо верит в успех моей затеи. Думаю, ему еще не встречались женщины-медиааскеты. Для успокоения нервов вечером приняла ванну с пеной вместо привычного душа, а после взяла книгу. За чтением 4 часа пролетели как одно мгновение. Спала прекрасно.
День 2-й. Гнев
- Когда-нибудь с утра я перестану тянуться к телефону или это уже навсегда? На часах 7:00 утра, работу я обычно начинаю в 10:00. Эти 3 часа я обычно тратила на занятия с ребенком, умывание, прогулку с собакой, приготовление завтрака. Все в скоростном режиме. А во время первого приема пищи я уже зависала в интернете, читая письма, новости и просматривая Instagram и Facebook.
- Сегодня начала рабочий день раньше и без социальных сетей. Быстро составила интервью, записала идеи будущих статей, которые генерировались у меня в голове, — обычно я их отправляла редакторам в электронном виде, а теперь помечала в блокноте. Давно ничего не писала на бумаге. Рука быстро устает, но в соприкосновении ручки и бумаги есть что-то живое и настоящее. Главное, чтобы к моменту, когда появится сеть, идеи не устарели.
- Пока что экспериментом больше всех доволен мой пес — наши прогулки стали продолжительнее. Я даже нашла в себе силы пробежаться с ним по парку.
«Когда уже домой?» — читается в глазах собаки, которая осознала, что вместо положенных 20 минут гуляет уже час.
- Стараюсь быть позитивной, но меня раздражает вид людей, которые погружены с головой в свои гаджеты. Понимаю: это от того, что мне нельзя. Попробовала ездить по городу без навигатора, в итоге постояла во всех пробках и с трудом добралась до дома.
Я не знала, как объехать заторы, ведь обычно путь прокладывает навигатор. Следить за встречающимися по пути знаками, дабы не заехать под «кирпич», очень утомительно.
День 3-й. Торг
- Привычку хвататься за телефон с утра заменила «утренними страницами». Это известная письменная медитация, которую придумала автор книги «Путь художника» Джулия Кэмерон. Необходимо взять 3 листа и записывать туда все, что приходит в голову, любые мысли. Этот текст не нужно перечитывать и анализировать. Такая практика помогает очистить голову и выпустить эмоции, лучше себя понять.
Благодарность, негатив, воспоминания — я так и не разобралась, что и почему я записывала. Главное правило «утренних страниц» — не анализировать.
- Держусь из последних сил. В очередной раз останавливаю себя при попытке проверить мессенджеры. Так и хочется узнать, кто же мне написал и что. Начинаю торговаться с совестью: «Ну никто же не узнает», «Я же только на минутку, вдруг там что срочное» и «Вообще-то работа стоит, имей совесть, напиши коллегам». Осознаю, что минутная слабость лишит эксперимент смысла, а недовольства собой добавит.
- Раньше во время прогулки с ребенком в парке я смотрела видео на YouTube, переписывалась со знакомыми. Я решила, что отсутствие интернета — хороший повод поискать себе партнера по интересам, и предложила подруге встретиться. Кроме хорошей компании мне достались в подарок игрушки для ребенка. Все-таки «очные» встречи — это очень приятно. Оделась не по погоде. Когда я выходила из дома, было тепло, но к вечеру начался дождь и подул сильный ветер. Знала бы я это (а я бы знала, если бы проверила заранее в приложении), то оделась бы теплее и зонт взяла. Так что жизнь очень непредсказуема, если ваш смартфон уже 3-й день не обновляется.
День 4-й. Депрессия
- Когда вы отключены от сети, то много времени тратится на дела, которые вы могли бы решить за пару минут. Вот мне, например, надо было купить билеты на концерт, и я пошла в театральную кассу. В театральную кассу! Как давно вы совершали подобную глупость? В обычной жизни я бы просто оплатила билеты банковской картой и забыла о них до концерта. Кстати, бумажный билет я не держала в руках давно. Может, даже никогда. После утомительного путешествия за билетами я обнаружила в почтовом ящике квитанции на оплату коммунальных услуг. Я представила, что пойду в банк их оплачивать, и меня охватило настоящее уныние.
Неделями у меня в кошельке может не быть наличных денег. Большинство товаров и услуг я оплачиваю онлайн.
- Очень хочется поделиться в Instagram рассказами о своих буднях. Я вот кактус сегодня пересадила в новый горшок и приготовила по книге рецептов блюдо, а никто не знает. Зато стала больше общаться с людьми вживую. От них я и узнаю новости. Еще в моем распоряжении телевизор. Я наткнулась на тематический фильм, который поддержал меня в трудные времена вне сети, — «Сладкий ноябрь». Главная героиня как раз заставила своего парня отключить телефон на месяц, и он страдал. Прямо как я.
День 5-й. Принятие
- Девиз этого дня: «Менять жизнь — так целиком и полностью!» Решительно вытащила все вещи из шкафа, отобрала ненужные. Через пару часов был готов увесистый мешок. Не знаю, когда бы до этого дошли руки, будь у меня интернет.
- Вещи отнесла в контейнеры для сбора одежды от благотворительного магазина «Спасибо!». Каюсь, выбрала я этот контейнер не просто так. Недавно я запланировала статью про этот магазин, который собирает у горожан ненужные вещи и продает их, чтобы вырученные деньги отдать на благотворительность. Конечно, не все идет на продажу, часть одежды сразу направляют в пункт, куда могут прийти нуждающиеся и взять их себе бесплатно. Раньше я бы запросила у создателей проекта фотографии для размещения, а сегодня попробовала себя в роли фотокорреспондента. Чувствую профессиональный рост.
Вот так выглядят контейнеры от благотворительного магазина «Спасибо!». По мере наполнения их разгружают, и вещи везут в сортировочный центр.
- Я уже смирилась с реальностью и нашла массу дел офлайн. И тут, как гром среди ясного неба, от мужа узнала, что он хочет нарушить нашу договоренность смотреть «Игру престолов» только вместе и включить новую серию, потому что сил нет уже ждать окончания моего эксперимента. Срочно оставляю ребенка бабушке и, чтобы не соблазниться, ухожу в спортзал. Плотно закрыла дверь в комнату, где муж наслаждался просмотром. Звуки начинающейся серии не давали покоя, пока я обувалась в прихожей. Закончив тренировку, возгордилась собой.
День, когда мне удалось выжать максимум из своей растяжки.
День 6-й. Возрождение
- Сложнее всего не гуглить. Так как у меня маленький ребенок, я гуглю все, каждый его чих. А скоро ему предстоит поставить очередную прививку. Неплохо бы узнать о ней поподробнее. Порадовалась, что сейчас нет под рукой интернета и я не могу зайти на форум и начать добывать информацию. Как говорится, любая болезнь смертельна, если правильно гуглить. А прививка тем более.
- Сегодня вечером «Мозгобойня» — это интеллектуальная игра, в которой соревнуются много команд. Участников собирают в каком-нибудь кафе, и ведущий задает вопросы. Минута на раздумье — и листы с ответами отправляются к судьям. Команда, давшая больше верных ответов, становится победителем вечера. Основное правило: нельзя пользоваться телефонами. Хотя наша команда заняла 17-е место из 40, было очень весело! Не хватало ли мне гугла? Конечно! Радует, что его там не хватало всем.
Я с мужем на игре «Мозгобойня». Пытаемся найти ответ на вопрос, чем героиня Лии Ахеджаковой в фильме «Служебный роман» советовала прореживать брови.
День 7-й. Наслаждение моментом
- В этот выходной мы выбрались всей семьей на природу. В последний день эксперимента меня решил поддержать муж — в машине вместо просмотра футбольного матча онлайн он слушал его по радио. Удивительно, что в мире, где вся информация воспринимается глазами, еще существует такая опция.
- Впервые за всю неделю не испытываю дискомфорта. Ведь на природе все должны отдыхать от интернета и наслаждаться живым общением. Тут нет неловких пауз, тех самых, во время которых все достают телефоны, а тебе приходится просто смотреть по сторонам. Полное умиротворение.
По дороге сделали остановку в конноспортивном клубе в Ленинградской области. Кататься я боюсь, а вот сфотографироваться — милое дело.
- Чувствую изменения в себе: фотографируюсь и не прошу сделать много кадров, чтобы выбрать лучший для социальных сетей. Вообще с тех пор, как перед глазами перестали бесконечно мелькать отфотошопленные фотографии счастливых лиц, моя жизнь, фигура и отражение ненакрашенного лица в зеркале стали мне больше нравиться. Осталось несколько часов эксперимента, и я смогу включить «сотовые данные» в своем смартфоне. Я так этого ждала, а сейчас стало даже немного грустно, ведь я только заново научилась улыбаться людям, встречаясь взглядом.
Жизнь после эксперимента
В итоге у меня появилось больше времени на себя: я сходила в спортзал 3 раза вместо 2, прочитала одну книгу, разобрала шкаф и избавилась от ненужных вещей, выбралась за город, исписала 67 страниц в блокноте, стала общаться с людьми вживую, а чего стоит только одна интеллектуальная игра — эмоции там зашкаливают. Муж рад разнообразному меню, собака довольна длительными прогулками.
Вот такие изменения внес в мою жизнь этот опыт:
- Научилась концентрироваться на настоящем моменте.
- Прекратила считать себя обязанной отвечать всем и сразу.
- Начала больше ценить свое и чужое время.
- Стала прислушиваться к своим ощущениям и иметь свое мнение.
- Гаджеты облегчают нашу жизнь, главное — не злоупотреблять.
- В моем случае жизнь без интернета есть, а вот работа — вряд ли.
- В планах — 1 раз в неделю полностью выпадать из виртуальной реальности. Такая передышка наполняет энергией и позволяет успевать еще больше.
Так чем же рекомендует героиня Лии Ахеджаковой прореживать брови в фильме «Служебный роман»? Пишите в комментариях, и, чур, не гуглить!