Как я, чуть не потеряв самое дорогое, перестала все взваливать на себя и научилась просить о помощи

Просить и принимать помощь для меня всегда было сложно и даже как-то стыдно. Но однажды в моей жизни произошло событие, которое заставило изменить свое отношение к этому. Иначе я могла потерять очень дорогих для меня существ.

Наверное, как и многих, меня воспитывали бабушка и мама, которая работала с утра до вечера. Возможно, в том числе и поэтому я выросла очень самостоятельной и с 15 лет даже стала подрабатывать. После поступления в университет я переехала в столицу и начала жить одна. Вскоре нашла полноценную работу и обрела финансовую независимость.

После окончания учебы я приобрела коня, мечту всей жизни, купила участок земли в лесу и вместе с молодым человеком и конем переехала туда — строить собственный дом. Постепенно у нас появились и другие животные, а когда их стало около 30, молодой человек решил все бросить и уехать. Я же в 20 с небольшим лет осталась одна в недостроенном доме в лесу, с кучей хвостатых, совершенно не представляя, что мне делать дальше. А впереди меня ждала еще и зима.

Но самым тяжелым и страшным для меня было то, что я оказалась сильно ограничена в передвижении. Даже просто в магазин не могла выбраться, потому что тогда дом и животные оставались бы абсолютно без присмотра — в лесу. Да и к тому же если финансово я могла все это обеспечить, то вот с объемом физической работы часто не справлялась.

Я тянула до последнего, но, когда встал вопрос о сохранении животных, мне пришлось попросить о помощи. Было стыдно, страшно и невероятно сложно. Но и ставки оказались очень высоки.

Мне нужен был месяц или два, чтобы разобраться с моей жизнью и выстроить новый план. А на это время требовалась помощь в отоплении дома, по уходу за животными и даже в тот же магазин съездить, потому что ближайший находится в 8 км и до него надо еще по полевой дороге умудриться добраться.

Я обратилась к друзьям, которые пообещали приезжать ко мне поочередно на пару дней. Они же попросили еще и своих друзей об этой услуге, и так наладилось некое «дежурство». Так я могла отдохнуть, поспать, восстановить ресурс и даже съездить в магазин.

Сначала я обрадовалась, так как у меня появилось необходимое мне время. Но вскоре на меня навалились стыд и жуткий дискомфорт: эти люди тратят на меня свое время, помогают мне просто так. Почему? Достойна ли я этого? И я стала буквально к каждому приставать с этим вопросом: «Зачем ты мне помогаешь?» В основном слышала в ответ: «Потому что мне приятно помогать тебе». Но меня он не устраивал: как так, просто «приятно помогать»? Так не бывает.