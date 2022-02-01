Как я, чуть не потеряв самое дорогое, перестала все взваливать на себя и научилась просить о помощи
Просить и принимать помощь для меня всегда было сложно и даже как-то стыдно. Но однажды в моей жизни произошло событие, которое заставило изменить свое отношение к этому. Иначе я могла потерять очень дорогих для меня существ.
Теперь мне хотелось бы поделиться своей историей с AdMe.ru. Возможно, она сумеет помочь кому-то, кто столкнулся с похожей проблемой.
Наверное, как и многих, меня воспитывали бабушка и мама, которая работала с утра до вечера. Возможно, в том числе и поэтому я выросла очень самостоятельной и с 15 лет даже стала подрабатывать. После поступления в университет я переехала в столицу и начала жить одна. Вскоре нашла полноценную работу и обрела финансовую независимость.
После окончания учебы я приобрела коня, мечту всей жизни, купила участок земли в лесу и вместе с молодым человеком и конем переехала туда — строить собственный дом. Постепенно у нас появились и другие животные, а когда их стало около 30, молодой человек решил все бросить и уехать. Я же в 20 с небольшим лет осталась одна в недостроенном доме в лесу, с кучей хвостатых, совершенно не представляя, что мне делать дальше. А впереди меня ждала еще и зима.
Но самым тяжелым и страшным для меня было то, что я оказалась сильно ограничена в передвижении. Даже просто в магазин не могла выбраться, потому что тогда дом и животные оставались бы абсолютно без присмотра — в лесу. Да и к тому же если финансово я могла все это обеспечить, то вот с объемом физической работы часто не справлялась.
Я тянула до последнего, но, когда встал вопрос о сохранении животных, мне пришлось попросить о помощи. Было стыдно, страшно и невероятно сложно. Но и ставки оказались очень высоки.
Мне нужен был месяц или два, чтобы разобраться с моей жизнью и выстроить новый план. А на это время требовалась помощь в отоплении дома, по уходу за животными и даже в тот же магазин съездить, потому что ближайший находится в 8 км и до него надо еще по полевой дороге умудриться добраться.
Я обратилась к друзьям, которые пообещали приезжать ко мне поочередно на пару дней. Они же попросили еще и своих друзей об этой услуге, и так наладилось некое «дежурство». Так я могла отдохнуть, поспать, восстановить ресурс и даже съездить в магазин.
Сначала я обрадовалась, так как у меня появилось необходимое мне время. Но вскоре на меня навалились стыд и жуткий дискомфорт: эти люди тратят на меня свое время, помогают мне просто так. Почему? Достойна ли я этого? И я стала буквально к каждому приставать с этим вопросом: «Зачем ты мне помогаешь?» В основном слышала в ответ: «Потому что мне приятно помогать тебе». Но меня он не устраивал: как так, просто «приятно помогать»? Так не бывает.
Почему я не верила, что помощь можно оказывать просто так, и боялась ее попросить?
К сожалению, в прошлом бывало так, что некоторые люди сначала вроде бы безвозмездно оказывали помощь, а потом в итоге просили «расплатиться» за оказанные услуги. И я пришла к выводу, что проще делать все самой, нежели потом быть должной.
К тому же меня с детства приучали, что я сильная и со всем могу справиться, если захочу. А если это так, то просить помощи попросту стыдно и даже неправильно.
Еще я считала, что, когда кого-то о чем-то прошу, излишне напрягаю, нагло вмешиваюсь в жизнь людей, а они просто настолько воспитанные, что не могут мне отказать.
Были проблемы и с доверием. Мне казалось, что если я не сделаю что-то сама, то кто-то другой обязательно напортачит, мир рухнет, а мне придется все исправлять и спасать этот самый мир. Такое отношение у меня было ко многому, даже к уборке вольера у собак (тут же без высшего образования и многолетнего опыта, конечно, никак не справиться). Но оказалось, что мир достаточно крепкий и не рушится из-за чужих «косяков». Да и в большинстве случаев люди действительно стараются помочь, а не усложнить жизнь.
Были и такие ситуации, когда я ждала от человека помощи (но упорно молчала об этом), а он не помогал. «Значит, не хочет», — говорила я себе и продолжала «героически» что-то преодолевать. А потом выяснялось, что человек и рад был бы помочь, но просто не понимал, что мне это необходимо. И требовалось всего лишь попросить.
Кстати, был один очень показательный пример. Я как-то заводила снегоход (это достаточно тяжело физически), и у меня никак не получалось. А рядом стоял друг и с улыбкой смотрел на мои жалкие попытки это сделать. Я начинала злиться, а в моей голове навязчиво крутился вопрос: «Ну почему он не поможет?» В какой-то момент устала настолько, что пришлось сделать перерыв. И тогда друг спросил: «Может, все-таки лучше я? Или тебе не мешать?» Наверное, именно в тот момент я поняла, что с людьми стоит разговаривать и даже прямо просить их о помощи. Это не стыдно. Зато если этого не делать, то, наоборот, можно выглядеть глупо, а вовсе не героически, как мне казалось.
Чем это грозит?
Пытаясь все и всегда решить самостоятельно, я столкнулась с тремя основными проблемами.
- Потолок роста. Чем больше ты развиваешься, чем сложнее твоя работа, тем больше ресурсов тебе требуется. Если отказываться от них (в том числе и от помощи, которую тебе могут оказать — финансовую, физическую, интеллектуальную, моральную), то можно просто потерять возможность идти дальше и делать что-то новое.
- Риск все потерять. Стоит признать, что в одиночку мы все же не можем справиться со всем. И если отказываться от помощи (или не просить ее), то можно потерять что-то очень дорогое (как в моей ситуации с животными и жизнью в лесу в собственном доме).
- Ухудшение отношений. С одной стороны, нежелание принять помощь может обидеть или охладить людей по отношению к тебе. С другой — бывало так, что я рассчитывала на помощь какого-то человека, а он ее не оказывал (например, просто потому, что не знал, что я в ней нуждаюсь). Я ждала-ждала, а потом мне становилось обидно. И появлялась «черная метка». А ведь достаточно было всего лишь набраться смелости и попросить.
Есть и еще одна опасность, с которой я, к счастью, пока не столкнулась, но меня о ней предупреждали не раз. Это выгорание. Когда ты не справляешься и любимое дело становится в тягость, можно и вовсе лишиться какой-либо мотивации что-то делать. А ведь этого можно и избежать, просто попросив помощи.
Что мне помогло?
Так как ответы людей, почему они мне помогают, меня не совсем удовлетворяли, я стала искать подходящее для меня объяснение. И нашла!
- Оказалось, что люди склонны помогать друг другу просто по своей природе. Мы социальные существа и эволюционировали, выживая в группах. В нас практически «вшито» это стремление.
- Когда один человек оказывает другому услугу, он сам растет в своих глазах и чувствует себя лучше. Тогда вечером, перед сном, у него будет веский повод сказать самому себе, что он хороший, потому что помог кому-то. Так зачем мешать кому-то делать добрые дела и чувствовать себя лучше благодаря этому?
- Оказывание друг другу помощи очень хорошо укрепляет отношения. Недаром говорят об эффекте Бенджамина Франклина в психологии, когда человек, который однажды помог другому, с большей вероятностью поможет еще раз, чем в ситуации, если бы помощь оказали ему.
- И наконец, каким-то интересным или важным делом можно поделиться. Как, например, тортом. Это же не считается постыдным. Так почему бы не разделить и радость от совместно времяпрепровождения и достижения общей цели?
Получается, что люди, помогая друг другу, помогают в том числе и себе. Такой отчасти «эгоистичный» подход меня вполне убедил.
Что я получила, начав просить помощь (и что наверняка случится и с вами, когда тоже позволите себе принимать помощь от других)
Что же изменилось в моей жизни, когда я стала просить о помощи?
- Появилось гораздо больше новых знакомств. Ведь когда человек не может сам оказать услугу, но хочет помочь, он начинает искать подходящих людей среди своего окружения. И знакомит вас.
- У меня открылось гораздо больше возможностей, когда я позволила другим помогать себе. Освободилось время, появились силы для новых свершений.
- Улучшились отношения с людьми. Они поняли, что нужны мне, что я им доверяю и не стесняюсь иногда показывать свои слабости. Мы сблизились, и наша связь стала прочнее.
В итоге через какое-то время нашлись люди, которым, как и мне, было интересно пожить в лесу с животными и, более того, попробовать развить из этого какой-то небольшой бизнес. Так что и зверей, и дом я сохранила, а мое дело даже получило развитие. К тому же у меня теперь всегда есть кому присмотреть за моим «сокровищем».
Мой случай далеко не самый типичный, однако именно благодаря весьма суровым условиям, в которых оказалась, я получила опыт в «концентрированном» виде. И хотя мне все еще сложно просить помощи и часто «спотыкаюсь» на этом, я вижу, как изменился мир вокруг меня, насколько крепче стали отношения с некоторыми людьми, да и мое состояние заметно улучшилось, когда позволила себе принимать помощь от других и перестала взваливать на себя абсолютно все.
И теперь у меня не одинокий дом в лесу, а место, где собираются замечательные люди и постоянно гостят друзья, разделяя хлопоты по хозяйству и сами получая от этого удовольствие!
А вам легко просить и принимать помощь? Ждем ваших историй в комментариях.