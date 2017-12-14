8 рисунков художников с Альцгеймером, на которых виден весь процесс развития болезни

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Это заболевание всерьез изучают более 100 лет, но до сих пор нет полного понимания о том, что приводит к его появлению и как можно излечиться от него. Но не так давно ученые обратили внимание на связь между творчеством и развитием болезни Альцгеймера. AdMe.ru собрал примеры того, как болезнь влияет на творческие способности человека. Именно картины и другие работы пациентов помогают врачам в поисках методов лечения этой формы деменции. В конце статьи есть небольшой тест, который помогает при ранней диагностике разных видов деменции.

Что происходит с мозгом человека?

Проблемы с координацией и планированием движений

Постепенная потеря простых навыков

Апатия, вспышки агрессии, депрессия, паранойя

Потеря способности говорить и писать

Потеря контроля над движениями

Потеря навыков на примере вязания

Ранние работы Уильяма Атермолена — самого известного художника, страдавшего от болезни Альцгеймера

Автопортреты Уильяма, сделанные в середине 1990-х годов, когда художнику поставили диагноз

Последние работы, сделанные Уильямом за несколько лет до смерти

Художник посвятил жизнь привлечению внимания общества и науки к проблемам людей с деменцией. Благодаря рисункам Уильяма и творчеству других художников ученые научились предсказывать возможное развитие болезни за 30–40 лет.

Картины Виллема де Кунинга: до и после постановки диагноза

Художник работал в стиле абстрактного экспрессионизма. В 2006 году его картина из серии «Женщины», сделанная незадолго до постановки диагноза, была продана за $ 137,5 млн и попала на 3-е место среди самых дорогих произведений искусства в истории.

Джеймс Брукс и его абстракции до и после постановки диагноза

Работы Хильды Горенстейн до и после постановки диагноза. Она стала первой пациенткой, которой помогла арт-терапия

Американская художница Хильда Горенстейн после постановки диагноза страдала от депрессии и не общалась с людьми, пока не решила снова рисовать. Арт-терапия улучшила состояние Хильды. Ее психотерапевт пригласил молодых художников работать с Хильдой и другими пациентами. Так родился фонд Hilgos — организация, которая развивает эту терапию и помогает пациентам использовать рисование как средство, которое замедляет развитие болезни и помогает пациентам вновь социализироваться.

Рисунки людей, которым творчество помогает возвращать себе память и контроль над эмоциями

Рисование, моделирование, занятия музыкой, игра в шахматы, вязание — эти занятия становятся терапией, которая помогает улучшать память пациентов, выражать себя, общаться, жить более полноценной жизнью, возвращать их личность. И это необходимая часть медикаментозного лечения. Исследования того, как рисуют пациенты, помогли разработать ряд тестов для ранней диагностики болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Бонус: тест с часами для проверки работы мозга

Задание простое: нарисовать часы. Как показала практика, рисунки людей с определенными диагнозами похожи между собой. Сегодня некоторые ученые предлагают использовать специальную цифровую ручку, которая отслеживает время, в течение которого человек рисует, и положение его руки, чтобы максимально точно определить степень развития болезни.