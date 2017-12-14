8 рисунков художников с Альцгеймером, на которых виден весь процесс развития болезни
Это заболевание всерьез изучают более 100 лет, но до сих пор нет полного понимания о том, что приводит к его появлению и как можно излечиться от него. Но не так давно ученые обратили внимание на связь между творчеством и развитием болезни Альцгеймера.
AdMe.ru собрал примеры того, как болезнь влияет на творческие способности человека. Именно картины и другие работы пациентов помогают врачам в поисках методов лечения этой формы деменции. В конце статьи есть небольшой тест, который помогает при ранней диагностике разных видов деменции.
Что происходит с мозгом человека?
- Проблемы с координацией и планированием движений
- Постепенная потеря простых навыков
- Апатия, вспышки агрессии, депрессия, паранойя
- Потеря способности говорить и писать
- Потеря контроля над движениями
Потеря навыков на примере вязания
Ранние работы Уильяма Атермолена — самого известного художника, страдавшего от болезни Альцгеймера
Автопортреты Уильяма, сделанные в середине 1990-х годов, когда художнику поставили диагноз
Последние работы, сделанные Уильямом за несколько лет до смерти
Художник посвятил жизнь привлечению внимания общества и науки к проблемам людей с деменцией. Благодаря рисункам Уильяма и творчеству других художников ученые научились предсказывать возможное развитие болезни за 30–40 лет.
Картины Виллема де Кунинга: до и после постановки диагноза
Художник работал в стиле абстрактного экспрессионизма. В 2006 году его картина из серии «Женщины», сделанная незадолго до постановки диагноза, была продана за $ 137,5 млн и попала на 3-е место среди самых дорогих произведений искусства в истории.
Джеймс Брукс и его абстракции до и после постановки диагноза
Работы Хильды Горенстейн до и после постановки диагноза. Она стала первой пациенткой, которой помогла арт-терапия
Американская художница Хильда Горенстейн после постановки диагноза страдала от депрессии и не общалась с людьми, пока не решила снова рисовать. Арт-терапия улучшила состояние Хильды. Ее психотерапевт пригласил молодых художников работать с Хильдой и другими пациентами.
Так родился фонд Hilgos — организация, которая развивает эту терапию и помогает пациентам использовать рисование как средство, которое замедляет развитие болезни и помогает пациентам вновь социализироваться.
Рисунки людей, которым творчество помогает возвращать себе память и контроль над эмоциями
Рисование, моделирование, занятия музыкой, игра в шахматы, вязание — эти занятия становятся терапией, которая помогает улучшать память пациентов, выражать себя, общаться, жить более полноценной жизнью, возвращать их личность. И это необходимая часть медикаментозного лечения.
Исследования того, как рисуют пациенты, помогли разработать ряд тестов для ранней диагностики болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Бонус: тест с часами для проверки работы мозга
Задание простое: нарисовать часы. Как показала практика, рисунки людей с определенными диагнозами похожи между собой.
Сегодня некоторые ученые предлагают использовать специальную цифровую ручку, которая отслеживает время, в течение которого человек рисует, и положение его руки, чтобы максимально точно определить степень развития болезни.
Фото на превью williamutermohlen