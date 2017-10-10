Как выглядели знаменитости до пластики

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В наши дни взобраться на Олимп славы можно не только с помощью таланта, но и запоминающегося внешнего вида. Именно такой путь популярности выбрали некоторые известные люди. AdMe.ru собрал 10 знаменитостей, которые увлеклись погоней за идеалом, и теперь мы совсем не помним их прежними.

10. Кейтлин Дженнер, 67 лет

Будучи мужчиной, Дженнер стал известен как десятиборец , завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх 1976 года и установивший мировой рекорд. Первую гормональную терапию начал в 1980-х годах, но прервал ее, встретив свою будущую жену. После развода в 2015 году Брюс публично заявил о смене имени на Кейтлин и решился на окончательную смену пола.

9. Дженис Дикинсон, 62 года

Трудное детство, страсть к запрещенным препаратам в молодые годы и рак молочной железы — это лишь малая часть того, через что пришлось пройти супермодели. Дженис решилась открыть правду о себе, выпустив книгу с откровениями. И ей точно есть о чем рассказать: сложный путь, который привел к звездному успеху, и 37 обложек журнала Vogue тому доказательство.

8. Тори Спеллинг, 44 года

Дочь медиамагната, которая стала знаменитой благодаря сериалу «Беверли-Хиллз 90210». Первую пластическую операцию Тори сделала в 16 лет и решила исправить нос, а в 20 лет увеличила грудь. К сожалению, операции не были удачными, но ей повезло в другом — она стала счастливой женой и матерью 5 детей .

7. Эшли Тисдейл, 32 года

Актриса не отрицает хирургического вмешательства и утверждает, что ей пришлось сделать пластику носа для того, чтобы она смогла нормально дышать. На сегодняшний же день можно заметить, что изменились и губы Эшли, а лицо потеряло прежнюю мимику. Удивительно, что девушка решилась на изменение внешности, ведь и без этого она считалась настоящим секс-символом .

6. Мэри-Кейт Олсен, 31 год

Раньше сестер Олсен было сложно отличить друг от друга, теперь же поклонники ругают Мэри-Кейт за пластические операции. Девушка закончила карьеру актрисы, стала дизайнером одежды и вышла замуж за Оливье Саркози, а также многое изменила на своем лице — стали ярко выражены скулы, изменилась форма губ и носа.

5. Линдси Лохан, 31 год

Бурная жизнь актрисы не могла не отразиться как на ее психологическом здоровье, так и на внешнем виде. После реабилитации в клиниках Линдси занялась своим внешним видом. Ранее она уже увеличивала губы, теперь изменения видны в мимике и в верхней части лица.

4. Меган Фокс, 31 год

Меган Фокс — тот случай, когда не было необходимости в пластических операциях и природа щедро наградила внешними данными. Но девушка решила изменить в себе все: возможно, сказались плохие отношения с одноклассниками и желание стать популярной. Изменение формы носа, увеличение губ, скул, подбородка и инъекции ботокса сделали из актрисы ее восковую копию.

3. Румер Уиллис, 29 лет

Дочь двух секс-символов — Деми Мур и Брюса Уиллиса — так и не смогла принять свою нестандартную внешность и решилась на кардинальные меры. С помощью всевозможных манипуляций девушка заметно увеличила губы, изменила форму подбородка и носа.

2. Кайли Дженнер, 20 лет

Участница реалити-шоу решила пойти по стопам своей старшей сводной сестры — Ким Кардашян . С 17 лет она стала менять свою внешность и пережила хирургическое изменение бровей и губ, сделала ринопластику, увеличила грудь и ягодицы.

1. Белла Торн, 20 лет